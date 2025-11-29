РУС
Зеленский анонсировал новые санкционные решения: указы будут завтра

Зеленский о санкциях против РФ

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые решения о санкциях против России, как украинские, так и совместные с партнерами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении президента.

"Будут новые наши санкционные решения – в развитие давления партнеров на Россию за эту войну, и наши санкции, которые мы будем делать фактически совместными с нашими партнерами, чтобы мир давил на агрессора именно так, как это нужно для ослабления российской способности воевать. Указы – будут завтра", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что предложения санкций от Украины будут переданы во все сильные партнерские юрисдикции.

"Спасибо каждому, кто помогает! Спасибо всем, кто защищает Украину", - добавил он.

+7
це якийсь *********
29.11.2025 20:03 Ответить
+7
Пора знову на Порошенка санкції накласти, бо з минулого разу не отямився, знову на фронт пре. https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14449 Сьогодні передав ЗСУ десять із 30 раніше законтрактованих модернізованих комплексів "Ай-Петрі" протидії ударним та розвідувальним дронам
29.11.2025 20:08 Ответить
+5
Проти "А.Б." будуть "санкції"?)
29.11.2025 20:03 Ответить
це якийсь *********
29.11.2025 20:03 Ответить
А у цей же час, Єрмак, ще гірший покидьок від козака та ******, тінню сидить на Банковій, де ************ числиться зеленський-ухилянт!! Його призначенці, сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ і гадять Україні!! Олег Пономарь, чітко все розклав про так звану владу зеленського з 2019 року!!! Вішати треба, вертикаль цю!!!!! Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/
29.11.2025 20:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=z8qKiuEwea4

Луценко проте , як Патрушев працював з вовкою в ОМАНІ , як для цього "викинули" Бєню з Банкової разом з його смотрящіим Богданом , всього навсього показавши вові новини прямо з готелю в ОМАНІ- російські ПЗРК підірвала літак авіаліній Бєні... Й далі все цікаво , як завжди від Луценко
29.11.2025 20:29 Ответить
Проти "А.Б." будуть "санкції"?)
29.11.2025 20:03 Ответить
дЄрмака звільнив і працездатність одразу збільшилася - невже раніше так не можна було і чим ви вдвох там раніше займалися?
29.11.2025 20:04 Ответить
Закоханим було ніколи - у них була (є?) медова семирічка!
29.11.2025 20:09 Ответить
69+ МІВІНА !
29.11.2025 20:39 Ответить
Та біс його знає куди і скільки мівіни вони запихали один одному. 69+ це в кілограмах?
29.11.2025 20:45 Ответить
а чого завтра. чого не сьогодні?

накалякав ..підписав каляки-маляки ..і всьо ..5 хв.

"в усі сильні партнерські юрисдикції" ..а не сильні це які?
29.11.2025 20:05 Ответить
Це не потужні.
29.11.2025 20:47 Ответить
На себе не забудь накласти санкції, а краще свої брудні руки!
29.11.2025 20:05 Ответить
москве п@да, начальник сказал...
29.11.2025 20:06 Ответить
Як потужно.А посольство в білорусії якого не закриваєте?
29.11.2025 20:06 Ответить
Білорусь то запасний аеродром.
29.11.2025 20:49 Ответить
Пора знову на Порошенка санкції накласти, бо з минулого разу не отямився, знову на фронт пре. https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14449 Сьогодні передав ЗСУ десять із 30 раніше законтрактованих модернізованих комплексів "Ай-Петрі" протидії ударним та розвідувальним дронам
29.11.2025 20:08 Ответить
Порох тримає порох сухим....
29.11.2025 20:09 Ответить
Не зважаючи, що зеленський сцить у цей порох на всю! Але цюцюрка не виросла у недомірка!
29.11.2025 20:12 Ответить
👍
29.11.2025 20:14 Ответить
"зрізали" комент по Пороху "на лєту"

впаяє ЗЄльоний Пороху 10-ть пожиттєвих санкцій !

.
29.11.2025 20:34 Ответить
Ішак, як завжди, примазується постфактум до вже діючих західних санкцій. А, де ж ти було, чмо тупориле, до цього впродовж майже чотирьох років.
29.11.2025 20:10 Ответить
На всю партію "ЄС"?
29.11.2025 20:10 Ответить
Ото розійшовся! На твої укази йух вже всі клали, тебе не вважають президентом зашквареного
29.11.2025 20:15 Ответить
Скучає за дЄрмаком! Ломка....
29.11.2025 20:17 Ответить
Нєт,нєт,нєт,нєт!
Ми хотім сєгодня!
Нєт,нєт,нєт,нєт!
Ми хотім сєйчас!
29.11.2025 20:22 Ответить
Невже завтра позбавлять громадянства алібабу і витурять за кордон?
29.11.2025 20:25 Ответить
Не підказуй.
29.11.2025 20:44 Ответить
https://x.com/pogrebeckij

Сергій Погребецький



https://x.com/pogrebeckij

@pogrebeckij




У "команді" Зеленського є хоч один персонаж, що не засвітився на плівках Міндіча? НАБУ може мати підтвердження про «торгівлю санкціями» екс-головою РНБО Даніловим, - директор аналітичного центру ДІАЛОГ Міселюк
Детективи розшифрували імена низки чиновників, які проходили під різними позивними на плівках Міндіча. Зокрема, під прізвиськом Молдован чи Хухря проходить Данілов.
Зазначено, що мова про суми, які коливаються від $300 000 до $500 000.
29.11.2025 20:26 Ответить
Немає !

бо всі вони з Кварталу !

.
29.11.2025 20:37 Ответить
Що є УК України зеЛайно не знає? Вигадали санкції і носяться з цим лайном як хер з лестівкою.
29.11.2025 20:55 Ответить
В сраку засунь ті санкції і собі і так званим партнерам. Де Нептуни і 3000 фламінго? Чому в моцкві до сих пір є світло і нафта йде по ''дружбі''?
29.11.2025 20:59 Ответить
лишити громадянина ізраіля/рф/венесуєли/..... єрмака громадянства україни?
29.11.2025 21:07 Ответить
 
 