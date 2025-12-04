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Новини Мирні перемовини
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Мерц і Макрон побоюються "зради" США у переговорах щодо України, - Spiegel

макрон,мерц

Лідери Франції та Німеччини на початку цього тижня у телефонній розмові з представниками ключових європейських країн та України висловлювали побоювання, що Сполучені Штати можуть "зрадити Україну та Європу" у переговорах із Кремлем стосовно потенційної мирної угоди.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на отриманий транскрипт розмови, передає Цензор.НЕТ.

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Учасники переговорів у Флориді

Як зазначається, дзвінок відбувся після переговорів у Флориді за участю української делегації та команди Трампа. У ньому брали участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, генсек НАТО Марк Рютте, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніу Кошта.

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Згідно з транскриптом, Макрон нібито висловив стурбованість щодо "ймовірності, що США зрадять Україну у питаннях територій, без ясності щодо гарантій безпеки". Мерц, зі свого боку, сказав, що Зеленському потрібно бути "дуже обережним у наступні дні", додавши: "Вони ведуть гру - і з вами, і з нами".

Президент Фінляндії Александр Стубб підкреслив: "Ми (європейці) не маємо покидати Україну і Володимира сам на сам з цими хлопцями".

Генсек НАТО Марк Рютте додав: "Погоджуюся з Александром, ми маємо захищати Володимира".

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Відповідь пресслужб

Пресслужби президента Фінляндії та НАТО відмовилися коментувати правдивість їхніх висловлювань. У Зеленського журналістам повідомили, що не коментуватимуть деталі розмови.

Водночас у Єлисейському палаці заперечують, що Макрон говорив про "зраду" США: "Президент не висловлювався у таких формулюваннях", - зазначили у відповіді, однак не надали альтернативних цитат, посилаючись на конфіденційність переговорів.

У Мерца також не коментували оприлюднені фрагменти розмови.

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Автор: 

США (26759) Макрон Емманюель (1775) Мерц Фрідріх (454)
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Топ коментарі
+10
Не треба боятися. США вже зрадили.
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04.12.2025 14:24 Відповісти
+9
А хіба Трамп ще не зрадив Європу? Хто це не помічає?
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04.12.2025 14:29 Відповісти
+6
США вже рік як тримають фронт за ху*ла
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04.12.2025 14:32 Відповісти
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эти два длба еще не заметили зраду сша ???)))
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04.12.2025 14:22 Відповісти
Дол....б це ти, причому не благодарное
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04.12.2025 14:26 Відповісти
Дол....б а ти за цих двох "благодариш"??
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04.12.2025 14:32 Відповісти
Тоді складається враження, що мабуть вже - населенню! США, також вже взагалі *****, що витворює то їхнє кодло на чолі з рудим бараном??,
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04.12.2025 14:27 Відповісти
Все вони "замєтілі", тільки не хочуть повірити... 80 років сподівань на "дядечка Сема" дають взнаки.
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04.12.2025 14:37 Відповісти
Злодії ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБУ - намагаються продати Кремлю цілу країну.


"Слова ветшают, как платье. Хочу. сиять заставить заново. вeличecтвeннeйшee слово" СПЕКУЛЯНТ.


"Стів Віткофф, який виступає перемовником від президента Трампа, заробив мільярди доларів як переговірник з питань нерухомості. Я не розумію, як він опинився за столом переговорів із Путіним"- сенатор від Демократичної партії Дік Дурбін, співголова Юридичного комітету та член ще двох комітетів Сенату,


А інший "переговорник" зять "мироносиця Трампа Джаредом Кушнером.


Одним словом два СПЕКУЛЯНТА. "Слова ветшают, как платье. Хочу. сиять заставить заново. вeличecтвeннeйшee слово" СПЕКУЛЯНТ.


Майже забуде слово СПЕКУЛЯНТ.

Спекулянт - спекулянт - особа, що перекуповує і продає товари, цінні папери (спекулює). перен. Той, хто будує свої плани, розрахунки на чому-небудь, намагається використати щось у корисливих інтересах.

Спекулювати - купувати товари, акції чи нерухомість з метою продати їх дорожче і отримати прибуток...

