Глава "МАГАТЕ" Гроссі "дуже серйозно" налаштований посісти крісло генсека ООН

Чинний очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує посісти крісло генсека ООН.

Про це Гроссі сказав під час виступу в центрі CARI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Зазначимо, з 2017 року крісло генсека ООН обіймає португальський дипломат Антоніу Гутерреш. Наступного голову Організації Об’єднаних Націй буде призначено 2026 року.

"Процес відбору наступника Гутерреша ще не розпочався. Це процес, який розпочнеться наприкінці цього року, коли буде опубліковано відповідний заклик до висування кандидатур у межах Генеральної Асамблеї ООН. Я розглядаю це, і я розглядаю це дуже серйозно. Це все, що я можу сказати на цю мить", - сказав Гроссі.

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Він також розповів, що вже обговорював питання його висування з урядовцями своєї батьківщини, Аргентини, зокрема з міністром закордонних справ. Вирішальне значення також має контакт адміністрацією президента Аргентини Хав’єра Мілея. Гроссі заявив, що має з ним чудові відносини.

"Як для аргентинського дипломата, очевидно, було б честю для моєї країни висунути мене кандидатом, але це те, що підпадає під юрисдикцію президента", - сказав Гроссі.

Генеральний секретар призначається Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки. Будь-який із п’яти постійних членів ради - Китай, Франція, росія, США та Велика Британія - може накласти вето на кандидатуру. Тож більшість генеральних секретарів є "компромісними" кандидатами.

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