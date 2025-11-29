Зеленський анонсував нові санкційні рішення: укази будуть завтра

Президент Володимир Зеленський анонсував нові рішення щодо санкцій проти Росії, як українські, так і спільні з партнерами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні президента.

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"Будуть нові наші санкційні рішення – у розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну, і наші санкції, які ми будемо робити фактично спільними з нашими партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати. Укази – будуть завтра", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що пропозиції санкцій від України будуть передані в усі сильні партнерські юрисдикції.

"Дякую кожному, хто допомагає! Дякую всім, хто захищає Україну", - додав він.

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