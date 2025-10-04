Гросси заявил, что обсуждает с Украиной и РФ восстановление электроснабжения ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси продолжает обсуждение с Украиной и РФ детальных предложений по восстановлению внешнего электроснабжения ЗАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

"Обе стороны заявляют, что готовы провести необходимые ремонтные работы на своих участках линии фронта. Но для этого необходимо улучшить ситуацию с безопасностью на месте, чтобы технические специалисты могли выполнять свою важную работу без риска для жизни. Я нахожусь в постоянном контакте с высокопоставленными чиновниками РФ и Украины, чтобы как можно скорее достичь этой важной цели", - заявил гендиректор агентства.

Он сообщил, что сейчас аварийные дизельные генераторы на объекте функционируют без проблем, а также есть достаточно топлива в резерве.

"Однако это беспрецедентная ситуация, которую необходимо решить без дальнейших проволочек. Это вопрос ядерной безопасности, и его решение в интересах каждого", - подчеркнул Гросси.

Он напомнил, что нынешняя потеря внешнего питания является самой длительной из десяти подобных событий, которым подверглась ЗАЭС в течение более трех с половиной лет оккупации станции Россией.

В заявлении сказано, что по состоянию на утро 3 октября на станции работало восемь электрогенераторов, которые производили общую мощность 20-22 МВт, что достаточно для покрытия потребностей ядерной безопасности, а еще 12 электрогенераторов были доступны и в резерве.

Команда МАГАТЭ на объекте получает частые обновления всех важных параметров ядерной безопасности, что свидетельствует о том, что электрогенераторы продолжают надежно обеспечивать необходимую для охлаждения мощность, поскольку не наблюдалось повышения температуры теплоносителя ни в активных зонах реактора, ни в бассейнах выдержки отработанного топлива. Команда также провела радиационный мониторинг, который не показал повышения уровня радиации.

МАГАТЭ подтвердило опасность ситуации на оккупированной РФ Запорожской АЭС: горючего хватит на 10 дней

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Запорожской АЭС критическая ситуация, седьмой день станция работает на генераторах. 29 сентября Сибига и Гросси обсудили угрозы для ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимум. Возможен неконтролируемый нагрев реакторов, сравнимый со сценарием Фукусимы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к переподключению станции, чтобы оправдать кражу.

