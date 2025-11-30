Запроваджено санкції проти "Роснєфті", компаній "Лукойлу" і російських операторів дронів - Зеленський
Україна продовжує санкційну роботу, спрямовану проти російської воєнної машини. Сьогодні є два нові рішення.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по "Роснєфті" та "Лукойлу"
Як зазначається, у розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну Україна синхронізувала санкції зі Сполученими Штатами та запровадила обмеження проти "Роснєфті", її підприємств, а також компаній, що входять до групи "Лукойл".
"Зараз санкції проти цих компаній уже відчутно позбавляють грошей російську машину війни, і це треба продовжувати", - зауважив Зеленський.
Також за словами глави держави, Україна запроваджує санкції проти російських убивць, які організовують системне знищення українців дронами.
"Будемо робити ці наші санкції фактично спільними з партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати, і щоб російські вбивці дійсно відчували, що тиск є", - додав він.
Також Зеленський визначив ключові пріоритети нашої санкційної політики до кінця року: подальша синхронізація санкцій із партнерами, підготовка 20-го санкційного пакета ЄС, посилення обмежень проти тіньового флоту, російського воєнного виробництва, колаборантів і пропагандистів.
"Скоро нові наші санкційні кроки", - резюмує Зеленський.
Енергетичний сектор
Як повідомляється на сайті ОП, у межах пакета, синхронізованого зі Сполученими Штатами, Україна застосувала санкції проти 26 юридичних осіб Росії, що пов’язані з енергетичним сектором. Серед них - компанія "Роснєфть", її підприємства, а також компанії, що входять до групи "Лукойл". Американські санкції вдарили по тих частинах галузі, які дають близько 55 % видобутку російської нафти.
Загалом із початку року Україна синхронізувала вже 13 пакетів санкцій із партнерами: Великою Британією, Канадою, США, Японією та Європейським Союзом.
Санкції проти злочинного центру "Рубікон"
Другим указом запроваджені санкції проти 36 фізичних і 13 юридичних осіб, які пов’язані з виробництвом, навчанням та експлуатацією російських дронів. Серед них - особи, що причетні до діяльності злочинного центру "Рубікон", який випробовує нові зразки озброєння та бере участь у бойових діях проти України.
"Також санкції запроваджені проти російських компаній, які залучені до розробки й виробництва розвідувальних та ударних БпЛА, FPV-дронів і безпілотних авіаційних комплексів. Крім того, обмеження застосовані проти так званих російських благодійних фондів і добровольчих рухів, які надають підтримку російським окупантам, і проти російських мобільних операторів, що забезпечують БпЛА Shahed sim-картками для навігації та керування", - йдеться у повідомленні.
Глава держави й радник - уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк обговорили пріоритети санкційної політики до кінця року. Запроваджені санкції вже мають серйозний вплив на Росію, тому тиск на неї треба збільшувати.
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Оманські налякали зелупня, так, як ****** налякали, маршем пригожина на мацвабад??
Подібні новини перш завсе заставляють подумати : чотири роки тотального винищення наших міст і сіл, ,вбивства українців, а президент тільки зараз накладає санкції на рашистів які заробляли в нас на цій війні?!
Ви, щож там зовсім з мозоком не дружите??
Вибори.
Заявимо, що ми проти всього поганого та за все хороше?
Вже бачу, як затремтіли кацапські виробники смертоносного лайна та мобільні оператори...
Кращетб тебе мама на картонку висала.
Воно санкції запровадило? А закінчувався лише четевертий рік повномасштабного вторгнення...
Ця падаль настирливо і безперешкодно робить все аби згищити України як зовні так і зсередини. Не єдиними податками душить народ, а вже прямо підбурює до громадянського протистояння шляхом позасудових розправ всіх з усіма. Це мрія ***** давня.
От що пише ця потвора в своєму телеграмі:
« '....Моя позиція незмінна: за найменшої підозри у корупції влада має негайно ухвалювати кадрові рішення й очищатися від тих, хто не виправдав довіри людей. Тим паче в умовах війни, коли корупція фактично є мародерством.
....в ідеальному світі мирної країни та працюючої правоохоронної і судової системи так і має бути.
Однак оголошені у війну плівки, що свідчать про корупцію, мають або отримати публічну, негайну, адекватну і вичерпну відповідь від чиновника, або чиновник має піти і далі захищати себе всіма доступними засобами.
Не підриваючи довіру до влади, рівно як і моральне право держави вимагати від громадян пожертви у війну.
Ставки дуже високі. Не можемо давати ворогу приводи для розхитування ситуації зсередини. »
При цьому ця тварина сівковича МАРОДЕР НАЙВИЩОГО ГАТУНКУ, який обдирає і живих, і мертвих і ненароддених!!!!
може треба ще почекати 5 років??
Начальник ЖЕКа н/п Нижні Бабани ввів санкції проти російської корпорації.
Ти найвеличніший, найрозумніший, найшвидший Лідор