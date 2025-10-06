УКР
Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України: підготовка триває, але все залежить від держав-партнерів

Ален Берсе про спецтрибунал для Росії

Після підписання у червні 2025 року двосторонньої угоди між Радою Європи та Україною щодо створення Спеціального трибуналу розпочалася активна підготовча робота.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив генсек Ради Європи Ален Берсе.

Він зазначив, що нині формуються всі необхідні складові майбутнього Трибуналу – правові інструменти, інфраструктура та кадрова база. Для старту потрібне фінансування від держав-членів та партнерів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ми готові активувати передову команду, щоб почати одразу. Але для цього нам необхідна підтримка держав, бюджет і ратифікація розширеної часткової угоди, яка дозволить долучатися іншим країнам", - зазначив Берсе.

Щодо можливих термінів запуску, він наголосив, що вони повністю залежать від політичної та фінансової волі держав. Чи може це відбутися у 2026 році - прогнозувати зарано.

Водночас більш відчутний прогрес спостерігається у створенні Міжнародної комісії з претензій щодо компенсації збитків, завданих російською агресією. Цей механізм стане наступним етапом після Реєстру збитків.

"Ми сподіваємося досягти угоди про створення Комісії до кінця 2025 року", - повідомив Берсе.

На перший час можа взяти гроші в наших "сідєльцєв", що переховуються від правосуддя в Європі.
фірташ, шурма, брати суркіси, жеваго, дмитрук з куніліцкім та одарченком.
Вони, в різний спосіб, тягли війну в України, а зараз непогано чухають себе у Віднях-Лондонах.
показати весь коментар
06.10.2025 08:30 Відповісти
Фінансування потрібне Україні, в все інше цирк на дроті
показати весь коментар
06.10.2025 08:31 Відповісти
ну то це смішно
переможців судити не будуть
подивіться на мапу України і скажіть хто перемагає
ах, ну да, кацапи не так швидко захоплюють наші території, як їм би того хотілось
значить ми перемагаємо, як каже бездарь ЗЕ
показати весь коментар
06.10.2025 08:32 Відповісти
Наш Лідор вже перемагає кацапів в Сумській і Дніпропетровській області. Через рік буде перемагати в Чернігівській і Одеській. Лідор діє згідно пакту Зеленнтропа-Патрушева
показати весь коментар
06.10.2025 08:49 Відповісти
А шо там по трибуналу з боїнгом MH-17? *****? Ну добре, створюйте ще
показати весь коментар
06.10.2025 08:44 Відповісти
Трибунал ? Кадрова база ? фінансування ?
показати весь коментар
06.10.2025 08:56 Відповісти
Трибунал - претензії - занепокоєння - схвалення - червона доріжка - рукостискання - обійми - високі почесні нагороди...
П.С. Торгівля, звісно ж, починається опісля "занепокоєння".
показати весь коментар
06.10.2025 09:16 Відповісти
 
 