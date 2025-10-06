РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11580 посетителей онлайн
Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
303 5

Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины: подготовка продолжается, но все зависит от государств-партнеров

Ален Берсе о спецтрибунале для России

После подписания в июне 2025 года двустороннего соглашения между Советом Европы и Украиной о создании Специального трибунала началась активная подготовительная работа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил генсек Совета Европы Ален Берсе.

Он отметил, что сейчас формируются все необходимые составляющие будущего Трибунала - правовые инструменты, инфраструктура и кадровая база. Для старта требуется финансирование от государств-членов и партнеров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы готовы активировать передовую команду, чтобы начать сразу. Но для этого нам необходима поддержка государств, бюджет и ратификация расширенного частичного соглашения, которое позволит участвовать другим странам", - отметил Берсе.

Относительно возможных сроков запуска, он отметил, что они полностью зависят от политической и финансовой воли государств. Может ли это произойти в 2026 году - прогнозировать рано.

В то же время более ощутимый прогресс наблюдается в создании Международной комиссии по претензиям по компенсации убытков, причиненных российской агрессией. Этот механизм станет следующим этапом после Реестра убытков.

"Мы надеемся достичь соглашения о создании Комиссии до конца 2025 года", - сообщил Берсе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путина нельзя привлечь к ответственности, пока он на посту. Но доказательства собираются, - заместитель генпрокурора Лещенко

Автор: 

Совет Европы (717) трибунал (297)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На перший час можа взяти гроші в наших "сідєльцєв", що переховуються від правосуддя в Європі.
фірташ, шурма, брати суркіси, жеваго, дмитрук з куніліцкім та одарченком.
Вони, в різний спосіб, тягли війну в України, а зараз непогано чухають себе у Віднях-Лондонах.
показать весь комментарий
06.10.2025 08:30 Ответить
Фінансування потрібне Україні, в все інше цирк на дроті
показать весь комментарий
06.10.2025 08:31 Ответить
ну то це смішно
переможців судити не будуть
подивіться на мапу України і скажіть хто перемагає
ах, ну да, кацапи не так швидко захоплюють наші території, як їм би того хотілось
значить ми перемагаємо, як каже бездарь ЗЕ
показать весь комментарий
06.10.2025 08:32 Ответить
Наш Лідор вже перемагає кацапів в Сумській і Дніпропетровській області. Через рік буде перемагати в Чернігівській і Одеській. Лідор діє згідно пакту Зеленнтропа-Патрушева
показать весь комментарий
06.10.2025 08:49 Ответить
А шо там по трибуналу з боїнгом MH-17? *****? Ну добре, створюйте ще
показать весь комментарий
06.10.2025 08:44 Ответить
 
 