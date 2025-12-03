ЄС профінансує дві третини фінансових потреб України у 2026-2027 роках, - фон дер Ляєн
Європейський Союз планує покрити дві третини потреб України у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки, що становить 90 млрд євро.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Ми пропонуємо покрити дві третини фінансових потреб України на наступні два роки, що становить 90 мільярдів євро. Решту мають покрити міжнародні партнери", - повідомила фон дер Ляєн.
Бюджетна підтримка
"По-перше, ми будемо використовувати кошти для бюджетної підтримки України, і тут ми будемо спиратися на успіх існуючих інструментів. Ви знаєте їх обидва: це або макрофінансова допомога, або/та Український фонд (Ukraine facility)", - пояснила президентка Єврокомісії.
Військова допомога
Другий напрямок - військова підтримка, головна мета якої - посилення оборонно-промислового потенціалу України та інтеграція українських потужностей у оборонну базу ЄС.
Фон дер Ляєн уточнила, що застосовуватиметься принцип "каскадного ефекту": перевага надаватиметься виробникам в межах ЄС, а у разі нагальних потреб - закупівлі можливі й за межами Європи.
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