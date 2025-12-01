ЄС готує санкції проти Білорусі через запуск метеокуль у Литву
Європейський Союз готує нові санкції проти Білорусі через регулярні запуски контрабандних повітряних куль у литовський повітряний простір.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму дописі в X.
Гібридні атаки
Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою, під час якої наголосила на погіршенні безпекової ситуації на кордоні з Білоруссю.
"Такі гібридні атаки режиму Лукашенка є абсолютно неприйнятними. Ми й далі повністю солідарні з Литвою. Готуємо подальші заходи в межах нашого режиму санкцій", — зазначила фон дер Ляєн.
За її словами, кількість випадків порушення литовського повітряного простору контрабандними повітряними кулями зростає, що створює додаткову загрозу безпеці країни та регіону.
Єврокомісія підкреслює, що підготовка санкцій є частиною комплексних заходів ЄС для реагування на гібридні атаки та забезпечення стабільності на східному кордоні Союзу.
Повітряні кулі Білорусі в Литві
Раніше прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила про намір звернутися до міжнародних органів правосуддя, зокрема до Міжнародного суду ООН, у зв’язку зі зловмисними діями Білорусі.
За її словами, литовські міністерства наразі збирають інформацію та розглядають можливість позову щодо шкоди, заподіяної польотами білоруських літаків, через які Вільнюський аеропорт був змушений тимчасово зупиняти роботу через метеокулі.
"Ми дійшли єдиної думки, що міністерства юстиції, транспорту та закордонних справ працюватимуть над збором даних і можливістю звернення до Суду ООН з приводу збитків і загроз цивільній авіації", - сказала вона.
Прем’єрка додала, що Міністерство транспорту вже звернулося до Міжнародної цивільної авіаційної організації.
У жовтні Литва вже закривала пункти пропуску на кордоні з Білоруссю через польоти повітряних куль, але пізніше відкрила їх, коли загроза здавалася відсутньою.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав закриття кордону "божевільною аферою" та звинуватив Захід у гібридній війні проти Білорусі та Росії.
Що передувало?
- У ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.
- Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.
- 27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу, а в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.
- Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".
- Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.
- 29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.
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