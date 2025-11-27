Аргентина висунула Гроссі на пост генсека ООН
Аргентина висунула Рафаеля Гроссі, нинішнього голову МАГАТЕ, на посаду генерального секретаря ООН на період 2027-2031 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Аргентини.
Зазначається, що Гроссі працював у дипломатичному корпусі Аргентини понад чотири десятиліття, а нині вже другий термін очолює МАГАТЕ.
"Його основні досягнення були спрямовані на сприяння міжнародному миру та безпеці шляхом відкритого, ефективного, активного управління та досягнення очевидних результатів".
"Його… здатність сприяти дипломатичному діалогу, перевірена робота в ситуаціях конфліктів і серйозних міжнародних криз як неупередженого та ефективного посередника, технічна та лінгвістична компетентність, а також відданість Статуту Організації Об'єднаних Націй роблять його ідеальним кандидатом для виконання обов'язків Генерального секретаря, яких сьогодні потребує світ", - йдеться у заяві.
Обрання нового генсека ООН
З 2017 року крісло генсека ООН обіймає португальський дипломат Антоніу Гутерреш. Наступного голову Організації Об’єднаних Націй буде призначено 2026 року.
Генеральний секретар обирається Генеральною Асамблеєю ООН за рекомендацією Ради Безпеки ООН. І для рекомендації потрібна підтримка 9 із 15 членів Ради та відсутність вето постійних членів (Китай, США, Росія, Франція, Великобританія)
Критерії та традиції:
-
традиційно Генсек - дипломат з великим досвідом міжнародної служби.
-
посада обертається за регіональним принципом: зазвичай новий Генсек не з тієї ж географічної групи, що попередній.
-
мандат триває 5 років з можливістю повторного призначення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Виступ Сенатора Кенеді -
"Захід повинен зробити для Путіна війну набаго дорожчою ніж мир."
"Путін ГРАЄ Америкою, як на банджо!"
Вже 10 років розважається на своєму ранчо в Мар-а-Лаґо, Флорида.
Йому бракує часу на партію ґольфу з "трампом", а Ви про "оон".
На потеху путину.
Йому ху#ло "всунуло", і тепер від того Гроссі за версту тхне кацапським сморідом.