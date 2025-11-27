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Новини Обрання нового генсека ООН
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Аргентина висунула Гроссі на пост генсека ООН

Аргентина висунула Рафаеля Гроссі на Генсек ООН

Аргентина висунула Рафаеля Гроссі, нинішнього голову МАГАТЕ, на посаду генерального секретаря ООН на період 2027-2031 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Аргентини.

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Зазначається,  що Гроссі працював у дипломатичному корпусі Аргентини понад чотири десятиліття, а нині вже другий термін очолює МАГАТЕ.

"Його основні досягнення були спрямовані на сприяння міжнародному миру та безпеці шляхом відкритого, ефективного, активного управління та досягнення очевидних результатів".

"Його… здатність сприяти дипломатичному діалогу, перевірена робота в ситуаціях конфліктів і серйозних міжнародних криз як неупередженого та ефективного посередника, технічна та лінгвістична компетентність, а також відданість Статуту Організації Об'єднаних Націй роблять його ідеальним кандидатом для виконання обов'язків Генерального секретаря, яких сьогодні потребує світ", - йдеться у заяві.

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Обрання нового генсека ООН

З 2017 року крісло генсека ООН обіймає португальський дипломат Антоніу Гутерреш. Наступного голову Організації Об’єднаних Націй буде призначено 2026 року.

Генеральний секретар обирається Генеральною Асамблеєю ООН за рекомендацією Ради Безпеки ООН.  І для рекомендації потрібна підтримка 9 із 15 членів Ради та відсутність вето постійних членів (Китай, США, Росія, Франція, Великобританія)

Критерії та традиції:

  • традиційно Генсек - дипломат з великим досвідом міжнародної служби.

  • посада обертається за регіональним принципом: зазвичай новий Генсек не з тієї ж географічної групи, що попередній.

  • мандат триває 5 років з можливістю повторного призначення.

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Автор: 

Аргентина (128) МАГАТЕ (839) ООН (3507) Гроссі Рафаель (353)
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Топ коментарі
+28
А чому б не одразу ПУТІНА?
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27.11.2025 09:34 Відповісти
+18
Гідно... що магате, що оон - імпотенти
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27.11.2025 09:35 Відповісти
+12
Дуже гарна імпотентна кандидатура для імпотентної організації.
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27.11.2025 09:45 Відповісти
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А чому б не одразу ПУТІНА?
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27.11.2025 09:34 Відповісти
ПУТІН НЕ ГОТОВИЙ ДО МИРУ: НОВА СПРОБА ТРАМПА ЗАВЕРШИТИ ВІЙНУ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ МОЖЕ БУТИ МАРНОЮ - THE TELEGRAPH
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27.11.2025 09:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wDR7Y4Hc610

Виступ Сенатора Кенеді -
"Захід повинен зробити для Путіна війну набаго дорожчою ніж мир."
"Путін ГРАЄ Америкою, як на банджо!"
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27.11.2025 09:46 Відповісти
думаєте коли ця гучна справедлива прекрасна заява зроблена у сенаті США? - 2 міс тому
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27.11.2025 09:52 Відповісти
путин на має часу.

Вже 10 років розважається на своєму ранчо в Мар-а-Лаґо, Флорида.

Йому бракує часу на партію ґольфу з "трампом", а Ви про "оон".
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27.11.2025 09:42 Відповісти
Гідно... що магате, що оон - імпотенти
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27.11.2025 09:35 Відповісти
это будет последний генсек этой бессмысленной организации, который ее окончательно и похоронит....
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27.11.2025 09:37 Відповісти
та ви шо, там такі зарплати і синекури, воно плаватиме вічно
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27.11.2025 10:00 Відповісти
Шило на мыло.
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27.11.2025 09:37 Відповісти
Якось пофіг на те ООН і того гросі,кого хочете того й обирайте.Нам взагалі треба виходити з тих конвенцій,один хрєн їх ніхто не дотримується.
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27.11.2025 09:38 Відповісти
Павло Штепа у роботі "Мафія та Україна" ще у 60-ті роки розтлумачив, чому ООН віддали на поталу отаким підху?ловникам.
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27.11.2025 09:44 Відповісти
Ни рыба ни мясо.
На потеху путину.
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27.11.2025 09:45 Відповісти
почитайте його біографію - він " і риба й мʼясо "в корисному меню для гебенії на столі хйла
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27.11.2025 09:49 Відповісти
Дуже гарна імпотентна кандидатура для імпотентної організації.
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27.11.2025 09:45 Відповісти
круговорот проруснявого гівна в міжнародних інституціях
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27.11.2025 09:53 Відповісти
саме так
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27.11.2025 10:03 Відповісти
Від самого початку свого існування ООН була розсадником совдепівських шпигунів! Перший генсек ООН був погано завуальованим алентом СРСР і ця традиція ніколи не переривалася, навіть коли останній розвалився. Тому цю нікчемну організацію треба ліквідовувати давно, або хоча б створити для неї альтернативного конкурента, щоб пришвидшити падіння цієї грьобаної ООН.
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27.11.2025 10:04 Відповісти
Ще одного вічно «озабоченого» підвищують?
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27.11.2025 10:05 Відповісти
Призначте Арахамію генсеком - і ООН почне приносити дохід, щоправда планеті настане песець.
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27.11.2025 10:08 Відповісти
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27.11.2025 11:20 Відповісти
можете висувати, а можете висунути, нічого не зміниться, організації вже не існує, є купка бюрократів з великими зарплатами.
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27.11.2025 10:11 Відповісти
ще одному підору війна на користь пішла
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27.11.2025 10:40 Відповісти
чергове ніщо.
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27.11.2025 10:54 Відповісти
"Аргентина висунула Гроссі..."
Йому ху#ло "всунуло", і тепер від того Гроссі за версту тхне кацапським сморідом.
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27.11.2025 11:09 Відповісти
 
 