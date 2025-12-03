Сікорський про надання Україні репараційної позики: "Від цього може залежати результат війни"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся із закликом до прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера надати доступ до заморожених російських активів для підтримки України. Він зазначив, що від надання позики Україні може залежати результат російсько-української війни.

Про це Сікорський сказав після зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі, пише PAP, інформує Цензор.НЕТ.

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Позика має важливе значення для України

За словами Сікорського, європейські країни мають розділити з Бельгією відповідальність і ризики за використання російських активів для допомоги Україні. Однак наголосив, що використання російських активів має вирішальне значення для України.

"Я сподіваюся, що Бельгія змінить свою думку, бо це ключова карта, яку ми, як Європа, можемо розіграти на боці України. Від цього може залежати доля цієї війни", - сказав Сікорський.

"Репараційний кредит – це питання, яке може визначити результат цієї війни, а також результат цих переговорів. Адже якщо Путін дійде висновку, що Україна має ці гроші і може фінансувати як державу, так і її обороноспроможність протягом 2-3 років, то йому доведеться замислитися, чи може він дозволити собі далі вести свою війну", - заявив глава польського МЗС.

Раніше повідомлялося, що у новому документі про правову основу використання заморожених активів Росії для надання Україні так званих "репараційних позик", затвердженому Єврокомісією 3 грудня, враховані майже всі зауваження Бельгії.

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Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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