Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України: підготовка триває, але все залежить від держав-партнерів

Після підписання у червні 2025 року двосторонньої угоди між Радою Європи та Україною щодо створення Спеціального трибуналу розпочалася активна підготовча робота.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив генсек Ради Європи Ален Берсе.

Він зазначив, що нині формуються всі необхідні складові майбутнього Трибуналу – правові інструменти, інфраструктура та кадрова база. Для старту потрібне фінансування від держав-членів та партнерів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ми готові активувати передову команду, щоб почати одразу. Але для цього нам необхідна підтримка держав, бюджет і ратифікація розширеної часткової угоди, яка дозволить долучатися іншим країнам", - зазначив Берсе.

Щодо можливих термінів запуску, він наголосив, що вони повністю залежать від політичної та фінансової волі держав. Чи може це відбутися у 2026 році - прогнозувати зарано.

Водночас більш відчутний прогрес спостерігається у створенні Міжнародної комісії з претензій щодо компенсації збитків, завданих російською агресією. Цей механізм стане наступним етапом після Реєстру збитків.

"Ми сподіваємося досягти угоди про створення Комісії до кінця 2025 року", - повідомив Берсе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путіна не можна притягнути до відповідальності, поки він на посаді. Але докази збираються, - заступник генпрокурора Лещенко