Введены санкции против "Роснефти", компаний "Лукойл" и российских операторов дронов - Зеленский

Украина продолжает санкционную работу, направленную против российской военной машины. Сегодня есть два новых решения.

Удар по "Роснефти" и "Лукойлу"

Как отмечается, в развитие давления партнеров на Россию за эту войну Украина синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения против "Роснефти", ее предприятий, а также компаний, входящих в группу "Лукойл".

"Сейчас санкции против этих компаний уже ощутимо лишают денег российскую машину войны, и это нужно продолжать", - отметил Зеленский.

Также, по словам главы государства, Украина вводит санкции против российских убийц, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами.

"Будем делать эти наши санкции фактически совместными с партнерами, чтобы мир давил на агрессора именно так, как это нужно для ослабления российской способности воевать, и чтобы российские убийцы действительно чувствовали, что давление есть", - добавил он.

Также Зеленский определил ключевые приоритеты нашей санкционной политики до конца года: дальнейшая синхронизация санкций с партнерами, подготовка 20-го санкционного пакета ЕС, усиление ограничений против теневого флота, российского военного производства, коллаборационистов и пропагандистов.

"Скоро новые наши санкционные шаги", - резюмирует Зеленский.

Энергетический сектор

Как сообщается на сайте ОП, в рамках пакета, синхронизированного с Соединенными Штатами, Украина применила санкции против 26 юридических лиц России, связанных с энергетическим сектором. Среди них - компания "Роснефть", ее предприятия, а также компании, входящие в группу "Лукойл". Американские санкции ударили по тем частям отрасли, которые дают около 55% добычи российской нефти.

Всего с начала года Украина синхронизировала уже 13 пакетов санкций с партнерами: Великобританией, Канадой, США, Японией и Европейским Союзом.

Санкции против преступного центра "Рубикон"

Вторым указом введены санкции против 36 физических и 13 юридических лиц, связанных с производством, обучением и эксплуатацией российских дронов. Среди них - лица, причастные к деятельности преступного центра "Рубикон", который испытывает новые образцы вооружения и участвует в боевых действиях против Украины.

"Также санкции введены против российских компаний, которые привлечены к разработке и производству разведывательных и ударных БПЛА, FPV-дронов и беспилотных авиационных комплексов. Кроме того, ограничения применены против так называемых российских благотворительных фондов и добровольческих движений, которые оказывают поддержку российским оккупантам, и против российских мобильных операторов, обеспечивающих БПЛА Shahed sim-картами для навигации и управления", - говорится в сообщении.

Глава государства и советник - уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк обсудили приоритеты санкционной политики до конца года. Введенные санкции уже оказывают серьезное влияние на Россию, поэтому давление на нее нужно увеличивать.