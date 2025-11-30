Введены санкции против "Роснефти", компаний "Лукойл" и российских операторов дронов - Зеленский
Украина продолжает санкционную работу, направленную против российской военной машины. Сегодня есть два новых решения.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Удар по "Роснефти" и "Лукойлу"
Как отмечается, в развитие давления партнеров на Россию за эту войну Украина синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения против "Роснефти", ее предприятий, а также компаний, входящих в группу "Лукойл".
"Сейчас санкции против этих компаний уже ощутимо лишают денег российскую машину войны, и это нужно продолжать", - отметил Зеленский.
Также, по словам главы государства, Украина вводит санкции против российских убийц, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами.
"Будем делать эти наши санкции фактически совместными с партнерами, чтобы мир давил на агрессора именно так, как это нужно для ослабления российской способности воевать, и чтобы российские убийцы действительно чувствовали, что давление есть", - добавил он.
Также Зеленский определил ключевые приоритеты нашей санкционной политики до конца года: дальнейшая синхронизация санкций с партнерами, подготовка 20-го санкционного пакета ЕС, усиление ограничений против теневого флота, российского военного производства, коллаборационистов и пропагандистов.
"Скоро новые наши санкционные шаги", - резюмирует Зеленский.
Энергетический сектор
Как сообщается на сайте ОП, в рамках пакета, синхронизированного с Соединенными Штатами, Украина применила санкции против 26 юридических лиц России, связанных с энергетическим сектором. Среди них - компания "Роснефть", ее предприятия, а также компании, входящие в группу "Лукойл". Американские санкции ударили по тем частям отрасли, которые дают около 55% добычи российской нефти.
Всего с начала года Украина синхронизировала уже 13 пакетов санкций с партнерами: Великобританией, Канадой, США, Японией и Европейским Союзом.
Санкции против преступного центра "Рубикон"
Вторым указом введены санкции против 36 физических и 13 юридических лиц, связанных с производством, обучением и эксплуатацией российских дронов. Среди них - лица, причастные к деятельности преступного центра "Рубикон", который испытывает новые образцы вооружения и участвует в боевых действиях против Украины.
"Также санкции введены против российских компаний, которые привлечены к разработке и производству разведывательных и ударных БПЛА, FPV-дронов и беспилотных авиационных комплексов. Кроме того, ограничения применены против так называемых российских благотворительных фондов и добровольческих движений, которые оказывают поддержку российским оккупантам, и против российских мобильных операторов, обеспечивающих БПЛА Shahed sim-картами для навигации и управления", - говорится в сообщении.
Глава государства и советник - уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк обсудили приоритеты санкционной политики до конца года. Введенные санкции уже оказывают серьезное влияние на Россию, поэтому давление на нее нужно увеличивать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оманські налякали зелупня, так, як ****** налякали, маршем пригожина на мацвабад??
Подібні новини перш завсе заставляють подумати : чотири роки тотального винищення наших міст і сіл, ,вбивства українців, а президент тільки зараз накладає санкції на рашистів які заробляли в нас на цій війні?!
Ви, щож там зовсім з мозоком не дружите??
Вибори.
Заявимо, що ми проти всього поганого та за все хороше?
Вже бачу, як затремтіли кацапські виробники смертоносного лайна та мобільні оператори...
Кращетб тебе мама на картонку висала.
Воно санкції запровадило? А закінчувався лише четевертий рік повномасштабного вторгнення...
Ця падаль настирливо і безперешкодно робить все аби згищити України як зовні так і зсередини. Не єдиними податками душить народ, а вже прямо підбурює до громадянського протистояння шляхом позасудових розправ всіх з усіма. Це мрія ***** давня.
От що пише ця потвора в своєму телеграмі:
« '....Моя позиція незмінна: за найменшої підозри у корупції влада має негайно ухвалювати кадрові рішення й очищатися від тих, хто не виправдав довіри людей. Тим паче в умовах війни, коли корупція фактично є мародерством.
....в ідеальному світі мирної країни та працюючої правоохоронної і судової системи так і має бути.
Однак оголошені у війну плівки, що свідчать про корупцію, мають або отримати публічну, негайну, адекватну і вичерпну відповідь від чиновника, або чиновник має піти і далі захищати себе всіма доступними засобами.
Не підриваючи довіру до влади, рівно як і моральне право держави вимагати від громадян пожертви у війну.
Ставки дуже високі. Не можемо давати ворогу приводи для розхитування ситуації зсередини. »
При цьому ця тварина сівковича МАРОДЕР НАЙВИЩОГО ГАТУНКУ, який обдирає і живих, і мертвих і ненароддених!!!!
може треба ще почекати 5 років??
Начальник ЖЕКа н/п Нижні Бабани ввів санкції проти російської корпорації.