Запроваджено санкції проти "Роснєфті", компаній "Лукойлу" і російських операторів дронів - Зеленський

Україна продовжує санкційну роботу, спрямовану проти російської воєнної машини. Сьогодні є два нові рішення.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по "Роснєфті" та "Лукойлу"

Як зазначається, у розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну Україна синхронізувала санкції зі Сполученими Штатами та запровадила обмеження проти "Роснєфті", її підприємств, а також компаній, що входять до групи "Лукойл".

"Зараз санкції проти цих компаній уже відчутно позбавляють грошей російську машину війни, і це треба продовжувати", - зауважив Зеленський.

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Також за словами глави держави, Україна запроваджує санкції проти російських убивць, які організовують системне знищення українців дронами.

"Будемо робити ці наші санкції фактично спільними з партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати, і щоб російські вбивці дійсно відчували, що тиск є", - додав він.

Також Зеленський визначив ключові пріоритети нашої санкційної політики до кінця року: подальша синхронізація санкцій із партнерами, підготовка 20-го санкційного пакета ЄС, посилення обмежень проти тіньового флоту, російського воєнного виробництва, колаборантів і пропагандистів.

"Скоро нові наші санкційні кроки", - резюмує Зеленський.

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Енергетичний сектор

Як повідомляється на сайті ОП, у межах пакета, синхронізованого зі Сполученими Штатами, Україна застосувала санкції проти 26 юридичних осіб Росії, що пов’язані з енергетичним сектором. Серед них - компанія "Роснєфть", її підприємства, а також компанії, що входять до групи "Лукойл". Американські санкції вдарили по тих частинах галузі, які дають близько 55 % видобутку російської нафти.

Загалом із початку року Україна синхронізувала вже 13 пакетів санкцій із партнерами: Великою Британією, Канадою, США, Японією та Європейським Союзом.

Санкції проти злочинного центру "Рубікон"

Другим указом запроваджені санкції проти 36 фізичних і 13 юридичних осіб, які пов’язані з виробництвом, навчанням та експлуатацією російських дронів. Серед них - особи, що причетні до діяльності злочинного центру "Рубікон", який випробовує нові зразки озброєння та бере участь у бойових діях проти України.

"Також санкції запроваджені проти російських компаній, які залучені до розробки й виробництва розвідувальних та ударних БпЛА, FPV-дронів і безпілотних авіаційних комплексів. Крім того, обмеження застосовані проти так званих російських благодійних фондів і добровольчих рухів, які надають підтримку російським окупантам, і проти російських мобільних операторів, що забезпечують БпЛА Shahed sim-картками для навігації та керування", - йдеться у повідомленні.

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Глава держави й радник - уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк обговорили пріоритети санкційної політики до кінця року. Запроваджені санкції вже мають серйозний вплив на Росію, тому тиск на неї треба збільшувати.