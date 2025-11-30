РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7318 посетителей онлайн
Новости Санкции Украины против России
1 149 37

Введены санкции против "Роснефти", компаний "Лукойл" и российских операторов дронов - Зеленский

Украина ввела новые санкции против США

Украина продолжает санкционную работу, направленную против российской военной машины. Сегодня есть два новых решения.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по "Роснефти" и "Лукойлу"

Как отмечается, в развитие давления партнеров на Россию за эту войну Украина синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения против "Роснефти", ее предприятий, а также компаний, входящих в группу "Лукойл".

"Сейчас санкции против этих компаний уже ощутимо лишают денег российскую машину войны, и это нужно продолжать", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал новые санкционные решения: указы будут завтра

Также, по словам главы государства, Украина вводит санкции против российских убийц, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами.

"Будем делать эти наши санкции фактически совместными с партнерами, чтобы мир давил на агрессора именно так, как это нужно для ослабления российской способности воевать, и чтобы российские убийцы действительно чувствовали, что давление есть", - добавил он.

Также Зеленский определил ключевые приоритеты нашей санкционной политики до конца года: дальнейшая синхронизация санкций с партнерами, подготовка 20-го санкционного пакета ЕС, усиление ограничений против теневого флота, российского военного производства, коллаборационистов и пропагандистов.

"Скоро новые наши санкционные шаги", - резюмирует Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции ЕС против России должны быть сняты только после согласования мирного соглашения с Украиной, - Европарламент

Энергетический сектор

Как сообщается на сайте ОП, в рамках пакета, синхронизированного с Соединенными Штатами, Украина применила санкции против 26 юридических лиц России, связанных с энергетическим сектором. Среди них - компания "Роснефть", ее предприятия, а также компании, входящие в группу "Лукойл". Американские санкции ударили по тем частям отрасли, которые дают около 55% добычи российской нефти.

Всего с начала года Украина синхронизировала уже 13 пакетов санкций с партнерами: Великобританией, Канадой, США, Японией и Европейским Союзом.

Санкции против преступного центра "Рубикон"

Вторым указом введены санкции против 36 физических и 13 юридических лиц, связанных с производством, обучением и эксплуатацией российских дронов. Среди них - лица, причастные к деятельности преступного центра "Рубикон", который испытывает новые образцы вооружения и участвует в боевых действиях против Украины.

"Также санкции введены против российских компаний, которые привлечены к разработке и производству разведывательных и ударных БПЛА, FPV-дронов и беспилотных авиационных комплексов. Кроме того, ограничения применены против так называемых российских благотворительных фондов и добровольческих движений, которые оказывают поддержку российским оккупантам, и против российских мобильных операторов, обеспечивающих БПЛА Shahed sim-картами для навигации и управления", - говорится в сообщении.

Читайте также: Танкеры "теневого" флота России начали разбирать на металлолом

Глава государства и советник - уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк обсудили приоритеты санкционной политики до конца года. Введенные санкции уже оказывают серьезное влияние на Россию, поэтому давление на нее нужно увеличивать.

Автор: 

