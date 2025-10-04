Гроссі заявив, що обговорює з Україною та РФ відновлення електропостачання ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі продовжує обговорення з Україною та РФ детальних пропозицій щодо відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

"Обидві сторони заявляють, що готові провести необхідні ремонтні роботи на своїх ділянках лінії фронту. Але для цього необхідно поліпшити безпекову ситуацію на місці, щоб технічні фахівці могли виконувати свою важливу роботу без ризику для життя. Я перебуваю в постійному контакті з високопосадовцями РФ та України, щоб якомога швидше досягти цієї важливої мети", - заявив гендиректор агентства.

Він повідомив, що наразі аварійні дизельні генератори на об’єкті функціонують без проблем, а також є достатньо палива в резерві.

"Однак це безпрецедентна ситуація, яку необхідно вирішити без подальших зволікань. Це питання ядерної безпеки, і його вирішення в інтересах кожного", - наголосив Гроссі.

Він нагадав, що нинішня втрата зовнішнього живлення є найтривалішою з десяти подібних подій, яких зазнала ЗАЕС впродовж понад трьох з половиною років окупації станції Росією.

У заяві сказано, що станом на ранок 3 жовтня на станції працювало вісім електрогенераторів, які виробляли загальну потужність 20-22 МВт, що достатньо для покриття потреб ядерної безпеки, а ще 12 електрогенераторів були доступні та в резерві.

Команда МАГАТЕ на об'єкті отримує часті оновлення всіх важливих параметрів ядерної безпеки, що свідчить про те, що електрогенератори продовжують надійно забезпечувати необхідну для охолодження потужність, оскільки не спостерігалося підвищення температури теплоносія ні в активних зонах реактора, ні в басейнах витримки відпрацьованого палива. Команда також провела радіаційний моніторинг, який не показав підвищення рівня радіації.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах. 29 вересня Сибіга та Гроссі обговорили загрози для ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські окупанти намагаються залучити МАГАТЕ до перепідключення станції, щоб виправдати крадіжку.

