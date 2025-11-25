ООН: загибель цивільних у Києві 2025 року майже в 4 рази вища за 2024

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що внаслідок російських атак зростає кількість жертв серед цивільного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на звіт місії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жертви російських атак

За даними ООН, лише за перші десять місяців 2025 року кількість загиблих у Києві майже в чотири рази перевищила показники 2024 року.

РФ посилила атаки на енергетичну інфраструктуру напередодні зими. Водночас значно зросло використання далекобійної зброї.

У ніч на 25 листопада Росія провела чергову комбіновану атаку ракетами та безпілотниками.

"Вночі десятки цивільних були поранені, щонайменше 8 загинули. Сім'ї змушені ховатися в під'їздах та бомбосховищах", – зазначила голова Моніторингової місії Даніель Белль.

Також читайте: США та Україна поки не дійшли згоди щодо трьох ключових пунктів "мирного плану", - CNN

Також він навів річну статистику щодо жертв війни в Україні:

кількість поранених цивільних у 2025 році зросла на 75% до 3 592 осіб;

кількість загиблих від далекобійної зброї збільшилися на 26% до 548 осіб;

РФ атакує житлові будинки та об’єкти громадської інфраструктури.

Росія завдає ударів у великих містах, включно з Києвом, Дніпром та Запоріжжям.

Як ми писали раніше, лідер Фінляндії Александр Стубб заявив, що наступні дні будуть вирішальними для зусиль щодо досягнення миру в Україні.

Читайте: Трамп розраховує на зустріч із Зеленським та Путіним незабаром після узгодження мирної угоди