Зеленский Владимир (22778) санкции (12067)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Навіть не знаю на кого церозраховано і хто президенту радить це робити. Явно цей радник дебіл в кращому випадку, в гіршому- той хто підставляє президента під осуд народом.
Подібні новини перш завсе заставляють подумати : чотири роки тотального винищення наших міст і сіл, ,вбивства українців, а президент тільки зараз накладає санкції на рашистів які заробляли в нас на цій війні?!
Ви, щож там зовсім з мозоком не дружите??
показать весь комментарий
30.11.2025 12:11 Ответить
+9
Що там з Дручбою, ге ти зелене?
показать весь комментарий
30.11.2025 12:09 Ответить
+5
Зеленому чмирьку краще мовчати. Бо тільки гірше собі робить. Санкції зробила Америка, а санкції проти операторів дронів - взагалі смішно. Гадьонишу треба йти у відставку за його партнером Єрмаком. Бо гадили разом
показать весь комментарий
30.11.2025 12:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
********?
показать весь комментарий
30.11.2025 12:07 Ответить
Це зеленський так довго чекав і «не знав», зелупень єрмаковський, зробивши злочинне ієрархічне угрупування - офісно-президентське, для мародерства на житті і крові Українців з 2019 року!?!?
Оманські налякали зелупня, так, як ****** налякали, маршем пригожина на мацвабад??
показать весь комментарий
30.11.2025 12:21 Ответить
Що там з Дручбою, ге ти зелене?
показать весь комментарий
30.11.2025 12:09 Ответить
Все згідно-відповідно європейських стандартів: війна 11-й рік, а вони досі сцикають тими санкціями по крапельці...
показать весь комментарий
30.11.2025 12:09 Ответить
Навіть не знаю на кого церозраховано і хто президенту радить це робити. Явно цей радник дебіл в кращому випадку, в гіршому- той хто підставляє президента під осуд народом.
Подібні новини перш завсе заставляють подумати : чотири роки тотального винищення наших міст і сіл, ,вбивства українців, а президент тільки зараз накладає санкції на рашистів які заробляли в нас на цій війні?!
Ви, щож там зовсім з мозоком не дружите??
показать весь комментарий
30.11.2025 12:11 Ответить
Чомусь думав, що це ми б мали задавати тон. А тепер зрозуміло чому наші "союзники" такі повільні, виявляється нам і самим "не дуже вже й треба"
показать весь комментарий
30.11.2025 12:18 Ответить
Не дружать з мозком ті, що досі кажуть про "неначасі". Начасі було ще восени 2019го. Вже тоді було зрозуміло, що зелений чмирь - гадьониш.

Вибори.
показать весь комментарий
30.11.2025 12:19 Ответить
Там не ким дружити за його повною відсутністю...
показать весь комментарий
30.11.2025 12:48 Ответить
Він шо...приколюється?
показать весь комментарий
30.11.2025 12:12 Ответить
..також не розумію, а чому їх давно не ввели!
показать весь комментарий
30.11.2025 12:12 Ответить
В нього вже є список на 10 років вперед. А все і зразу неначасі, бо пуця зобидиться.
показать весь комментарий
30.11.2025 12:42 Ответить
Це як я сусіду бугаю буду перед жінкою санкції накладать.
показать весь комментарий
30.11.2025 12:12 Ответить
Ослан ,не коверкай мову,хрюкай по хрюсски
показать весь комментарий
30.11.2025 12:32 Ответить
Потужне генітальне рішення, слава президенту !
показать весь комментарий
30.11.2025 12:15 Ответить
Президент-імпотент.
показать весь комментарий
30.11.2025 12:15 Ответить
Зеленому чмирьку краще мовчати. Бо тільки гірше собі робить. Санкції зробила Америка, а санкції проти операторів дронів - взагалі смішно. Гадьонишу треба йти у відставку за його партнером Єрмаком. Бо гадили разом
показать весь комментарий
30.11.2025 12:15 Ответить
На що конкретно спрямовані ці "санкції"?
Заявимо, що ми проти всього поганого та за все хороше?
Вже бачу, як затремтіли кацапські виробники смертоносного лайна та мобільні оператори...
показать весь комментарий
30.11.2025 12:17 Ответить
Тобто, майже 4 роки воюємо, а ти ще не забанив УСЕ, що має відношення до РФ? Ти повинен був накласти санкції на усе, і усіх, а потім відміняти, якщо хтось докаже, що він не підтримує агресію.
показать весь комментарий
30.11.2025 12:18 Ответить
Ішак, як завжди, постфактум примазався і корчить із себе "героя".
показать весь комментарий
30.11.2025 12:18 Ответить
Патужний Лідєр!!!
показать весь комментарий
30.11.2025 12:19 Ответить
Зе-піздав, пан Мадьяр тебе випередив...
показать весь комментарий
30.11.2025 12:19 Ответить
Їм до сраки твої санкції, хто в оцю маячню вірить цьому коксонутому?
показать весь комментарий
30.11.2025 12:21 Ответить
Потужно.
показать весь комментарий
30.11.2025 12:23 Ответить
Хер вони клали на твої санкції Zелений паскудний крадій.
Кращетб тебе мама на картонку висала.
показать весь комментарий
30.11.2025 12:24 Ответить
Патужна. Как там дружба качает жижу?
показать весь комментарий
30.11.2025 12:28 Ответить
А воно реально іпануте...
Воно санкції запровадило? А закінчувався лише четевертий рік повномасштабного вторгнення...
показать весь комментарий
30.11.2025 12:29 Ответить
Мощно, теперь касапам точно писец.
показать весь комментарий
30.11.2025 12:29 Ответить
Погано, що на цензорі багато промов ***** володимирича, але немає уваги до ****** місцевих, таких як ******* гетьманцев дандило.
Ця падаль настирливо і безперешкодно робить все аби згищити України як зовні так і зсередини. Не єдиними податками душить народ, а вже прямо підбурює до громадянського протистояння шляхом позасудових розправ всіх з усіма. Це мрія ***** давня.
От що пише ця потвора в своєму телеграмі:
« '....Моя позиція незмінна: за найменшої підозри у корупції влада має негайно ухвалювати кадрові рішення й очищатися від тих, хто не виправдав довіри людей. Тим паче в умовах війни, коли корупція фактично є мародерством.