Одним словом злодії ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБУ - намагаються продати Кремлю цілу країну.
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04.12.2025 14:24 Відповісти
Не треба боятися. США вже зрадили.
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04.12.2025 14:24 Відповісти
Скоріше коли США зрадять
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04.12.2025 14:24 Відповісти
Реальність така, що США більше не можна довіряти в будь-якій військовій підтримці. НАТО в його нинішньому стані практично безсиле і має бути розформоване. ЄС повинен створити власний військовий альянс. Звичайно, якщо вони не хочуть бути анексованими, ми знаємо ким, один за одним.
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04.12.2025 14:28 Відповісти
А хіба Трамп ще не зрадив Європу? Хто це не помічає?
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04.12.2025 14:29 Відповісти
Його ***** давно купив, він не просто зрадник, він аген Путіна і от що саме страшне для Европи бо ЕС слідуюча за Україною знищення якої хоче і трамп, тому вже давно треба не піздить а воювати разом з Україною, бо по одному ці два ***** всіх перебьють, а потім і до кітаю доберуться
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04.12.2025 15:17 Відповісти
А європейцям і далі хочеться заробляти на війні
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04.12.2025 14:30 Відповісти
"США не можна довіряти..." - написав акаунт з американського впн😂
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04.12.2025 14:31 Відповісти
США вже рік як тримають фронт за ху*ла
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04.12.2025 14:32 Відповісти
а не 3,5?
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04.12.2025 15:50 Відповісти
А ви не бійтеся - спокійно надавайте свої гарантії безпеки Україні. Робота над якими майже закінчена.
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04.12.2025 14:37 Відповісти
США зрадили Україну давно ,в 1993 р. коли розброїли Україну ,і нашу зброю віддали русні ,а от шо США і Захід зраджують вже ,то це ЄС починає розуміти...Як на дивно але це не геополітична конспіралогія ,поділити світ на трьох ,китай сша та московія ...дуже довго гулялися з руснею та китаєм Європа , сша вичікували ...дочекалися ...
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04.12.2025 14:41 Відповісти
Ну фото вогонь.
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04.12.2025 14:44 Відповісти
Україну в 1994-му реально розвели.

Віддали третій у світі ядерний арсенал (понад 1700 боєголовок, більше, ніж у Британії, Франції та Китаю разом), а натомість отримали папірець під назвою «меморандум», який:

не є договором, не має юридичної сили, не передбачає жодних автоматичних гарантій, просто обіцяє «провести консультації» і «звернутися до ООН».

Росія цей папірець порвала в 2014-му, а Захід обмежився «глибоким занепокоєнням.

Тобто Україна добровільно стала без'ядерною, повіривши обіцянкам, які виявилися порожніми.

Це був один із найбільших геополітичних лохотронів в історії.
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04.12.2025 14:46 Відповісти
Ну в цивілізованих суспільствах традиційно володіння зброєю - це привілей повноправних.
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04.12.2025 15:03 Відповісти
Нам незалежність дісталась на шарка, зі зброєю так само. тому маємо те що маємо, бо не цінуємо...
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04.12.2025 15:05 Відповісти
Аякже. Пропив спадщину - починай з нуля.
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04.12.2025 15:10 Відповісти
Краще пропить, чим вона дістанеться державі
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04.12.2025 15:12 Відповісти
Вона й пропила) Але алкоголік так влаштований - в його бідах завжди хтось інший винен.
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04.12.2025 15:17 Відповісти
Сейчас уже никаким договорам веры НЕТ !…
Опять обманут и предадут .
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04.12.2025 17:58 Відповісти
Макрон і Мерц виробляють аж 10 крилатих ракет на місяць, а передають Україні аж 5.
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04.12.2025 15:08 Відповісти
Зрадив не Трамп, зрадив Трампа Епштейн, коли продав пуйлу найпікантніші фото і відіо з Трампом, що були таємно зроблені у його палаці на острові. Якщо вони будуть пуйлом оприлюднені, то Трамп отримає негайний імпічмент і довічний термін ув'язнення, як мінімум. А може і електричний стілець. Що вибере такий себаріт, як Трамп - танцювати під дудку пуйла, чи ставати до нього в опозицію? Питання риторичне.
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04.12.2025 15:15 Відповісти
Памперси одягніть і не слухайте Зєліну маячню ,бо тільки-но янєлох поїхав по Європах в макронів і мерців починається істерика -"Трамп нас кинув "!
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04.12.2025 15:19 Відповісти
американський юда "трамбон" сучий пес вже віддав куйлу Україну на розп'яття,як тільки сів в крісло "зезедента"США
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04.12.2025 15:36 Відповісти
Они так говорят будто сами готовы дать стопроцентные гарантии. Бояться что Трамп один на один с кацапам оставит при этом ещё и развяжет им руки заморозив украинский фронт. Правильно боятся. Только это не поможет. Как правило в таких ситуациях люди получают именно то чего боятся. Сначала не хотели давать оружие чтобы не воевать с кацапами, теперь не хотят заканчивать войну чтобы не воевать с кацапами. В итоге рано или поздно придется воевать. Или вместе с Украиной или без. Времени не так уж и много.
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04.12.2025 16:15 Відповісти
Детальніше про цб розмову пише https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/yevropeyski-lideri-pid-chas-rozmovi-z-zelenskim-pripustili-shcho-ssha-mozhut-zraditi-ukrajinu-spiegel-50565884.html New Voice:
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Глави європейських держав та урядів, ймовірно, мають глибоку недовіру до США щодо переговорів для встановлення миру між Росією та Україною. Spiegel опублікував стенограму розмови від 1 грудня за участі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Франції Еммануеля Макрона та ще кількох європейських лідерів з Володимиром Зеленським, під час якої вони попередили, що США «можуть зрадити Україну та Європу».

