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Новини Санкції України проти Росії
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Запроваджено санкції проти "Роснєфті", компаній "Лукойлу" і російських операторів дронів - Зеленський

Україна запровадила нові санкції проти США

Україна продовжує санкційну роботу, спрямовану проти російської воєнної машини. Сьогодні є два нові рішення.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по "Роснєфті" та "Лукойлу"

Як зазначається, у розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну Україна синхронізувала санкції зі Сполученими Штатами та запровадила обмеження проти "Роснєфті", її підприємств, а також компаній, що входять до групи "Лукойл".

"Зараз санкції проти цих компаній уже відчутно позбавляють грошей російську машину війни, і це треба продовжувати", - зауважив Зеленський.

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Також за словами глави держави, Україна запроваджує санкції проти російських убивць, які організовують системне знищення українців дронами.

"Будемо робити ці наші санкції фактично спільними з партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати, і щоб російські вбивці дійсно відчували, що тиск є", - додав він.

Також Зеленський визначив ключові пріоритети нашої санкційної політики до кінця року: подальша синхронізація санкцій із партнерами, підготовка 20-го санкційного пакета ЄС, посилення обмежень проти тіньового флоту, російського воєнного виробництва, колаборантів і пропагандистів.

"Скоро нові наші санкційні кроки", - резюмує Зеленський.

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Енергетичний сектор

Як повідомляється на сайті ОП, у межах пакета, синхронізованого зі Сполученими Штатами, Україна застосувала санкції проти 26 юридичних осіб Росії, що пов’язані з енергетичним сектором. Серед них - компанія "Роснєфть", її підприємства, а також компанії, що входять до групи "Лукойл". Американські санкції вдарили по тих частинах галузі, які дають близько 55 % видобутку російської нафти.

Загалом із початку року Україна синхронізувала вже 13 пакетів санкцій із партнерами: Великою Британією, Канадою, США, Японією та Європейським Союзом.

Санкції проти злочинного центру "Рубікон"

Другим указом запроваджені санкції проти 36 фізичних і 13 юридичних осіб, які пов’язані з виробництвом, навчанням та експлуатацією російських дронів. Серед них - особи, що причетні до діяльності злочинного центру "Рубікон", який випробовує нові зразки озброєння та бере участь у бойових діях проти України.

"Також санкції запроваджені проти російських компаній, які залучені до розробки й виробництва розвідувальних та ударних БпЛА, FPV-дронів і безпілотних авіаційних комплексів. Крім того, обмеження застосовані проти так званих російських благодійних фондів і добровольчих рухів, які надають підтримку російським окупантам, і проти російських мобільних операторів, що забезпечують БпЛА Shahed sim-картками для навігації та керування", - йдеться у повідомленні.

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Глава держави й радник - уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк обговорили пріоритети санкційної політики до кінця року. Запроваджені санкції вже мають серйозний вплив на Росію, тому тиск на неї треба збільшувати.

Автор: 

Зеленський Володимир (28015) санкції (13217)
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Топ коментарі
+17
Навіть не знаю на кого церозраховано і хто президенту радить це робити. Явно цей радник дебіл в кращому випадку, в гіршому- той хто підставляє президента під осуд народом.
Подібні новини перш завсе заставляють подумати : чотири роки тотального винищення наших міст і сіл, ,вбивства українців, а президент тільки зараз накладає санкції на рашистів які заробляли в нас на цій війні?!
Ви, щож там зовсім з мозоком не дружите??
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30.11.2025 12:11 Відповісти
+13
Що там з Дручбою, ге ти зелене?
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30.11.2025 12:09 Відповісти
+9
Зеленому чмирьку краще мовчати. Бо тільки гірше собі робить. Санкції зробила Америка, а санкції проти операторів дронів - взагалі смішно. Гадьонишу треба йти у відставку за його партнером Єрмаком. Бо гадили разом
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30.11.2025 12:15 Відповісти
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30.11.2025 12:07 Відповісти
Це зеленський так довго чекав і «не знав», зелупень єрмаковський, зробивши злочинне ієрархічне угрупування - офісно-президентське, для мародерства на житті і крові Українців з 2019 року!?!?
Оманські налякали зелупня, так, як ****** налякали, маршем пригожина на мацвабад??
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30.11.2025 12:21 Відповісти
Що там з Дручбою, ге ти зелене?
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30.11.2025 12:09 Відповісти
Все згідно-відповідно європейських стандартів: війна 11-й рік, а вони досі сцикають тими санкціями по крапельці...
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30.11.2025 12:09 Відповісти
Навіть не знаю на кого церозраховано і хто президенту радить це робити. Явно цей радник дебіл в кращому випадку, в гіршому- той хто підставляє президента під осуд народом.
Подібні новини перш завсе заставляють подумати : чотири роки тотального винищення наших міст і сіл, ,вбивства українців, а президент тільки зараз накладає санкції на рашистів які заробляли в нас на цій війні?!
Ви, щож там зовсім з мозоком не дружите??
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30.11.2025 12:11 Відповісти
Чомусь думав, що це ми б мали задавати тон. А тепер зрозуміло чому наші "союзники" такі повільні, виявляється нам і самим "не дуже вже й треба"
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30.11.2025 12:18 Відповісти
Не дружать з мозком ті, що досі кажуть про "неначасі". Начасі було ще восени 2019го. Вже тоді було зрозуміло, що зелений чмирь - гадьониш.

