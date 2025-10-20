Каллас о приезде Путина: Неприятно видеть, что лицо, на которое МУС выдал ордер на арест, приезжает в страну ЕС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила недовольство визитом Владимира Путина в страны Европейского Союза, подчеркнув, что против него выдан ордер на арест Международным уголовным судом.

Об этом она заявила перед заседанием Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Неприятно видеть, что лицо, на которое Международным уголовным судом выдан ордер на арест, приезжает в европейскую страну. Вопрос в том, будет ли какой-то результат от этого", - отметила Каллас, комментируя предстоящий визит Путина в Будапешт.

Она подчеркнула, что ЕС будет следить за событиями в Венгрии и напомнит, что Россия соглашается на переговоры только под давлением. Каллас также выразила надежду, что президент США Дональд Трамп "окажет необходимое давление" и что президент Владимир Зеленский будет иметь возможность встретиться с Путиным.

Предстоящая встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, запланированные на ближайшие недели, могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине. Они могут состояться в Будапеште.

Президент Трамп подтвердил готовность провести саммит, отметив, что он имеет целью завершить "позорную войну" между Россией и Украиной. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан также выразил готовность принять лидеров двух стран.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в стране "с уважением ждут приезда" российского диктатора Владимира Путина и обещают обеспечить ему возможность въехать в страну и вернуться домой после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

