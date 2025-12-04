Мерц і Макрон побоюються "зради" США у переговорах щодо України, - Spiegel

Лідери Франції та Німеччини на початку цього тижня у телефонній розмові з представниками ключових європейських країн та України висловлювали побоювання, що Сполучені Штати можуть "зрадити Україну та Європу" у переговорах із Кремлем стосовно потенційної мирної угоди.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на отриманий транскрипт розмови, передає Цензор.НЕТ.

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Учасники переговорів у Флориді

Як зазначається, дзвінок відбувся після переговорів у Флориді за участю української делегації та команди Трампа. У ньому брали участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, генсек НАТО Марк Рютте, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніу Кошта.

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Згідно з транскриптом, Макрон нібито висловив стурбованість щодо "ймовірності, що США зрадять Україну у питаннях територій, без ясності щодо гарантій безпеки". Мерц, зі свого боку, сказав, що Зеленському потрібно бути "дуже обережним у наступні дні", додавши: "Вони ведуть гру - і з вами, і з нами".

Президент Фінляндії Александр Стубб підкреслив: "Ми (європейці) не маємо покидати Україну і Володимира сам на сам з цими хлопцями".

Генсек НАТО Марк Рютте додав: "Погоджуюся з Александром, ми маємо захищати Володимира".

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Відповідь пресслужб

Пресслужби президента Фінляндії та НАТО відмовилися коментувати правдивість їхніх висловлювань. У Зеленського журналістам повідомили, що не коментуватимуть деталі розмови.

Водночас у Єлисейському палаці заперечують, що Макрон говорив про "зраду" США: "Президент не висловлювався у таких формулюваннях", - зазначили у відповіді, однак не надали альтернативних цитат, посилаючись на конфіденційність переговорів.

У Мерца також не коментували оприлюднені фрагменти розмови.

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