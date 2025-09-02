УКР
Путіна не можна притягнути до відповідальності, поки він на посаді. Але докази збираються, - заступник генпрокурора Лещенко

Україна збирає докази щодо Путіна. Інтерв’ю Андрія Лещенка

Україна не має перешкод у можливості збирати докази причетності диктатора Володимира Путіна до планування та розв'язання війни проти нашої держави.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник генпрокурора Андрій Лещенко.

"Доки Путін перебуває на посаді, він не може бути притягнутий до відповідальності. Однак, це не позбавляє зараз державу Україна права збирати і передавати до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду докази щодо причетності цієї особи до планування, підготовки, розв’язання і ведення агресивної війни. Докази збираються, перешкод в цьому плані немає", - зазначив він.

Крім Путіна імунітетом захищено також прем’єр-міністра Мішустіна та міністра закордонних справ РФ Лаврова.

"Але велике коло військових осіб, які безпосередньо керують загальними процесами, веденням війни, може бути притягнуто до відповідальності, а також інші особи з числа політичних лідерів, які безпосередньо брали участь у підготовці, плануванні і допомагають у веденні війни. Тобто, поле суб’єктів не може бути обмежене виключно цією трійкою. Воно значно більше", - наголосив Лещенко.

Повний текст із заступником генерального прокурора Андрієм Лещенком для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

путін володимир (24728) росія (67469) війна в Україні (5975) Лещенко Андрій (1)
Прокурору- инвалиду (на всю голову) уточняю, что }{уйло надо не судить, а уничтожать.
02.09.2025 13:54
Будучи на посаді,дозволяється бути безкарним бандитом,повний 3,14здець.
02.09.2025 13:57
Взагалі то снайперу чи оператору FPV пофіг на посаді х-ло чи вже ні. Не треба тягнути з відправкою серуна чемоданного до кабзона. Чим швидше, тим краще.
02.09.2025 13:52
