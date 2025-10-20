Агресія проти України: 25 держав погодили створення трибуналу щодо злочинів РФ

У Європі триває робота над створенням Спеціального трибуналу, який має розглядати злочин агресії РФ проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до нього приєдналися щонайменше 25 держав.

За словами глави дипломатії ЄС Каї Каллас, минулого тижня під час її візиту до Києва було оголошено про виділення 10 мільйонів євро на підготовку спецтрибуналу за агресію РФ.

Європейська дипломатка підкреслила, що зараз країни очікують фінального кошторису витрат і після цього ініціатива перейде до практичної фази.

"Уже 25 держав зобов’язалися долучитися до трибуналу. Це серйозний крок уперед", – зазначила Каллас.

Європейські партнери наголошують, що саме російське керівництво розв’язало війну проти України, і має понести міжнародну відповідальність.

Трибунал стане окремим механізмом, покликаним покарати вищих посадовців РФ за злочин агресії, який не може бути розглянутий у повному обсязі в інших судах.

Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що у Європі немає місця для воєнних злочинців. Саме так він прокоментував майбутню зустріч президента Америки Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті.

"Єдине місце для Путіна в Європі - це Гаага, перед трибуналом, а не в жодній з наших столиць", - додав литовський дипломат.

