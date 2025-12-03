РУС
ЕС профинансирует две трети финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах, - фон дер Ляйен

Европейский Союз планирует покрыть две трети потребностей Украины во внешнем финансировании на 2026-2027 годы, что составляет 90 млрд евро.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Мы предлагаем покрыть две трети финансовых потребностей Украины на следующие два года, что составляет 90 миллиардов евро. Остальное должны покрыть международные партнеры", - сообщила фон дер Ляйен.

Бюджетная поддержка

"Во-первых, мы будем использовать средства для бюджетной поддержки Украины, и здесь мы будем опираться на успех существующих инструментов. Вы знаете их оба: это либо макрофинансовая помощь, либо/и Украинский фонд (Ukraine facility)", - пояснила президент Еврокомиссии.

Военная помощь

Второе направление - военная поддержка, главная цель которой - усиление оборонно-промышленного потенциала Украины и интеграция украинских мощностей в оборонную базу ЕС.

Фон дер Ляйен уточнила, что будет применяться принцип "каскадного эффекта": предпочтение будет отдаваться производителям в пределах ЕС, а в случае неотложных потребностей - закупки возможны и за пределами Европы.

какаято анархия вокрруг всегго этого, 140, 165, 300, 90 цифры прыгают, дальше вообще сойдутся на уровне 30
03.12.2025 15:35 Ответить
45 млрд. євро на рік нахаляву! Це можна порівняти з довоєнним бюджетом країни! Не дарма Єрмак так ... засмучувався коли йшов.
03.12.2025 15:39 Ответить
Від міністра фінансів на голосуванні за бюджет 2026 потреба у зовнішньому фінансуванні була названа в сумі 45 млрд. доларів. То про яку ще третину від партнерів йдеться?
03.12.2025 15:43 Ответить
Головне, щоб на марахфон вистачило і на вавину тисячу, а решта то все херня...
03.12.2025 15:48 Ответить
Дякуємо ЄС за підтримку.
Дефіцит бюджету раші у 2025 році очікується від $45 млрд ($3,7 трлн рублів) до $75 млрд ($5,7 трлн рублів) за підсумками року, що значно перевищує початкові прогнози.
А союзники раші закриють цей дефіцит своїми грошима?
Ой, вибачте, забув - у раші ж немає союзників
03.12.2025 16:08 Ответить
взагалі то є. Китай.
03.12.2025 16:32 Ответить
Партнер ≠ союзник. Китай діє виключно у своїх інтересах і не збирається спонсорувати російський бюджет.
03.12.2025 16:46 Ответить
Це тобі Сі сказав? якби не китай, рашка вже б закінчилася
03.12.2025 16:49 Ответить
из этого 90% украдут шиды
