Каллас про приїзд Путіна: Неприємно бачити, що особа, на яку МКС видав ордер на арешт, приїжджає до країни ЄС

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила невдоволення візитом Володимира Путіна до країни Європейського Союзу, наголосивши, що проти нього видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом.

Про це вона заявила перед засіданням Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Неприємно бачити, що особа, на яку Міжнародним кримінальним судом видано ордер на арешт, приїжджає до європейської країни. Питання в тому, чи буде якийсь результат від цього", - зазначила Каллас, коментуючи майбутній візит Путіна до Будапешта.

Вона наголосила, що ЄС стежитиме за подіями в Угорщині та нагадає, що Росія погоджується на переговори лише під тиском. Каллас також висловила сподівання, що президент США Дональд Трамп "чинитиме необхідний тиск" і що президент Володимир Зеленський матиме можливість зустрітися з Путіним.

Майбутня зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, заплановані на найближчі тижні, можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні. Вони можуть відбутися у Будапешті.

Президент Трамп підтвердив готовність провести саміт, зазначивши, що він має на меті завершити "ганебну війну" між Росією та Україною. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан також висловив готовність прийняти лідерів двох країн.

Своєю чергою глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що в країні "з повагою чекають на приїзд" російського диктатора Володимира Путіна і обіцяють забезпечити йому можливість в'їхати до країни та повернутися додому після переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

