ЕС готовит санкции против Беларуси из-за запуска метеошаров в Литву

Европейский Союз готовит новые санкции против Беларуси из-за регулярных запусков контрабандных воздушных шаров в литовское воздушное пространство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем посте в X.

Гибридные атаки

Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой, во время которого подчеркнула ухудшение ситуации с безопасностью на границе с Беларусью.

"Такие гибридные атаки режима Лукашенко абсолютно неприемлемы. Мы по-прежнему полностью солидарны с Литвой. Готовим дальнейшие меры в рамках нашего режима санкций", - отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, количество случаев нарушения литовского воздушного пространства контрабандными воздушными шарами растет, что создает дополнительную угрозу безопасности страны и региона.

Еврокомиссия подчеркивает, что подготовка санкций является частью комплексных мер ЕС для реагирования на гибридные атаки и обеспечения стабильности на восточной границе Союза.

Воздушные шары Беларуси в Литве

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о намерении обратиться в международные органы правосудия, в частности в Международный суд ООН, в связи со злонамеренными действиями Беларуси.

По ее словам, литовские министерства в настоящее время собирают информацию и рассматривают возможность иска о вреде, причиненном полетами белорусских воздушных шаров, из-за которых Вильнюсский аэропорт был вынужден временно приостановить работу.

"Мы пришли к единому мнению, что министерства юстиции, транспорта и иностранных дел будут работать над сбором данных и возможностью обращения в Суд ООН по поводу убытков и угроз гражданской авиации", - сказала она.

Премьер добавила, что Министерство транспорта уже обратилось в Международную гражданскую авиационную организацию.

В октябре Литва уже закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью из-за полетов воздушных шаров, но позже открыла их, когда угроза казалась отсутствующей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал закрытие границы "безумной аферой" и обвинил Запад в гибридной войне против Беларуси и России.

Что предшествовало?

В ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.

27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу, а в Медниках ("Медининкай") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

Министерство внутренних дел Литвы предложило полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.

29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.