«Існує ймовірність того, що США зрадять Україну в питанні території без чіткого визначення гарантій безпеки», - сказав Макрон. І додав, що для Зеленського існує «велика небезпека», адже вимоги Росії щодо територіальних поступок є одним із найчутливіших моментів переговорів.
Мерц також закликав Зеленського бути «надзвичайно обережним у найближчі дні». «Вони грають в ігри, як з вами, так і з нами», - сказав канцлер, ймовірно, маючи на увазі спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та його зятя Джареда Кушнера.
Ці та інші заяви, відтворені у стенограмі розмови, ілюструють «глибоку недовіру європейців» до двох довірених осіб Трампа. «Хоча європейці публічно хвалять нову ініціативу Вашингтона, документ показує, що Мерц, Макрон та інші учасники розмови не довіряють двом американським переговорникам», - йдеться у матеріалі Der Spiegel.
Президент Фінляндії Александр Стубб, який є одним з небагатьох європейців, що мають хороші стосунки з Трампом, також застеріг Зеленського бути обережним з Віткоффом і Кушнером, пише Spiegel. «Ми не повинні залишати Україну та Володимира наодинці з цими хлопцями», - сказав він під час розмови.
В свою чергу генсекретар НАТО Марк Рютте, якого «також дуже любить Трамп», погодився з позицією Стубба. «Я погоджуюся з Александром: ми повинні захистити Володимира», - сказав Рютте.
У відповідь на прохання прокоментувати стенограму, оприлюднену Spiegel, в Офісі президента заявили, що «не коментують вкиди».
Окрім Макрона, Мерца, Рютте та Стубба, у конфіденційній телефонній розмові між європейськими лідерами в понеділок взяли участь прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, премʼєрка Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.
Кілька європейських лідерів заявили Spiegel, що така розмова дійсно була. Двоє з них підтвердили інформацію видання, але не надали деталей щодо точних цитат, адже розмова була закритою. Представник Зеленського заявив, що не буде коментувати зміст розмови.
Однак у Парижі заперечили, що Макрон говорив про майбутню зраду американців. «Президент не висловлювався такими термінами», - заявив Єлисейський палац у відповідь на запит. Водночас там послалися на пресконференцію, яку французький президент провів у Парижі в понеділок разом із Зеленським. Там президент Франції говорив про американських чиновників зовсім не так, як, ймовірно, у приватних розмовах. У публічних коментарях Макрон неодноразово підкреслював, що США відіграють дуже важливу й позитивну роль у встановленні миру в Україні. «Маємо американське посередництво, і це дуже добре. Тепер воно чинитиме тиск на Росію», - казав Макрон.
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04.12.2025 16:33 Відповісти
Зрада США для них уже факт, а побоюються вони зради від ЗЕ
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04.12.2025 19:15 Відповісти
 
 