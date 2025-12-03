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Новини Фінансова допомога Україні
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ЄС профінансує дві третини фінансових потреб України у 2026-2027 роках, - фон дер Ляєн

дер,ляєн,урсула,фон

Європейський Союз планує покрити дві третини потреб України у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки, що становить 90 млрд євро.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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"Ми пропонуємо покрити дві третини фінансових потреб України на наступні два роки, що становить 90 мільярдів євро. Решту мають покрити міжнародні партнери", - повідомила фон дер Ляєн.

Бюджетна підтримка

"По-перше, ми будемо використовувати кошти для бюджетної підтримки України, і тут ми будемо спиратися на успіх існуючих інструментів. Ви знаєте їх обидва: це або макрофінансова допомога, або/та Український фонд (Ukraine facility)", - пояснила президентка Єврокомісії.

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Військова допомога

Другий напрямок - військова підтримка, головна мета якої - посилення оборонно-промислового потенціалу України та інтеграція українських потужностей у оборонну базу ЄС.

Фон дер Ляєн уточнила, що застосовуватиметься принцип "каскадного ефекту": перевага надаватиметься виробникам в межах ЄС, а у разі нагальних потреб - закупівлі можливі й за межами Європи.

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фінансування (3491) Євросоюз (15239) фон дер Ляєн Урсула (1001)
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Топ коментарі
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45 млрд. євро на рік нахаляву! Це можна порівняти з довоєнним бюджетом країни! Не дарма Єрмак так ... засмучувався коли йшов.
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03.12.2025 15:39 Відповісти
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какаято анархия вокрруг всегго этого, 140, 165, 300, 90 цифры прыгают, дальше вообще сойдутся на уровне 30
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03.12.2025 15:35 Відповісти
45 млрд. євро на рік нахаляву! Це можна порівняти з довоєнним бюджетом країни! Не дарма Єрмак так ... засмучувався коли йшов.
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03.12.2025 15:39 Відповісти
Від міністра фінансів на голосуванні за бюджет 2026 потреба у зовнішньому фінансуванні була названа в сумі 45 млрд. доларів. То про яку ще третину від партнерів йдеться?
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03.12.2025 15:43 Відповісти
Головне, щоб на марахфон вистачило і на вавину тисячу, а решта то все херня...
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03.12.2025 15:48 Відповісти
Дякуємо ЄС за підтримку.
Дефіцит бюджету раші у 2025 році очікується від $45 млрд ($3,7 трлн рублів) до $75 млрд ($5,7 трлн рублів) за підсумками року, що значно перевищує початкові прогнози.
А союзники раші закриють цей дефіцит своїми грошима?
Ой, вибачте, забув - у раші ж немає союзників
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03.12.2025 16:08 Відповісти
взагалі то є. Китай.
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03.12.2025 16:32 Відповісти
Партнер ≠ союзник. Китай діє виключно у своїх інтересах і не збирається спонсорувати російський бюджет.
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03.12.2025 16:46 Відповісти
Це тобі Сі сказав? якби не китай, рашка вже б закінчилася
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03.12.2025 16:49 Відповісти
Ну так, якщо орієнтуватися на "Сі сказав", то й аналітика не потрібна.
Але факти лишаються фактами: Китай не дає РФ ні зброї, ні грошей, ні гарантій. Він просто використовує ринок, який впав у залежність
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03.12.2025 16:59 Відповісти
дякуємо
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03.12.2025 18:28 Відповісти
А Зеленський буде бюджетні гроші тирити, роздавати направо та наліво і палити на вогнищі.
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03.12.2025 18:31 Відповісти
 
 