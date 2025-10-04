РУС
Гросси заявил, что обсуждает с Украиной и РФ восстановление электроснабжения ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси продолжает обсуждение с Украиной и РФ детальных предложений по восстановлению внешнего электроснабжения ЗАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ.

"Обе стороны заявляют, что готовы провести необходимые ремонтные работы на своих участках линии фронта. Но для этого необходимо улучшить ситуацию с безопасностью на месте, чтобы технические специалисты могли выполнять свою важную работу без риска для жизни. Я нахожусь в постоянном контакте с высокопоставленными чиновниками РФ и Украины, чтобы как можно скорее достичь этой важной цели", - заявил гендиректор агентства.

Он сообщил, что сейчас аварийные дизельные генераторы на объекте функционируют без проблем, а также есть достаточно топлива в резерве.

"Однако это беспрецедентная ситуация, которую необходимо решить без дальнейших проволочек. Это вопрос ядерной безопасности, и его решение в интересах каждого", - подчеркнул Гросси.

Он напомнил, что нынешняя потеря внешнего питания является самой длительной из десяти подобных событий, которым подверглась ЗАЭС в течение более трех с половиной лет оккупации станции Россией.

В заявлении сказано, что по состоянию на утро 3 октября на станции работало восемь электрогенераторов, которые производили общую мощность 20-22 МВт, что достаточно для покрытия потребностей ядерной безопасности, а еще 12 электрогенераторов были доступны и в резерве.

Команда МАГАТЭ на объекте получает частые обновления всех важных параметров ядерной безопасности, что свидетельствует о том, что электрогенераторы продолжают надежно обеспечивать необходимую для охлаждения мощность, поскольку не наблюдалось повышения температуры теплоносителя ни в активных зонах реактора, ни в бассейнах выдержки отработанного топлива. Команда также провела радиационный мониторинг, который не показал повышения уровня радиации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Запорожской АЭС критическая ситуация, седьмой день станция работает на генераторах. 29 сентября Сибига и Гросси обсудили угрозы для ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимум. Возможен неконтролируемый нагрев реакторов, сравнимый со сценарием Фукусимы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к переподключению станции, чтобы оправдать кражу.

Нічтожество....нічого він не може
04.10.2025 01:05 Ответить
Можна було щолчками двох пальців пригрозивши введенням санкцій проти терористичної організації Росатом заставити рашистів залишити ЗАЕС або надати доступ міжнародних фахівців. Але Грозі крім їздити до ***** в моцкву і вилизувати йому обісрану сраку більше нічого не здатен
04.10.2025 01:13 Ответить
Кремлівський членосмок відпрацьовує свої тугрики.
04.10.2025 01:14 Ответить
Мурщинкам далеко начхати , у світовому маштабі , що у тебе не так ,як і сусіду по кватирі
04.10.2025 04:46 Ответить
Якщо росіяни підключать ЗАЕС до своєї мережі, вони відразу демонтують гілку з України. І тоді ми не зможемо знищувати російські лінії, які будуть йти від станції. У нас зверху це розуміють чи ні? Треба знищувати найближчі підстанції, через які росіяни збираються підключати ЗАЕС.
04.10.2025 08:20 Ответить
Да отключить її нахєр з самого початку і була б вона наразі під нашим контролем.Очконули б кацапорилі аваріїї атомці.А так Україна добровільно,щей допомагаючи електрикою повністю передаєв руки кацапам.****** зелений цирк для бидлонаселення
04.10.2025 08:31 Ответить
А Україна тут до чого, проблеми ЗАЕС, це проблеми окупанта
04.10.2025 08:54 Ответить
З рашистами треба не трела нічого обговорювати! Їх треба ставити до відома, що вони терористи і підключити можна тільки з української сторони до електрики! Якщо цей гросі допоможе рашистам підключити аєс з їх сторони, то визнати його посібником терористів!
04.10.2025 09:00 Ответить
 
 