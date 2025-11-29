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Зеленський анонсував нові санкційні рішення: укази будуть завтра

Зеленський про санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський анонсував нові рішення щодо санкцій проти Росії, як українські, так і спільні з партнерами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні президента.

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"Будуть нові наші санкційні рішення – у розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну, і наші санкції, які ми будемо робити фактично спільними з нашими партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати. Укази – будуть завтра", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що пропозиції санкцій від України будуть передані в усі сильні партнерські юрисдикції.

"Дякую кожному, хто допомагає! Дякую всім, хто захищає Україну", - додав він.

Також читайте: Україна застосувала санкції до 56 морських суден, які незаконно вивозили продовольчу продукцію з окупованих територій

Автор: 

Зеленський Володимир (28010) росія (70404) санкції (13217)
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Топ коментарі
+9
це якийсь *********
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29.11.2025 20:03 Відповісти
+7
Пора знову на Порошенка санкції накласти, бо з минулого разу не отямився, знову на фронт пре. https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14449 Сьогодні передав ЗСУ десять із 30 раніше законтрактованих модернізованих комплексів "Ай-Петрі" протидії ударним та розвідувальним дронам
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29.11.2025 20:08 Відповісти
+6
Проти "А.Б." будуть "санкції"?)
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29.11.2025 20:03 Відповісти
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це якийсь *********
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29.11.2025 20:03 Відповісти
А у цей же час, Єрмак, ще гірший покидьок від козака та ******, тінню сидить на Банковій, де ************ числиться зеленський-ухилянт!! Його призначенці, сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ і гадять Україні!! Олег Пономарь, чітко все розклав про так звану владу зеленського з 2019 року!!! Вішати треба, вертикаль цю!!!!! Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/
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29.11.2025 20:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=z8qKiuEwea4

Луценко проте , як Патрушев працював з вовкою в ОМАНІ , як для цього "викинули" Бєню з Банкової разом з його смотрящіим Богданом , всього навсього показавши вові новини прямо з готелю в ОМАНІ- російські ПЗРК підірвала літак авіаліній Бєні... Й далі все цікаво , як завжди від Луценко
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29.11.2025 20:29 Відповісти
Проти "А.Б." будуть "санкції"?)
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29.11.2025 20:03 Відповісти
дЄрмака звільнив і працездатність одразу збільшилася - невже раніше так не можна було і чим ви вдвох там раніше займалися?
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29.11.2025 20:04 Відповісти
Закоханим було ніколи - у них була (є?) медова семирічка!
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29.11.2025 20:09 Відповісти
Та біс його знає куди і скільки мівіни вони запихали один одному. 69+ це в кілограмах?
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29.11.2025 20:45 Відповісти
а чого завтра. чого не сьогодні?

накалякав ..підписав каляки-маляки ..і всьо ..5 хв.

"в усі сильні партнерські юрисдикції" ..а не сильні це які?
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29.11.2025 20:05 Відповісти
Це не потужні.
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29.11.2025 20:47 Відповісти
На себе не забудь накласти санкції, а краще свої брудні руки!
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29.11.2025 20:05 Відповісти
москве п@да, начальник сказал...
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29.11.2025 20:06 Відповісти
Як потужно.А посольство в білорусії якого не закриваєте?
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29.11.2025 20:06 Відповісти
Білорусь то запасний аеродром.
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29.11.2025 20:49 Відповісти
Пора знову на Порошенка санкції накласти, бо з минулого разу не отямився, знову на фронт пре. https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14449 Сьогодні передав ЗСУ десять із 30 раніше законтрактованих модернізованих комплексів "Ай-Петрі" протидії ударним та розвідувальним дронам
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29.11.2025 20:08 Відповісти
Порох тримає порох сухим....
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29.11.2025 20:09 Відповісти
Не зважаючи, що зеленський сцить у цей порох на всю! Але цюцюрка не виросла у недомірка!
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29.11.2025 20:12 Відповісти
👍
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29.11.2025 20:14 Відповісти
"зрізали" комент по Пороху "на лєту"

впаяє ЗЄльоний Пороху 10-ть пожиттєвих санкцій !

.
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29.11.2025 20:34 Відповісти
Ішак, як завжди, примазується постфактум до вже діючих західних санкцій. А, де ж ти було, чмо тупориле, до цього впродовж майже чотирьох років.
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29.11.2025 20:10 Відповісти
На всю партію "ЄС"?
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29.11.2025 20:10 Відповісти
Ото розійшовся! На твої укази йух вже всі клали, тебе не вважають президентом зашквареного
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29.11.2025 20:15 Відповісти
Скучає за дЄрмаком! Ломка....
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29.11.2025 20:17 Відповісти
Нєт,нєт,нєт,нєт!
Ми хотім сєгодня!
Нєт,нєт,нєт,нєт!
Ми хотім сєйчас!
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29.11.2025 20:22 Відповісти
Невже завтра позбавлять громадянства алібабу і витурять за кордон?
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29.11.2025 20:25 Відповісти
Не підказуй.
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29.11.2025 20:44 Відповісти
https://x.com/pogrebeckij

Сергій Погребецький



https://x.com/pogrebeckij

@pogrebeckij




У "команді" Зеленського є хоч один персонаж, що не засвітився на плівках Міндіча? НАБУ може мати підтвердження про «торгівлю санкціями» екс-головою РНБО Даніловим, - директор аналітичного центру ДІАЛОГ Міселюк
Детективи розшифрували імена низки чиновників, які проходили під різними позивними на плівках Міндіча. Зокрема, під прізвиськом Молдован чи Хухря проходить Данілов.
Зазначено, що мова про суми, які коливаються від $300 000 до $500 000.
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29.11.2025 20:26 Відповісти
Немає !

бо всі вони з Кварталу !

.
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29.11.2025 20:37 Відповісти
Що є УК України зеЛайно не знає? Вигадали санкції і носяться з цим лайном як хер з лестівкою.
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29.11.2025 20:55 Відповісти
В сраку засунь ті санкції і собі і так званим партнерам. Де Нептуни і 3000 фламінго? Чому в моцкві до сих пір є світло і нафта йде по ''дружбі''?
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29.11.2025 20:59 Відповісти
лишити громадянина ізраіля/рф/венесуєли/..... єрмака громадянства україни?
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29.11.2025 21:07 Відповісти
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29.11.2025 23:26 Відповісти
 
 