ООН: гибель гражданских в Киеве в 2025 году почти в 4 раза выше, чем в 2024-м
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что в результате российских атак растет число жертв среди гражданского населения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет миссии.
Жертвы российских атак
По данным ООН, только за первые десять месяцев 2025 года количество погибших в Киеве почти в четыре раза превысило показатели 2024 года.
РФ усилила атаки на энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы. В то же время, значительно возросло использование дальнобойного оружия.
В ночь на 25 ноября Россия провела очередную комбинированную атаку ракетами и беспилотниками.
"Ночью десятки гражданских были ранены, по меньшей мере 8 погибли. Семьи вынуждены прятаться в подъездах и бомбоубежищах", - отметила глава Мониторинговой миссии Даниэль Белль.
Также он привел годовую статистику по жертвам войны в Украине:
- количество раненых гражданских в 2025 году выросло на 75% - до 3 592 человек;
- количество погибших от дальнобойного оружия увеличилось на 26% - до 548 человек;
- РФ атакует жилые дома и объекты общественной инфраструктуры;
- Россия наносит удары по крупным городам, включая Киев, Днепр и Запорожье.
Как мы писали ранее, лидер Финляндии Александр Стубб заявил, что следующие дни будут решающими для усилий по достижению мира в Украине.