Вибори.
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30.11.2025 12:19 Відповісти
Там не ким дружити за його повною відсутністю...
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30.11.2025 12:48 Відповісти
Потужна імітація роботи зеВиродка
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30.11.2025 13:53 Відповісти
Він шо...приколюється?
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30.11.2025 12:12 Відповісти
..також не розумію, а чому їх давно не ввели!
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30.11.2025 12:12 Відповісти
В нього вже є список на 10 років вперед. А все і зразу неначасі, бо пуця зобидиться.
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30.11.2025 12:42 Відповісти
Це як я сусіду бугаю буду перед жінкою санкції накладать.
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30.11.2025 12:12 Відповісти
Ослан ,не коверкай мову,хрюкай по хрюсски
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30.11.2025 12:32 Відповісти
Президент-імпотент.
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30.11.2025 12:15 Відповісти
Зеленому чмирьку краще мовчати. Бо тільки гірше собі робить. Санкції зробила Америка, а санкції проти операторів дронів - взагалі смішно. Гадьонишу треба йти у відставку за його партнером Єрмаком. Бо гадили разом
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30.11.2025 12:15 Відповісти
На що конкретно спрямовані ці "санкції"?
Заявимо, що ми проти всього поганого та за все хороше?
Вже бачу, як затремтіли кацапські виробники смертоносного лайна та мобільні оператори...
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30.11.2025 12:17 Відповісти
Тобто, майже 4 роки воюємо, а ти ще не забанив УСЕ, що має відношення до РФ? Ти повинен був накласти санкції на усе, і усіх, а потім відміняти, якщо хтось докаже, що він не підтримує агресію.
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30.11.2025 12:18 Відповісти
Ішак, як завжди, постфактум примазався і корчить із себе "героя".
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30.11.2025 12:18 Відповісти
Патужний Лідєр!!!
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30.11.2025 12:19 Відповісти
Зе-піздав, пан Мадьяр тебе випередив...
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30.11.2025 12:19 Відповісти
Їм до сраки твої санкції, хто в оцю маячню вірить цьому коксонутому?
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30.11.2025 12:21 Відповісти
Потужно.
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30.11.2025 12:23 Відповісти
Хер вони клали на твої санкції Zелений паскудний крадій.
Кращетб тебе мама на картонку висала.
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30.11.2025 12:24 Відповісти
Патужна. Как там дружба качает жижу?
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30.11.2025 12:28 Відповісти
А воно реально іпануте...
Воно санкції запровадило? А закінчувався лише четевертий рік повномасштабного вторгнення...
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30.11.2025 12:29 Відповісти
Мощно, теперь касапам точно писец.
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30.11.2025 12:29 Відповісти
Погано, що на цензорі багато промов ***** володимирича, але немає уваги до ****** місцевих, таких як ******* гетьманцев дандило.
Ця падаль настирливо і безперешкодно робить все аби згищити України як зовні так і зсередини. Не єдиними податками душить народ, а вже прямо підбурює до громадянського протистояння шляхом позасудових розправ всіх з усіма. Це мрія ***** давня.
От що пише ця потвора в своєму телеграмі:
« '....Моя позиція незмінна: за найменшої підозри у корупції влада має негайно ухвалювати кадрові рішення й очищатися від тих, хто не виправдав довіри людей. Тим паче в умовах війни, коли корупція фактично є мародерством.

