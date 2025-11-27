Аргентина выдвинула Гросси на пост генсека ООН
Аргентина выдвинула Рафаэля Гросси, нынешнего главу МАГАТЭ, на пост генерального секретаря ООН на период 2027-2031 годов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявленииМинистерства иностранных дел Аргентины.
Отмечается, что Гросси работал в дипломатическом корпусе Аргентины более четырех десятилетий, а сейчас уже второй срок возглавляет МАГАТЭ.
"Его основные достижения были направлены на содействие международному миру и безопасности путем открытого, эффективного, активного управления и достижения очевидных результатов".
"Его... способность способствовать дипломатическому диалогу, проверенная работа в ситуациях конфликтов и серьезных международных кризисов в качестве беспристрастного и эффективного посредника, техническая и лингвистическая компетентность, а также преданность Уставу Организации Объединенных Наций делают его идеальным кандидатом для выполнения обязанностей Генерального секретаря, в которых сегодня нуждается мир", - говорится в заявлении.
Избрание нового генсека ООН
С 2017 года кресло генсека ООН занимает португальский дипломат Антониу Гутерреш. Следующий глава Организации Объединенных Наций будет назначен в 2026 году.
Генеральный секретарь избирается Генеральной Ассамблеей ООН по рекомендации Совета Безопасности ООН. И для рекомендации нужна поддержка 9 из 15 членов Совета и отсутствие вето постоянных членов (Китай, США, Россия, Франция, Великобритания)
Критерии и традиции:
-
традиционно Генсек - дипломат с большим опытом международной службы.
-
Должность оборачивается по региональному принципу: обычно новый Генсек не из той же географической группы, что и предыдущий.
-
мандат длится 5 лет с возможностью повторного назначения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Виступ Сенатора Кенеді -
"Захід повинен зробити для Путіна війну набаго дорожчою ніж мир."
"Путін ГРАЄ Америкою, як на банджо!"
Вже 10 років розважається на своєму ранчо в Мар-а-Лаґо, Флорида.
Йому бракує часу на партію ґольфу з "трампом", а Ви про "оон".
На потеху путину.
Йому ху#ло "всунуло", і тепер від того Гроссі за версту тхне кацапським сморідом.