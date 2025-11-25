ООН: гибель гражданских в Киеве в 2025 году почти в 4 раза выше, чем в 2024-м

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что в результате российских атак растет число жертв среди гражданского населения.

Жертвы российских атак

По данным ООН, только за первые десять месяцев 2025 года количество погибших в Киеве почти в четыре раза превысило показатели 2024 года.

РФ усилила атаки на энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы. В то же время, значительно возросло использование дальнобойного оружия.

В ночь на 25 ноября Россия провела очередную комбинированную атаку ракетами и беспилотниками.

"Ночью десятки гражданских были ранены, по меньшей мере 8 погибли. Семьи вынуждены прятаться в подъездах и бомбоубежищах", - отметила глава Мониторинговой миссии Даниэль Белль.

Также он привел годовую статистику по жертвам войны в Украине:

количество раненых гражданских в 2025 году выросло на 75% - до 3 592 человек;

количество погибших от дальнобойного оружия увеличилось на 26% - до 548 человек;

РФ атакует жилые дома и объекты общественной инфраструктуры;

Россия наносит удары по крупным городам, включая Киев, Днепр и Запорожье.