....в ідеальному світі мирної країни та працюючої правоохоронної і судової системи так і має бути.

Однак оголошені у війну плівки, що свідчать про корупцію, мають або отримати публічну, негайну, адекватну і вичерпну відповідь від чиновника, або чиновник має піти і далі захищати себе всіма доступними засобами.

Не підриваючи довіру до влади, рівно як і моральне право держави вимагати від громадян пожертви у війну.

Ставки дуже високі. Не можемо давати ворогу приводи для розхитування ситуації зсередини. »

При цьому ця тварина сівковича МАРОДЕР НАЙВИЩОГО ГАТУНКУ, який обдирає і живих, і мертвих і ненароддених!!!!
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30.11.2025 12:31 Відповісти
не пройшло і пів рочку
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30.11.2025 12:33 Відповісти
Пройшло майже чотири роки?
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30.11.2025 12:34 Відповісти
Потужно...
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30.11.2025 12:40 Відповісти
Самі кращі санкції це знищення всіх кацапсятин чим більше здохне цього біосміття тим повітря стане чистіше і проблем у нормальних людей зменшиться
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30.11.2025 12:50 Відповісти
Дуже сильно, вчасно і...прикольно. Не знаю, плакати чи сміятись? Та все-таки Слава ЗСУ!
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30.11.2025 12:54 Відповісти
не зарано??
може треба ще почекати 5 років??
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30.11.2025 12:58 Відповісти
Потужно!!!!

Начальник ЖЕКа н/п Нижні Бабани ввів санкції проти російської корпорації.
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30.11.2025 13:04 Відповісти
Трамп ввів першим санкії проти роснєфті і т.д., вони почали діяти, а це зеуйпіще вводить тільки їх зараз, хоча повинен був це зробти вже давно! І потім він буде пздти у відосіках, що завдяки його потужній потужності санкції почали діяти!
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30.11.2025 13:10 Відповісти
Єдиний державний орган США, який офіційно вповноважений накладати санкції - це Мінфін США! На офіційному сайті Мінфіну США відсутня будь-яка інформація щодо накладання санкцій на російські компанії "Роснафта" та "Лукойл"! Так що поки усі розмови про санкції проти цих компаній - пустопорожній звіздьож! У тому чимслі й з боку Зєлєньського!
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30.11.2025 14:46 Відповісти
Без союзників наші санкції нічого б не значили. Бо цих компаній у нас нема в країні. Спочатку йдуть їхні санкції, а ми просто підтримуємо.
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30.11.2025 13:18 Відповісти
Даганяй вава, щось опа тормозить, неохотно санкції клепає
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30.11.2025 14:05 Відповісти
А як там іде перекачування нафти до Угорщини і Словаччини? Весь світ має вводити ембарго рашці заради України, а Україна торгує на крові власних громадян з агрессором.
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30.11.2025 14:10 Відповісти
"Будемо робити ці наші санкції фактично спільними з партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати, і щоб російські вбивці дійсно відчували, що тиск є", - додав він. словесний зелений ******** який "тисне словами" але світ має тиснути так ,щоб тиск відчув куйло.На рашиста "зезрадник " може тиснути при запорі в клозеті..тьфу ти плять ...
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30.11.2025 14:12 Відповісти
Єдиний державний орган США, який офіційно вповноважений накладати санкції - це Мінфін США! На офіційному сайті Мінфіну США відсутня будь-яка інформація щодо накладання санкцій на російські компанії "Роснафта" та "Лукойл"! Так що поки усі розмови про санкції проти цих компаній - пустопорожній звіздьож! У тому чимслі й з боку Зєлєньського!
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30.11.2025 14:45 Відповісти
Павлік Морозов, ти прям супермен, за хвилину до України з Нідерландів долетів та ще й встиг напостити на Цензорі! Своєї рідної ганчірки соромишся?
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30.11.2025 16:37 Відповісти
Воно просто знущається **** жидовська....4 рік війни....
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30.11.2025 16:07 Відповісти
П.О.Ц. !!!
Ти найвеличніший, найрозумніший, найшвидший Лідор
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30.11.2025 17:26 Відповісти
 
 