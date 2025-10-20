РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11288 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина в Будапеште
1 380 27

Каллас о приезде Путина: Неприятно видеть, что лицо, на которое МУС выдал ордер на арест, приезжает в страну ЕС

каллас

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила недовольство визитом Владимира Путина в страны Европейского Союза, подчеркнув, что против него выдан ордер на арест Международным уголовным судом.

Об этом она заявила перед заседанием Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Неприятно видеть, что лицо, на которое Международным уголовным судом выдан ордер на арест, приезжает в европейскую страну. Вопрос в том, будет ли какой-то результат от этого", - отметила Каллас, комментируя предстоящий визит Путина в Будапешт.

Она подчеркнула, что ЕС будет следить за событиями в Венгрии и напомнит, что Россия соглашается на переговоры только под давлением. Каллас также выразила надежду, что президент США Дональд Трамп "окажет необходимое давление" и что президент Владимир Зеленский будет иметь возможность встретиться с Путиным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС планирует принять 19-й пакет санкций против России 23 октября, - Каллас

Предстоящая встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, запланированные на ближайшие недели, могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине. Они могут состояться в Будапеште.

Президент Трамп подтвердил готовность провести саммит, отметив, что он имеет целью завершить "позорную войну" между Россией и Украиной. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан также выразил готовность принять лидеров двух стран.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в стране "с уважением ждут приезда" российского диктатора Владимира Путина и обещают обеспечить ему возможность въехать в страну и вернуться домой после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

путин владимир (32337) Евросоюз (17717) Каллас Кая (296)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Неприємно бачити Угорщину в ЄС
показать весь комментарий
20.10.2025 10:37 Ответить
+4
А кто же ета всьо сделал-тобто знов легалізував военного злочинця путлєра??? Це все зробив "великий миротворець"Доні Трамп...
показать весь комментарий
20.10.2025 10:46 Ответить
+2
Спочатку покажіть маршрут за яким путлєр попаде в угорщину .
показать весь комментарий
20.10.2025 10:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Неприємно бачити Угорщину в ЄС
показать весь комментарий
20.10.2025 10:37 Ответить
Як були падлюками за часів 2 Світової, так і остались *************** фашизму.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:08 Ответить

нехай Каллас ініціює обговорення про припинення членства Угорщини , хоча туда одразу влізуть росіяне. Але якщо угорців припугнути вилітом з ЄС, вони можуть прокатити Орбана виборах. Хоча вважаю що зараз у Будапешті російських политтехнологів що готують вибори
показать весь комментарий
20.10.2025 11:17 Ответить
Каллас повинна дякувати, що трамп хоч Брюссель не вибрав.
показать весь комментарий
20.10.2025 10:38 Ответить
Це точно, і що ви думаєте? - реакція булаб така сама)
показать весь комментарий
20.10.2025 10:50 Ответить
у Будапешт можно. Просто Угорщина трохи менше країна ЄС, ніж інші. Як би це пояснити... ну, це як Борщагівка - начебто і Київ, але все ж Борщагівка.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:13 Ответить
сказала, отримала зарплату в евро і поїхала додому відпочивати та насолоджуватись життям в ЕС.
показать весь комментарий
20.10.2025 10:39 Ответить
А ВИ ДАЛІ УМИВАЙТЕСЬ МОЧОЮ якою на вас пісяє Орбан і Фіцо. Скоро почне пісяти ще і премєр Чехії чи час від часу людитель снюсів Навроцький.

Бо поставити на місце оце кодло сили волі не хватає
показать весь комментарий
20.10.2025 10:39 Ответить
Спочатку покажіть маршрут за яким путлєр попаде в угорщину .
показать весь комментарий
20.10.2025 10:41 Ответить
Навіть якщо полетить через Україну!, то *** би хто що зробив би!, бо да донАльда воно летить, то що там казати про Польщі - Чехії!( - все.!
показать весь комментарий
20.10.2025 10:53 Ответить
А коли воно буде повертатися, то чому б і не спробувати таки ЩОСЬ зробити? Нічого суттєвого воно точно не підпише. З Трампом вже перебазарять. Чого роздумувати, треба діяти! Але мені здається, що не повірить цей пацюк нікому, побоїться летіти
показать весь комментарий
20.10.2025 11:03 Ответить
А повертатися воно, буде по трубам
показать весь комментарий
20.10.2025 11:06 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2025 11:57 Ответить
А кто же ета всьо сделал-тобто знов легалізував военного злочинця путлєра??? Це все зробив "великий миротворець"Доні Трамп...
показать весь комментарий
20.10.2025 10:46 Ответить
Це вона про що взагалі? Неприємно бачити нікчемність та імпотентнісь ЄС.
показать весь комментарий
20.10.2025 10:47 Ответить
А Гітлер у труні перевертається і взагалі він непоганий хлопець якщо виходити з логіки Трампа!
Так званий президент рф путін за наказом якого розпочата війна і вже загинуло млн людей після візиту до США рутинно зберається до одніє з країн Євросоюзу ну це план такий остаточно зруйнувати демократичні цінності,вже небагато країн залишилося які реально готові за них воювати і відстоювати. Справді ми бачимо нову реальність..
показать весь комментарий
20.10.2025 11:00 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2025 11:13 Ответить
Каллас, Трамп СЕРЕ на всіх під дудку хутина . Хутин зробив з нього ТАРАН ДЛЯ ПРОБИТТЯ СВОЇХ ХОТЕЛОК В СВІТІ.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:12 Ответить
Ордер ********* МКС це не шо інше як
показать весь комментарий
20.10.2025 11:18 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2025 11:28 Ответить
Так вже Нетаньяху на якого ордер МКС виданий приїджав в ЕС. І ніхто не обурювався. І летів він повітряним простором країн ЕС де його могли затримати. Це все що потрібно знати про всі ці ордери і дивитись на реальні справи та інтереси.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:20 Ответить
То робіть вже щось з цією "країною Європейського Союзу". Вона повинна стати прикладом того, як не варто поводити себе члену вашого європейського колективу. Женіть їх сцяними тряпками геть.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:21 Ответить
Навіщо тоді ці гучні постанови Міжнародного суду якщо вони не обов'язкові для виконання.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:25 Ответить
Ога Права на мильярд %%%%
показать весь комментарий
20.10.2025 11:26 Ответить
Нетаньяху, на которого тоже выдан ордер на арест, тоже приезжал в Венгрию. Тогда европейцы испуганно забились в угол и помалкивали. Вот что такое настоящая сила и авторитет.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:32 Ответить
Треба збивати літак. І та "особа" до країни ЄС не долетить!
показать весь комментарий
20.10.2025 12:01 Ответить
Якщо неприємно то траба ***** заковбасити на підльоті до *******.
показать весь комментарий
20.10.2025 12:23 Ответить
 
 