ЕС профинансирует две трети финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах, - фон дер Ляйен

Европейский Союз планирует покрыть две трети потребностей Украины во внешнем финансировании на 2026-2027 годы, что составляет 90 млрд евро.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Мы предлагаем покрыть две трети финансовых потребностей Украины на следующие два года, что составляет 90 миллиардов евро. Остальное должны покрыть международные партнеры", - сообщила фон дер Ляйен.

Бюджетная поддержка

"Во-первых, мы будем использовать средства для бюджетной поддержки Украины, и здесь мы будем опираться на успех существующих инструментов. Вы знаете их оба: это либо макрофинансовая помощь, либо/и Украинский фонд (Ukraine facility)", - пояснила президент Еврокомиссии.

Военная помощь

Второе направление - военная поддержка, главная цель которой - усиление оборонно-промышленного потенциала Украины и интеграция украинских мощностей в оборонную базу ЕС.

Фон дер Ляйен уточнила, что будет применяться принцип "каскадного эффекта": предпочтение будет отдаваться производителям в пределах ЕС, а в случае неотложных потребностей - закупки возможны и за пределами Европы.

