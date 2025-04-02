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Новини Обрання нового генсека ООН
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Глава "МАГАТЕ" Гроссі "дуже серйозно" налаштований посісти крісло генсека ООН

Рафаель Гроссі хоче очолити ООН

Чинний очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує посісти крісло генсека ООН.

Про це Гроссі сказав під час виступу в центрі CARI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Зазначимо, з 2017 року крісло генсека ООН обіймає португальський дипломат Антоніу Гутерреш. Наступного голову Організації Об’єднаних Націй буде призначено 2026 року.

"Процес відбору наступника Гутерреша ще не розпочався. Це процес, який розпочнеться наприкінці цього року, коли буде опубліковано відповідний заклик до висування кандидатур у межах Генеральної Асамблеї ООН. Я розглядаю це, і я розглядаю це дуже серйозно. Це все, що я можу сказати на цю мить", - сказав Гроссі.

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Він також розповів, що вже обговорював питання його висування з урядовцями своєї батьківщини, Аргентини, зокрема з міністром закордонних справ. Вирішальне значення також має контакт адміністрацією президента Аргентини Хав’єра Мілея. Гроссі заявив, що має з ним чудові відносини.

"Як для аргентинського дипломата, очевидно, було б честю для моєї країни висунути мене кандидатом, але це те, що підпадає під юрисдикцію президента", - сказав Гроссі.

Генеральний секретар призначається Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки. Будь-який із п’яти постійних членів ради - Китай, Франція, росія, США та Велика Британія - може накласти вето на кандидатуру. Тож більшість генеральних секретарів є "компромісними" кандидатами.

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Автор: 

ООН (3344) Гроссі Рафаель (291)


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Топ коментарі
+25
Повія змінить шлюху. І шо від цього змінится у борделі з вивіскою "ООН"?
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02.04.2025 13:12
+11
Что одна, что другая организация ни о чём
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02.04.2025 13:14
+10
Зміна одного "***************" крісла на інше... Тольки з вищими ніжками і з вищим підголовником...
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02.04.2025 13:14
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Повія змінить шлюху. І шо від цього змінится у борделі з вивіскою "ООН"?
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02.04.2025 13:12 Відповісти
Там у обоих для }{уйла настолько анал- не табу, что через их рот уже землю видно.
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02.04.2025 14:11 Відповісти
Яка жoпa - тaкe i гiвнo.
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04.04.2025 00:54 Відповісти
хрося - ******
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02.04.2025 13:14 Відповісти
А вдруг Можно на второй срок Гутерешу пойти? А что вон трампон плюет на Конституцию США хочу и точка..Путин и РФ Зеленский и Украина КНДР вечный бог Китай и СИ на третьем сроке...
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02.04.2025 13:17 Відповісти
Что одна, что другая организация ни о чём
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02.04.2025 13:14 Відповісти
Зміна одного "***************" крісла на інше... Тольки з вищими ніжками і з вищим підголовником...
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02.04.2025 13:14 Відповісти
Оскільки явив себе безпорадним і повним імпотентом, то підійдеш!
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02.04.2025 13:14 Відповісти
А як не пройде, то полізе у "Червоний Хрест" чи у Ватікан...
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02.04.2025 13:17 Відповісти
Та від нього ж "узкім духом" за версту тхне 💩
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02.04.2025 13:18 Відповісти
Чудовий кандидат для вигрібухи - вже встиг і на Пуйла попрацювати і компроматів на себе назбирати.
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02.04.2025 13:19 Відповісти
Усіх цих членів ... Радбезу кандидатура цього слабака-імпотента уповні влаштує. Він уже показав себе у всій красі в ролі очільника МАГАТЕ - повний нуль. Їм потрібна саме така ООН з таким нікчемою , котра нічого не вирішує і не робить. А вони тим часом ділитимуть світ.
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02.04.2025 13:19 Відповісти
Агент Путіна Гроссі...
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02.04.2025 13:19 Відповісти
100% агент пуйла!
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02.04.2025 13:23 Відповісти
Якщо ×уйло з китаєм мають право вето на призначення, то над кріслом генсека ООН одразу можна вішати постійну табличку "дешевий кондом".
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02.04.2025 13:20 Відповісти
рашиська підстилка!
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02.04.2025 13:22 Відповісти
А там сиділи два осли, одна нікчемна шкапа та два веселих цапа.....
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02.04.2025 13:25 Відповісти
Стареньких цапа
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02.04.2025 14:16 Відповісти
той персонаж ще може бути гіршим за нинішнього Гутерріша.. генсеком має бути той, чия країна робить найбільші внески в ООН. цікаво, а за все існування цієї організації, американець хоч раз був генсеком?
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02.04.2025 13:26 Відповісти
дивлячись на постійну позицію обсе як "пасивного педіраста",то для заміни старого під..ра,точно підійде.
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02.04.2025 13:27 Відповісти
Нашо йому те маскування в ООН , хай іде зразу в ГОСДуру.
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02.04.2025 13:28 Відповісти
Ну так все логічно - він уже довів свою неспроможність у МАГАТЕ! Настав час проявити її в більших масштабах!
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02.04.2025 13:30 Відповісти
Гросі просто народжений для цієї позиції. одна з причин, чому авторитет ООН нижче плінтуса тому що усі генсеки, за останніх років 50 там такі як Гросі. сірі миші що цілуються в десна з агресорами.
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02.04.2025 13:38 Відповісти
п-ц цьому світу...
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02.04.2025 13:50 Відповісти
Старе гівно - Гутеріш потоне, а нове - Гроссі спливе. Якійсь коловорот гівна а ООН.
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02.04.2025 14:14 Відповісти
Мабуть,місце рибне,що всі туди рвуться.
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02.04.2025 14:19 Відповісти
Просто імпотент бажає стати гіпер імпотентом?
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02.04.2025 14:21 Відповісти
 
 