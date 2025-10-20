УКР
Спецтрибунал щодо злочинів РФ
Агресія проти України: 25 держав погодили створення трибуналу щодо злочинів РФ

25 країн ЄС приєдналися до спецтрибуналу щодо злочинів РФ проти України, — Каллас

У Європі триває робота над створенням Спеціального трибуналу, який має розглядати злочин агресії РФ проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до нього приєдналися щонайменше 25 держав.

За словами глави дипломатії ЄС Каї Каллас, минулого тижня під час її візиту до Києва було оголошено про виділення 10 мільйонів євро на підготовку спецтрибуналу за агресію РФ.

Європейська дипломатка підкреслила, що зараз країни очікують фінального кошторису витрат і після цього ініціатива перейде до практичної фази.

"Уже 25 держав зобов’язалися долучитися до трибуналу. Це серйозний крок уперед", – зазначила Каллас.

Європейські партнери наголошують, що саме російське керівництво розв’язало війну проти України, і має понести міжнародну відповідальність.

Трибунал стане окремим механізмом, покликаним покарати вищих посадовців РФ за злочин агресії, який не може бути розглянутий у повному обсязі в інших судах.

Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що у Європі немає місця для воєнних злочинців. Саме так він прокоментував майбутню зустріч президента Америки Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті.

"Єдине місце для Путіна в Європі - це Гаага, перед трибуналом, а не в жодній з наших столиць", - додав литовський дипломат.

"...оголошено про виділення 10 мільйонів євро на підготовку спецтрибуналу за агресію РФ."Джерело: https://censor.net/ua/n3580697

Мало... Вкрасти нема що...
20.10.2025 18:45 Відповісти
Ще через 4 роки створять, потім ще 10 років будуть видавати по ордеру в рік, а там вже і пуця скопититься - доведеться все розформовувати(хоча насправді нічого й не сформується)
20.10.2025 18:47 Відповісти
Язиками.
А так між іншим червоні килимові доріжки терористу#1 стелють...
20.10.2025 18:49 Відповісти
Українці, зовсім скоро ви побачите справедливий суд над вбивцями. Сильні світу цього не залишать зло безкарним. Головне - триматися! Щоб вбивці часом не прорвалися до тих, хто трибунал для них створює, бо вийде конфуз. Так що давайте там, бадьоріше.
20.10.2025 18:53 Відповісти
Так і піпа буде далі їздити по аляскам і будапештам бомбити залишки України реактивними шахедами, реактивними КАБами, балістикою та гіпервафлями а індустрія в Україні як почалась з трембіти так і закінчилась фламінгою і п*здець
20.10.2025 19:09 Відповісти
Ну МКС выдал ордер на арест путлера. И шо? Да срали все на тот ордер. Международная политика пошла по ******
20.10.2025 20:58 Відповісти
 
 