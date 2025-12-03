ЕС профинансирует две трети финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах, - фон дер Ляйен
Европейский Союз планирует покрыть две трети потребностей Украины во внешнем финансировании на 2026-2027 годы, что составляет 90 млрд евро.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Мы предлагаем покрыть две трети финансовых потребностей Украины на следующие два года, что составляет 90 миллиардов евро. Остальное должны покрыть международные партнеры", - сообщила фон дер Ляйен.
Бюджетная поддержка
"Во-первых, мы будем использовать средства для бюджетной поддержки Украины, и здесь мы будем опираться на успех существующих инструментов. Вы знаете их оба: это либо макрофинансовая помощь, либо/и Украинский фонд (Ukraine facility)", - пояснила президент Еврокомиссии.
Военная помощь
Второе направление - военная поддержка, главная цель которой - усиление оборонно-промышленного потенциала Украины и интеграция украинских мощностей в оборонную базу ЕС.
Фон дер Ляйен уточнила, что будет применяться принцип "каскадного эффекта": предпочтение будет отдаваться производителям в пределах ЕС, а в случае неотложных потребностей - закупки возможны и за пределами Европы.
Дефіцит бюджету раші у 2025 році очікується від $45 млрд ($3,7 трлн рублів) до $75 млрд ($5,7 трлн рублів) за підсумками року, що значно перевищує початкові прогнози.
А союзники раші закриють цей дефіцит своїми грошима?
Ой, вибачте, забув - у раші ж немає союзників