Еврокомиссия учла почти все замечания Бельгии в новом предложении по "репарационным займам" Украине, - фон дер Ляйен

В новом документе о правовой основе использования замороженных активов России для предоставления Украине так называемых "репарационных займов", утвержденном Еврокомиссией 3 декабря, учтены почти все замечания Бельгии.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы очень внимательно выслушали опасения Бельгии и учли почти все из них в нашем предложении, которое сегодня касается репарационных займов", - сообщила фон дер Ляйен, отметив, что именно в Бельгии расположен Euroclear, где хранится большинство замороженных российских активов.

По ее словам, Еврокомиссия предусмотрела очень сильные превентивные механизмы, которые должны защитить государства-члены и минимизировать риски. В частности, документ гарантирует "невозможность исполнения нелегитимного судебного решения за пределами Европейского Союза и внутри него".

"Что очень важно, мы создали очень сильный механизм солидарности, где в самом конце ЕС может вмешаться. Мы хотим заверить все наши государства-члены, но особенно Бельгию, в одном: мы справедливо разделим бремя, как это принято в Европе", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

