Путина нельзя привлечь к ответственности, пока он находится в должности. Но доказательства собираются, - заместитель генпрокурора Лещенко

Украина не имеет препятствий в возможности собирать доказательства причастности диктатора Владимира Путина к планированию и развязыванию войны против нашего государства.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель генпрокурора Андрей Лещенко.

"Пока Путин находится на посту, он не может быть привлечен к ответственности. Однако, это не лишает сейчас государство Украина права собирать и передавать в Офис прокурора Международного уголовного суда доказательства причастности этого лица к планированию, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны. Доказательства собираются, препятствий в этом плане нет", - отметил он.

Кроме Путина иммунитетом защищены также премьер-министр Мишустин и министр иностранных дел РФ Лавров.

"Но большой круг военных лиц, которые непосредственно руководят общими процессами, ведением войны, может быть привлечен к ответственности, а также другие лица из числа политических лидеров, которые непосредственно участвовали в подготовке, планировании и помогают в ведении войны. То есть, поле субъектов не может быть ограничено исключительно этой тройкой. Оно значительно больше", - подчеркнул Лещенко.

Полный текст с заместителем генерального прокурора Андреем Лещенко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

