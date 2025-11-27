Аргентина выдвинула Гросси на пост генсека ООН

Аргентина выдвинула Рафаэля Гросси, нынешнего главу МАГАТЭ, на пост генерального секретаря ООН на период 2027-2031 годов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявленииМинистерства иностранных дел Аргентины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что Гросси работал в дипломатическом корпусе Аргентины более четырех десятилетий, а сейчас уже второй срок возглавляет МАГАТЭ.

"Его основные достижения были направлены на содействие международному миру и безопасности путем открытого, эффективного, активного управления и достижения очевидных результатов".

"Его... способность способствовать дипломатическому диалогу, проверенная работа в ситуациях конфликтов и серьезных международных кризисов в качестве беспристрастного и эффективного посредника, техническая и лингвистическая компетентность, а также преданность Уставу Организации Объединенных Наций делают его идеальным кандидатом для выполнения обязанностей Генерального секретаря, в которых сегодня нуждается мир", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава "МАГАТЭ" Гросси "очень серьезно" настроен занять кресло генсека ООН

Избрание нового генсека ООН

С 2017 года кресло генсека ООН занимает португальский дипломат Антониу Гутерреш. Следующий глава Организации Объединенных Наций будет назначен в 2026 году.

Генеральный секретарь избирается Генеральной Ассамблеей ООН по рекомендации Совета Безопасности ООН. И для рекомендации нужна поддержка 9 из 15 членов Совета и отсутствие вето постоянных членов (Китай, США, Россия, Франция, Великобритания)

Критерии и традиции:

традиционно Генсек - дипломат с большим опытом международной службы.

Должность оборачивается по региональному принципу: обычно новый Генсек не из той же географической группы, что и предыдущий.

мандат длится 5 лет с возможностью повторного назначения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гросси заявил, что обсуждает с Украиной и РФ восстановление электроснабжения ЗАЭС