Зеленский анонсировал новые санкционные решения: указы будут завтра
Президент Владимир Зеленский анонсировал новые решения о санкциях против России, как украинские, так и совместные с партнерами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении президента.
"Будут новые наши санкционные решения – в развитие давления партнеров на Россию за эту войну, и наши санкции, которые мы будем делать фактически совместными с нашими партнерами, чтобы мир давил на агрессора именно так, как это нужно для ослабления российской способности воевать. Указы – будут завтра", – говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что предложения санкций от Украины будут переданы во все сильные партнерские юрисдикции.
"Спасибо каждому, кто помогает! Спасибо всем, кто защищает Украину", - добавил он.
