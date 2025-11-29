Зеленський анонсував нові санкційні рішення: укази будуть завтра
Президент Володимир Зеленський анонсував нові рішення щодо санкцій проти Росії, як українські, так і спільні з партнерами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні президента.
"Будуть нові наші санкційні рішення – у розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну, і наші санкції, які ми будемо робити фактично спільними з нашими партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати. Укази – будуть завтра", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що пропозиції санкцій від України будуть передані в усі сильні партнерські юрисдикції.
"Дякую кожному, хто допомагає! Дякую всім, хто захищає Україну", - додав він.
Топ коментарі
+9 Ostap Hor
показати весь коментар29.11.2025 20:03 Відповісти Посилання
+7 Ан Мур
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+6 Виталий #548501
показати весь коментар29.11.2025 20:03 Відповісти Посилання
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Луценко проте , як Патрушев працював з вовкою в ОМАНІ , як для цього "викинули" Бєню з Банкової разом з його смотрящіим Богданом , всього навсього показавши вові новини прямо з готелю в ОМАНІ- російські ПЗРК підірвала літак авіаліній Бєні... Й далі все цікаво , як завжди від Луценко
накалякав ..підписав каляки-маляки ..і всьо ..5 хв.
"в усі сильні партнерські юрисдикції" ..а не сильні це які?
впаяє ЗЄльоний Пороху 10-ть пожиттєвих санкцій !
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Ми хотім сєгодня!
Нєт,нєт,нєт,нєт!
Ми хотім сєйчас!
Сергій Погребецький
https://x.com/pogrebeckij
@pogrebeckij
У "команді" Зеленського є хоч один персонаж, що не засвітився на плівках Міндіча? НАБУ може мати підтвердження про «торгівлю санкціями» екс-головою РНБО Даніловим, - директор аналітичного центру ДІАЛОГ Міселюк
Детективи розшифрували імена низки чиновників, які проходили під різними позивними на плівках Міндіча. Зокрема, під прізвиськом Молдован чи Хухря проходить Данілов.
Зазначено, що мова про суми, які коливаються від $300 000 до $500 000.
бо всі вони з Кварталу !
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