Литва готовит иск в Международный суд ООН из-за метеошара Беларуси, - СМИ

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о намерении обратиться в международные органы правосудия, в частности в Международный суд ООН, в связи со злонамеренными действиями Беларуси.

По словам Ругинене, литовские министерства в настоящее время собирают информацию и рассматривают возможность иска о вреде, причиненном полетами белорусских самолетов, из-за которых Вильнюсский аэропорт был вынужден временно приостановить работу из-за метеошара.

"Мы пришли к единому мнению, что министерства юстиции, транспорта и иностранных дел будут работать над сбором данных и возможностью обращения в Суд ООН по поводу убытков и угроз гражданской авиации", - сказала она. Премьер добавила, что Министерство транспорта уже обратилось в Международную гражданскую авиационную организацию.

Ругинене подчеркнула, что иск в Суд ООН имеет смысл даже в условиях, когда Беларусь и Россия не соблюдают международное право. "Все имеет смысл, посмотрите, что делает Украина. Украина тоже ежедневно собирает доказательства. Мы - страна, которая признает международное право, для которой очень важна репутация. И у нас есть определенные действия, которые мы предпринимаем как нормальное демократическое государство", - отметила она.

Что предшествовало?

В ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.

27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу, а в Медниках ("Медининкай") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

Министерство внутренних дел Литвы предложило полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.

29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.

