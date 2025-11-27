Литва сообщила о намерении присоединиться к спецтрибуналу относительно преступлений агрессии РФ

Литва сообщила Совету Европы о намерении присоединиться к Спецтрибуналу по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом сообщили в МИД Литвы, передает Цензор.НЕТ.

Так, отмечается, что 26 ноября Литва уведомила Совет Европы о своем намерении присоединиться к Спецтрибуналу по преступлению агрессии против Украины – став первой страной после Украины, которая это сделала.

"Это решение отражает нашу непоколебимую поддержку Украины, приверженность Уставу ООН и твердое убеждение, что справедливость требует ответственности... Призываем другие страны также присоединиться", – говорится в сообщении.

Что предшествовало?