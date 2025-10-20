Агрессия против Украины: 25 государств согласовали создание трибунала по преступлениям РФ

В Европе продолжается работа над созданием Специального трибунала, который должен рассматривать преступление агрессии РФ против Украины.

к нему присоединились по меньшей мере 25 государств.

По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, на прошлой неделе во время ее визита в Киев было объявлено о выделении 10 миллионов евро на подготовку спецтрибунала за агрессию РФ.

Европейский дипломат подчеркнула, что в данное время страны ожидают финальной сметы расходов и после этого инициатива перейдет к практической фазе.

"Уже 25 государств обязались присоединиться к трибуналу. Это серьезный шаг вперед", - отметила Каллас.

Европейские партнеры отмечают, что именно российское руководство развязало войну против Украины, и должно понести международную ответственность.

Трибунал станет отдельным механизмом, призванным наказать высших должностных лиц РФ за преступление агрессии, которое не может быть рассмотрено в полном объеме в других судах.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что в Европе нет места для военных преступников. Именно так он прокомментировал предстоящую встречу президента Америки Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.

"Единственное место для Путина в Европе - это Гаага, перед трибуналом, а не ни в одной из наших столиц", - добавил литовский дипломат.

