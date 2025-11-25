РУС
Новости Заявления ООН о войне в Украине
445 10

ООН: гибель гражданских в Киеве в 2025 году почти в 4 раза выше, чем в 2024-м

ООН: о жертвах среди гражданского населения в Украине

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что в результате российских атак растет число жертв среди гражданского населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет миссии.

Жертвы российских атак

По данным ООН, только за первые десять месяцев 2025 года количество погибших в Киеве почти в четыре раза превысило показатели 2024 года.

РФ усилила атаки на энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы. В то же время, значительно возросло использование дальнобойного оружия.

В ночь на 25 ноября Россия провела очередную комбинированную атаку ракетами и беспилотниками.
"Ночью десятки гражданских были ранены, по меньшей мере 8 погибли. Семьи вынуждены прятаться в подъездах и бомбоубежищах", - отметила глава Мониторинговой миссии Даниэль Белль.

Также он привел годовую статистику по жертвам войны в Украине:

  • количество раненых гражданских в 2025 году выросло на 75% - до 3 592 человек;
  • количество погибших от дальнобойного оружия увеличилось на 26% - до 548 человек;
  • РФ атакует жилые дома и объекты общественной инфраструктуры;
  • Россия наносит удары по крупным городам, включая Киев, Днепр и Запорожье.

Топ комментарии
+10
Дякуємо гарантам безпеки
25.11.2025 22:23 Ответить
+5
********...мля
25.11.2025 22:24 Ответить
+5
Я навіть не знаю, як реагувати на цю інформацію! Для чого створена ця організація озабочених? Для статистики - скільки вбито в війнах та конфліктах, скільки вмерло від голоду та епідемій!!! Для чого ви потрібні?!?!? Не розумію!!! Може хто поясне?
25.11.2025 22:27 Ответить
Міндічі ******
25.11.2025 22:26 Ответить
Це просто приклад роботи -мрії. Ніхрена не робити і отримувати непогані гроші.
25.11.2025 22:32 Ответить
Оце попрацювали. Негайно премію цим світовим спиногризам.
25.11.2025 22:30 Ответить
А це ще зима не почалась!
25.11.2025 22:36 Ответить
Буданов, де удари по москві? Я сплачую податки в Україні саме на це.
25.11.2025 22:37 Ответить
Потому что в 2025 в США у власти x#йлососы - рыжий, вэнс и так далее. Террор гражданских - это их с x#йлом способ давить на Украину и вынуждать к капитуляции.
25.11.2025 22:46 Ответить
 
 