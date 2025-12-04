Мерц про "репараційну позику" Україні: ЄС має розділити всі фінансові ризики цього кроку, бо РФ готується до конфлікту із Заходом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав держави ЄС не боятися спільно розділити фінансові ризики, пов’язані з використанням заморожених російських активів для надання позики Україні.

Про це йдеться у його статті у Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Цензор.НЕТ.

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Мерц наголосив, що Росія продовжує нарощувати мілітаризацію і становить загрозу для свободи та безпеки Європи. За його словами, використання активів має стати спільним політичним сигналом:

"Москва готується військово, її суспільство готується військово до конфлікту із Заходом. Така Росія загрожує європейській свободі та безпеці".

Канцлер нагадав, що Єврокомісія вже запропонувала механізм мобілізації понад 165 млрд євро додаткового фінансування для України.

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"Ми маємо розділити всі фінансові ризики цього кроку. Для мене "розділити" означає, що кожен несе однаковий ризик пропорційно до своїх економічних можливостей. Ми повинні домовитися про цей принцип на політичному рівні, а потім реалізувати його в юридично зобов'язуючій формі. Було б неприйнятно, якби в цьому процесі одна країна несла непропорційно велике навантаження", - підкреслив Мерц.

Мерц також визнав, що країни, зокрема Бельгія, де зберігається значна частина активів, не можуть покладатися лише на політичні обіцянки. Тому, зазначив він, дискусії щодо юридичних механізмів мають розпочатися якнайшвидше та завершитися без затримок.

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Він підкреслив, що ухвалені рішення матимуть довгостроковий вплив на європейську безпеку: "Саме ми маємо просуватися вперед на шляху до європейського суверенітету. Те, що ми вирішимо зараз, визначить майбутнє Європи".

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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