Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України: підготовка триває, але все залежить від держав-партнерів
Після підписання у червні 2025 року двосторонньої угоди між Радою Європи та Україною щодо створення Спеціального трибуналу розпочалася активна підготовча робота.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив генсек Ради Європи Ален Берсе.
Він зазначив, що нині формуються всі необхідні складові майбутнього Трибуналу – правові інструменти, інфраструктура та кадрова база. Для старту потрібне фінансування від держав-членів та партнерів.
"Ми готові активувати передову команду, щоб почати одразу. Але для цього нам необхідна підтримка держав, бюджет і ратифікація розширеної часткової угоди, яка дозволить долучатися іншим країнам", - зазначив Берсе.
Щодо можливих термінів запуску, він наголосив, що вони повністю залежать від політичної та фінансової волі держав. Чи може це відбутися у 2026 році - прогнозувати зарано.
Водночас більш відчутний прогрес спостерігається у створенні Міжнародної комісії з претензій щодо компенсації збитків, завданих російською агресією. Цей механізм стане наступним етапом після Реєстру збитків.
"Ми сподіваємося досягти угоди про створення Комісії до кінця 2025 року", - повідомив Берсе.
фірташ, шурма, брати суркіси, жеваго, дмитрук з куні
ліцкім та одарченком.
Вони, в різний спосіб, тягли війну в України, а зараз непогано чухають себе у Віднях-Лондонах.
переможців судити не будуть
подивіться на мапу України і скажіть хто перемагає
ах, ну да, кацапи не так швидко захоплюють наші території, як їм би того хотілось
значить ми перемагаємо, як каже бездарь ЗЕ
П.С. Торгівля, звісно ж, починається опісля "занепокоєння".