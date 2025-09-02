РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11404 посетителя онлайн
Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ Трибунал для Путина
1 110 15

Путина нельзя привлечь к ответственности, пока он находится в должности. Но доказательства собираются, - заместитель генпрокурора Лещенко

Украина собирает доказательства против Путина. Интервью Андрея Лещенко

Украина не имеет препятствий в возможности собирать доказательства причастности диктатора Владимира Путина к планированию и развязыванию войны против нашего государства.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель генпрокурора Андрей Лещенко.

"Пока Путин находится на посту, он не может быть привлечен к ответственности. Однако, это не лишает сейчас государство Украина права собирать и передавать в Офис прокурора Международного уголовного суда доказательства причастности этого лица к планированию, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны. Доказательства собираются, препятствий в этом плане нет", - отметил он.

Кроме Путина иммунитетом защищены также премьер-министр Мишустин и министр иностранных дел РФ Лавров.

"Но большой круг военных лиц, которые непосредственно руководят общими процессами, ведением войны, может быть привлечен к ответственности, а также другие лица из числа политических лидеров, которые непосредственно участвовали в подготовке, планировании и помогают в ведении войны. То есть, поле субъектов не может быть ограничено исключительно этой тройкой. Оно значительно больше", - подчеркнул Лещенко.

Полный текст с заместителем генерального прокурора Андреем Лещенко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: "Россия не собирается ни на кого нападать. Единственная цель в Украине - защита собственных интересов", - Путин

Автор: 

путин владимир (32119) россия (97035) война в Украине (5930) Лещенко Андрей (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Прокурору- инвалиду (на всю голову) уточняю, что }{уйло надо не судить, а уничтожать.
показать весь комментарий
02.09.2025 13:54 Ответить
+2
Будучи на посаді,дозволяється бути безкарним бандитом,повний 3,14здець.
показать весь комментарий
02.09.2025 13:57 Ответить
+1
Взагалі то снайперу чи оператору FPV пофіг на посаді х-ло чи вже ні. Не треба тягнути з відправкою серуна чемоданного до кабзона. Чим швидше, тим краще.
показать весь комментарий
02.09.2025 13:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Взагалі то снайперу чи оператору FPV пофіг на посаді х-ло чи вже ні. Не треба тягнути з відправкою серуна чемоданного до кабзона. Чим швидше, тим краще.
показать весь комментарий
02.09.2025 13:52 Ответить
100 % згодна. Якій до біса імунітет. Вони воєнні злочинці. Снайперу до сраці цей імунітет. Людські закони , то не про них. Бо це нелюді. Казати що не можна їх зараз чипати, бо вони на посаді це справжнє блюзнірство. Це вороги людожери, таке лайно нищать при першій нагоді.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:40 Ответить
Забудьте.

***** живе поки воно очолює владу Роісі. А після втрати ним влади вже не не буде кого судити.
показать весь комментарий
02.09.2025 13:54 Ответить
Прокурору- инвалиду (на всю голову) уточняю, что }{уйло надо не судить, а уничтожать.
показать весь комментарий
02.09.2025 13:54 Ответить
Будучи на посаді,дозволяється бути безкарним бандитом,повний 3,14здець.
показать весь комментарий
02.09.2025 13:57 Ответить
Тоді вбити його, інакшого вибору не залишили людям.
показать весь комментарий
02.09.2025 13:58 Ответить
Это }{уйло в Китае вчера.
показать весь комментарий
02.09.2025 13:59 Ответить
А это что за }{уйло?
показать весь комментарий
02.09.2025 14:00 Ответить
Ну і не притягуйте, а просто ПОКАРАЙТЕ, як отих гітлерівців, з 1945 року інші народи зробили!! Там немає уже за, що його тягнути, усе повсихало!!! Старий і немічний, обмилок!!
показать весь комментарий
02.09.2025 14:01 Ответить
Зебанда, коли буде тікати, всі ці докази знищить))
показать весь комментарий
02.09.2025 14:04 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cjmz0e49z3yo Міжнародний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна. ...


https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cjmz0e49z3yo

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cjmz0e49z3yo
показать весь комментарий
02.09.2025 14:09 Ответить
А просто помножити його на нуль варіанти розглядаються?
показать весь комментарий
02.09.2025 14:09 Ответить
Проблема в тому, що на лаптєстані імператори на посвді - довічно. І ***** - в тім числі.
показать весь комментарий
02.09.2025 14:20 Ответить
Його можна тільки знищити!
показать весь комментарий
02.09.2025 14:43 Ответить
 
 