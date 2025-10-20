УКР
Новини Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
Каллас про приїзд Путіна: Неприємно бачити, що особа, на яку МКС видав ордер на арешт, приїжджає до країни ЄС

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила невдоволення візитом Володимира Путіна до країни Європейського Союзу, наголосивши, що проти нього видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом.

Про це вона заявила перед засіданням Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Неприємно бачити, що особа, на яку Міжнародним кримінальним судом видано ордер на арешт, приїжджає до європейської країни. Питання в тому, чи буде якийсь результат від цього", - зазначила Каллас, коментуючи майбутній візит Путіна до Будапешта.

Вона наголосила, що ЄС стежитиме за подіями в Угорщині та нагадає, що Росія погоджується на переговори лише під тиском. Каллас також висловила сподівання, що президент США Дональд Трамп "чинитиме необхідний тиск" і що президент Володимир Зеленський матиме можливість зустрітися з Путіним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС планує ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії 23 жовтня, - Каллас

Майбутня зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, заплановані на найближчі тижні, можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні. Вони можуть відбутися у Будапешті.

Президент Трамп підтвердив готовність провести саміт, зазначивши, що він має на меті завершити "ганебну війну" між Росією та Україною. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан також висловив готовність прийняти лідерів двох країн.

Своєю чергою глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що в країні "з повагою чекають на приїзд" російського диктатора Володимира Путіна і обіцяють забезпечити йому можливість в'їхати до країни та повернутися додому після переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

путін володимир (24968) Євросоюз (14330) Каллас Кая (367)
+17
Так вже Нетаньяху на якого ордер МКС виданий приїджав в ЕС. І ніхто не обурювався. І летів він повітряним простором країн ЕС де його могли затримати. Це все що потрібно знати про всі ці ордери і дивитись на реальні справи та інтереси.
показати весь коментар
20.10.2025 11:20 Відповісти
То робіть вже щось з цією "країною Європейського Союзу". Вона повинна стати прикладом того, як не варто поводити себе члену вашого європейського колективу. Женіть їх сцяними тряпками геть.
показати весь коментар
20.10.2025 11:21 Відповісти
Навіщо тоді ці гучні постанови Міжнародного суду якщо вони не обов'язкові для виконання.
показати весь коментар
20.10.2025 11:25 Відповісти
Ога Права на мильярд %%%%
показати весь коментар
20.10.2025 11:26 Відповісти
Нетаньяху, на которого тоже выдан ордер на арест, тоже приезжал в Венгрию. Тогда европейцы испуганно забились в угол и помалкивали. Вот что такое настоящая сила и авторитет.
показати весь коментар
20.10.2025 11:32 Відповісти
Треба збивати літак. І та "особа" до країни ЄС не долетить!
показати весь коментар
20.10.2025 12:01 Відповісти
І що то дасть? Справжнє то ***** чи ні, його об'являть двійником і дістануть іншого.
показати весь коментар
20.10.2025 13:09 Відповісти
Якщо неприємно то траба ***** заковбасити на підльоті до *******.
показати весь коментар
20.10.2025 12:23 Відповісти
Ну якщо не можете викинути Угорщину з ЄС, не можете осадити орбана, то хоча б на рівні країн прийміть рішення, що всі авіарейси з/до Угорщини, Сербії, Чорногорії не будуть обслуговуватися в повітряному просторі країн ЄС у разі пропуску борта *****.
показати весь коментар
20.10.2025 12:46 Відповісти
Неприємно? А чому ж ЄС не заборонить його візит? Тому що елементарно сциться. А от висловити занепокоєння - то в є вся реакція. Буде Путін з літака гівно кидати на голови європейців - скажуть що неприємно, але що ж поробиш.
показати весь коментар
20.10.2025 13:40 Відповісти
 
 