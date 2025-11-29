Зеленский анонсировал новые санкционные решения: указы будут завтра

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые решения о санкциях против России, как украинские, так и совместные с партнерами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении президента.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Будут новые наши санкционные решения – в развитие давления партнеров на Россию за эту войну, и наши санкции, которые мы будем делать фактически совместными с нашими партнерами, чтобы мир давил на агрессора именно так, как это нужно для ослабления российской способности воевать. Указы – будут завтра", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что предложения санкций от Украины будут переданы во все сильные партнерские юрисдикции.

"Спасибо каждому, кто помогает! Спасибо всем, кто защищает Украину", - добавил он.

Читайте также: Украина применила санкции к 56 морским судам, незаконно вывозившим продовольственную продукцию с оккупированных территорий