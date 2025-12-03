Сикорский о предоставлении Украине репарационного кредита: "От этого может зависеть исход войны"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился с призывом к премьер-министру Бельгии Барту де Веверу предоставить доступ к замороженным российским активам для поддержки Украины. Он отметил, что от предоставления займа Украине может зависеть исход российско-украинской войны.

Об этом Сикорский сказал после встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, пишет PAP, информирует Цензор.НЕТ.

Заем имеет важное значение для Украины

По словам Сикорского, европейские страны должны разделить с Бельгией ответственность и риски за использование российских активов для помощи Украине. Однако он подчеркнул, что использование российских активов имеет решающее значение для Украины.

"Я надеюсь, что Бельгия изменит свое мнение, потому что это ключевая карта, которую мы, как Европа, можем разыграть на стороне Украины. От этого может зависеть судьба этой войны", - сказал Сикорский.

"Репарационный кредит - это вопрос, который может определить исход этой войны, а также исход этих переговоров. Ведь если Путин придет к выводу, что Украина имеет эти деньги и может финансировать как государство, так и ее обороноспособность в течение 2-3 лет, то ему придется задуматься, может ли он позволить себе дальше вести свою войну", - заявил глава польского МИД.

Ранее сообщалось, что в новом документе о правовой основе использования замороженных активов России для предоставления Украине так называемых "репарационных займов", утвержденном Еврокомиссией 3 декабря, учтены почти все замечания Бельгии.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

