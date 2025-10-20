РУС
Агрессия против Украины: 25 государств согласовали создание трибунала по преступлениям РФ

25 стран ЕС присоединились к спецтрибуналу по преступлениям РФ против Украины, — Каллас

В Европе продолжается работа над созданием Специального трибунала, который должен рассматривать преступление агрессии РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, к нему присоединились по меньшей мере 25 государств.

По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, на прошлой неделе во время ее визита в Киев было объявлено о выделении 10 миллионов евро на подготовку спецтрибунала за агрессию РФ.

Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины: подготовка продолжается, но все зависит от государств-партнеров

Европейский дипломат подчеркнула, что в данное время страны ожидают финальной сметы расходов и после этого инициатива перейдет к практической фазе.

"Уже 25 государств обязались присоединиться к трибуналу. Это серьезный шаг вперед", - отметила Каллас.

Европейские партнеры отмечают, что именно российское руководство развязало войну против Украины, и должно понести международную ответственность.

Трибунал станет отдельным механизмом, призванным наказать высших должностных лиц РФ за преступление агрессии, которое не может быть рассмотрено в полном объеме в других судах.

Каллас о приезде Путина: Неприятно видеть, что лицо, на которое МКС выдал ордер на арест, приезжает в страну ЕС

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что в Европе нет места для военных преступников. Именно так он прокомментировал предстоящую встречу президента Америки Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.

"Единственное место для Путина в Европе - это Гаага, перед трибуналом, а не ни в одной из наших столиц", - добавил литовский дипломат.

"...оголошено про виділення 10 мільйонів євро на підготовку спецтрибуналу за агресію РФ."Джерело: https://censor.net/ua/n3580697

Мало... Вкрасти нема що...
20.10.2025 18:45 Ответить
Ще через 4 роки створять, потім ще 10 років будуть видавати по ордеру в рік, а там вже і пуця скопититься - доведеться все розформовувати(хоча насправді нічого й не сформується)
20.10.2025 18:47 Ответить
Язиками.
А так між іншим червоні килимові доріжки терористу#1 стелють...
20.10.2025 18:49 Ответить
Українці, зовсім скоро ви побачите справедливий суд над вбивцями. Сильні світу цього не залишать зло безкарним. Головне - триматися! Щоб вбивці часом не прорвалися до тих, хто трибунал для них створює, бо вийде конфуз. Так що давайте там, бадьоріше.
20.10.2025 18:53 Ответить
Так і піпа буде далі їздити по аляскам і будапештам бомбити залишки України реактивними шахедами, реактивними КАБами, балістикою та гіпервафлями а індустрія в Україні як почалась з трембіти так і закінчилась фламінгою і п*здець
20.10.2025 19:09 Ответить
 
 