....в ідеальному світі мирної країни та працюючої правоохоронної і судової системи так і має бути.

Однак оголошені у війну плівки, що свідчать про корупцію, мають або отримати публічну, негайну, адекватну і вичерпну відповідь від чиновника, або чиновник має піти і далі захищати себе всіма доступними засобами.

Не підриваючи довіру до влади, рівно як і моральне право держави вимагати від громадян пожертви у війну.

Ставки дуже високі. Не можемо давати ворогу приводи для розхитування ситуації зсередини. »

При цьому ця тварина сівковича МАРОДЕР НАЙВИЩОГО ГАТУНКУ, який обдирає і живих, і мертвих і ненароддених!!!!
показать весь комментарий
30.11.2025 12:31 Ответить
не пройшло і пів рочку
показать весь комментарий
30.11.2025 12:33 Ответить
Пройшло майже чотири роки?
показать весь комментарий
30.11.2025 12:34 Ответить
Потужно...
показать весь комментарий
30.11.2025 12:40 Ответить
Самі кращі санкції це знищення всіх кацапсятин чим більше здохне цього біосміття тим повітря стане чистіше і проблем у нормальних людей зменшиться
показать весь комментарий
30.11.2025 12:50 Ответить
Дуже сильно, вчасно і...прикольно. Не знаю, плакати чи сміятись? Та все-таки Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
30.11.2025 12:54 Ответить
не зарано??
може треба ще почекати 5 років??
показать весь комментарий
30.11.2025 12:58 Ответить
Потужно!!!!

Начальник ЖЕКа н/п Нижні Бабани ввів санкції проти російської корпорації.
показать весь комментарий
30.11.2025 13:04 Ответить
Трамп ввів першим санкії проти роснєфті і т.д., вони почали діяти, а це зеуйпіще вводить тільки їх зараз, хоча повинен був це зробти вже давно! І потім він буде пздти у відосіках, що завдяки його потужній потужності санкції почали діяти!
показать весь комментарий
30.11.2025 13:10 Ответить
Без союзників наші санкції нічого б не значили. Бо цих компаній у нас нема в країні. Спочатку йдуть їхні санкції, а ми просто підтримуємо.
показать весь комментарий
30.11.2025 13:18 Ответить
 
 