Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины: подготовка продолжается, но все зависит от государств-партнеров

После подписания в июне 2025 года двустороннего соглашения между Советом Европы и Украиной о создании Специального трибунала началась активная подготовительная работа.

об этом в интервью РБК-Украина заявил генсек Совета Европы Ален Берсе.

Он отметил, что сейчас формируются все необходимые составляющие будущего Трибунала - правовые инструменты, инфраструктура и кадровая база. Для старта требуется финансирование от государств-членов и партнеров.

"Мы готовы активировать передовую команду, чтобы начать сразу. Но для этого нам необходима поддержка государств, бюджет и ратификация расширенного частичного соглашения, которое позволит участвовать другим странам", - отметил Берсе.

Относительно возможных сроков запуска, он отметил, что они полностью зависят от политической и финансовой воли государств. Может ли это произойти в 2026 году - прогнозировать рано.

В то же время более ощутимый прогресс наблюдается в создании Международной комиссии по претензиям по компенсации убытков, причиненных российской агрессией. Этот механизм станет следующим этапом после Реестра убытков.

"Мы надеемся достичь соглашения о создании Комиссии до конца 2025 года", - сообщил Берсе.

