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Новини Заяви ООН про війну в Україні
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ООН: загибель цивільних у Києві 2025 року майже в 4 рази вища за 2024

ООН: про жертви серед цивільного населення в Україні

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що внаслідок російських атак зростає кількість жертв серед цивільного населення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на звіт місії.

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Жертви російських атак

За даними ООН, лише за перші десять місяців 2025 року кількість загиблих у Києві майже в чотири рази перевищила показники 2024 року.

РФ посилила атаки на енергетичну інфраструктуру напередодні зими. Водночас значно зросло використання далекобійної зброї.

У ніч на 25 листопада Росія провела чергову комбіновану атаку ракетами та безпілотниками.
"Вночі десятки цивільних були поранені, щонайменше 8 загинули. Сім'ї змушені ховатися в під'їздах та бомбосховищах", – зазначила голова Моніторингової місії Даніель Белль.

Також читайте: США та Україна поки не дійшли згоди щодо трьох ключових пунктів "мирного плану", - CNN

Також він навів річну статистику щодо жертв війни в Україні:

  • кількість поранених цивільних у 2025 році зросла на 75% до 3 592 осіб;
  • кількість загиблих від далекобійної зброї збільшилися на 26% до 548 осіб;
  • РФ атакує житлові будинки та об’єкти громадської інфраструктури.
  • Росія завдає ударів у великих містах, включно з Києвом, Дніпром та Запоріжжям.

Як ми писали раніше, лідер Фінляндії Александр Стубб заявив, що наступні дні будуть вирішальними для зусиль щодо досягнення миру в Україні. 

Читайте: Трамп розраховує на зустріч із Зеленським та Путіним незабаром після узгодження мирної угоди

Автор: 

ООН (3505) звіт (435) енергетика (3841) атака (1611) війна в Україні (8485)
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Топ коментарі
+17
Дякуємо гарантам безпеки
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25.11.2025 22:23 Відповісти
+11
Я навіть не знаю, як реагувати на цю інформацію! Для чого створена ця організація озабочених? Для статистики - скільки вбито в війнах та конфліктах, скільки вмерло від голоду та епідемій!!! Для чого ви потрібні?!?!? Не розумію!!! Може хто поясне?
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25.11.2025 22:27 Відповісти
+8
********...мля
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25.11.2025 22:24 Відповісти
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25.11.2025 22:23 Відповісти
********...мля
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25.11.2025 22:24 Відповісти
Міндічі ******
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25.11.2025 22:26 Відповісти
Я навіть не знаю, як реагувати на цю інформацію! Для чого створена ця організація озабочених? Для статистики - скільки вбито в війнах та конфліктах, скільки вмерло від голоду та епідемій!!! Для чого ви потрібні?!?!? Не розумію!!! Може хто поясне?
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25.11.2025 22:27 Відповісти
Це просто приклад роботи -мрії. Ніхрена не робити і отримувати непогані гроші.
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25.11.2025 22:32 Відповісти
Вони потрібні, щоб заслуховувати щось на кшталт "охуітєльних історій" з туалетного папірця про бойових комарів, "біндеравськіх тєрорістов, каториє атакуют мірную расійськую фєдєрацію" та подібних зашкварів. В піку діяльності-висловлення нещирої глибокої стурбованості черговим дитячим чи іншим цивільним жертвам в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових ударів. Не більше. Робота у них така - прийшов-послухав-відсидів та й замайся своїми справами до завтрашнього робочого дня.
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25.11.2025 23:40 Відповісти
Оце попрацювали. Негайно премію цим світовим спиногризам.
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25.11.2025 22:30 Відповісти
А це ще зима не почалась!
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25.11.2025 22:36 Відповісти
Буданов, де удари по москві? Я сплачую податки в Україні саме на це.
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25.11.2025 22:37 Відповісти
Просто для уточнення : Буданов-то розвідка в національних інтересах України, а не далекобійні удари по кацапських болотах типу москви. ГУР=головне управління розвідки. Те, що вони долучаються до уражень болотяних територій-це приємний для нас бонус, а не основний шлях їх діяльності.
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26.11.2025 00:05 Відповісти
Потому что в 2025 в США у власти x#йлососы - рыжий, вэнс и так далее. Террор гражданских - это их с x#йлом способ давить на Украину и вынуждать к капитуляции.
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25.11.2025 22:46 Відповісти
З такими темпами оон може років через 10 визнати росію агресором...
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26.11.2025 00:01 Відповісти
За це треба "дякувати" презеденту України зеленскому - тому шо повністю зупинив вітчизняні вироби та розробки ППО-ПРО. Та зеленій більшості пох - головне можна і далі ржати бо по теліку беспристанно крутять шоу зеленского.
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26.11.2025 03:51 Відповісти
з приходом в Білий дім рудого самозакогано дятла москалі відчули повну безкарність.Тому кількість загиблого мирного населення тільки зростатиме і не тільки в Києві.
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26.11.2025 10:22 Відповісти
 
 