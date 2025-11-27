РУС
Новости Избрание нового генсека ООН
1 276 24

Аргентина выдвинула Гросси на пост генсека ООН

Аргентина выдвинула Рафаэля Гросси на пост Генсека ООН

Аргентина выдвинула Рафаэля Гросси, нынешнего главу МАГАТЭ, на пост генерального секретаря ООН на период 2027-2031 годов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявленииМинистерства иностранных дел Аргентины.

Отмечается, что Гросси работал в дипломатическом корпусе Аргентины более четырех десятилетий, а сейчас уже второй срок возглавляет МАГАТЭ.

"Его основные достижения были направлены на содействие международному миру и безопасности путем открытого, эффективного, активного управления и достижения очевидных результатов".

"Его... способность способствовать дипломатическому диалогу, проверенная работа в ситуациях конфликтов и серьезных международных кризисов в качестве беспристрастного и эффективного посредника, техническая и лингвистическая компетентность, а также преданность Уставу Организации Объединенных Наций делают его идеальным кандидатом для выполнения обязанностей Генерального секретаря, в которых сегодня нуждается мир", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава "МАГАТЭ" Гросси "очень серьезно" настроен занять кресло генсека ООН

Избрание нового генсека ООН

С 2017 года кресло генсека ООН занимает португальский дипломат Антониу Гутерреш. Следующий глава Организации Объединенных Наций будет назначен в 2026 году.

Генеральный секретарь избирается Генеральной Ассамблеей ООН по рекомендации Совета Безопасности ООН. И для рекомендации нужна поддержка 9 из 15 членов Совета и отсутствие вето постоянных членов (Китай, США, Россия, Франция, Великобритания)

Критерии и традиции:

  • традиционно Генсек - дипломат с большим опытом международной службы.

  • Должность оборачивается по региональному принципу: обычно новый Генсек не из той же географической группы, что и предыдущий.

  • мандат длится 5 лет с возможностью повторного назначения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гросси заявил, что обсуждает с Украиной и РФ восстановление электроснабжения ЗАЭС

Автор: 

Аргентина (118) МАГАТЭ (465) ООН (4287) Рафаэль Гросси (211)
Топ комментарии
+22
А чому б не одразу ПУТІНА?
27.11.2025 09:34 Ответить
+11
Гідно... що магате, що оон - імпотенти
27.11.2025 09:35 Ответить
+9
Дуже гарна імпотентна кандидатура для імпотентної організації.
27.11.2025 09:45 Ответить
А чому б не одразу ПУТІНА?
27.11.2025 09:34 Ответить
ПУТІН НЕ ГОТОВИЙ ДО МИРУ: НОВА СПРОБА ТРАМПА ЗАВЕРШИТИ ВІЙНУ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ МОЖЕ БУТИ МАРНОЮ - THE TELEGRAPH
27.11.2025 09:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wDR7Y4Hc610

Виступ Сенатора Кенеді -
"Захід повинен зробити для Путіна війну набаго дорожчою ніж мир."
"Путін ГРАЄ Америкою, як на банджо!"
27.11.2025 09:46 Ответить
думаєте коли ця гучна справедлива прекрасна заява зроблена у сенаті США? - 2 міс тому
27.11.2025 09:52 Ответить
путин на має часу.

Вже 10 років розважається на своєму ранчо в Мар-а-Лаґо, Флорида.

Йому бракує часу на партію ґольфу з "трампом", а Ви про "оон".
27.11.2025 09:42 Ответить
Гідно... що магате, що оон - імпотенти
27.11.2025 09:35 Ответить
это будет последний генсек этой бессмысленной организации, который ее окончательно и похоронит....
27.11.2025 09:37 Ответить
та ви шо, там такі зарплати і синекури, воно плаватиме вічно
показать весь комментарий
27.11.2025 10:00 Ответить
Шило на мыло.
27.11.2025 09:37 Ответить
Якось пофіг на те ООН і того гросі,кого хочете того й обирайте.Нам взагалі треба виходити з тих конвенцій,один хрєн їх ніхто не дотримується.
27.11.2025 09:38 Ответить
Павло Штепа у роботі "Мафія та Україна" ще у 60-ті роки розтлумачив, чому ООН віддали на поталу отаким підху?ловникам.
27.11.2025 09:44 Ответить
Ни рыба ни мясо.
На потеху путину.
27.11.2025 09:45 Ответить
почитайте його біографію - він " і риба й мʼясо "в корисному меню для гебенії на столі хйла
27.11.2025 09:49 Ответить
Дуже гарна імпотентна кандидатура для імпотентної організації.
27.11.2025 09:45 Ответить
круговорот проруснявого гівна в міжнародних інституціях
27.11.2025 09:53 Ответить
саме так
27.11.2025 10:03 Ответить
Від самого початку свого існування ООН була розсадником совдепівських шпигунів! Перший генсек ООН був погано завуальованим алентом СРСР і ця традиція ніколи не переривалася, навіть коли останній розвалився. Тому цю нікчемну організацію треба ліквідовувати давно, або хоча б створити для неї альтернативного конкурента, щоб пришвидшити падіння цієї грьобаної ООН.
27.11.2025 10:04 Ответить
Ще одного вічно «озабоченого» підвищують?
27.11.2025 10:05 Ответить
Призначте Арахамію генсеком - і ООН почне приносити дохід, щоправда планеті настане песець.
27.11.2025 10:08 Ответить
можете висувати, а можете висунути, нічого не зміниться, організації вже не існує, є купка бюрократів з великими зарплатами.
27.11.2025 10:11 Ответить
ще одному підору війна на користь пішла
27.11.2025 10:40 Ответить
чергове ніщо.
27.11.2025 10:54 Ответить
"Аргентина висунула Гроссі..."
Йому ху#ло "всунуло", і тепер від того Гроссі за версту тхне кацапським сморідом.
27.11.2025 11:09 Ответить
 
 