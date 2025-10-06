Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины: подготовка продолжается, но все зависит от государств-партнеров
После подписания в июне 2025 года двустороннего соглашения между Советом Европы и Украиной о создании Специального трибунала началась активная подготовительная работа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил генсек Совета Европы Ален Берсе.
Он отметил, что сейчас формируются все необходимые составляющие будущего Трибунала - правовые инструменты, инфраструктура и кадровая база. Для старта требуется финансирование от государств-членов и партнеров.
"Мы готовы активировать передовую команду, чтобы начать сразу. Но для этого нам необходима поддержка государств, бюджет и ратификация расширенного частичного соглашения, которое позволит участвовать другим странам", - отметил Берсе.
Относительно возможных сроков запуска, он отметил, что они полностью зависят от политической и финансовой воли государств. Может ли это произойти в 2026 году - прогнозировать рано.
В то же время более ощутимый прогресс наблюдается в создании Международной комиссии по претензиям по компенсации убытков, причиненных российской агрессией. Этот механизм станет следующим этапом после Реестра убытков.
"Мы надеемся достичь соглашения о создании Комиссии до конца 2025 года", - сообщил Берсе.
фірташ, шурма, брати суркіси, жеваго, дмитрук з куні
ліцкім та одарченком.
Вони, в різний спосіб, тягли війну в України, а зараз непогано чухають себе у Віднях-Лондонах.
переможців судити не будуть
подивіться на мапу України і скажіть хто перемагає
ах, ну да, кацапи не так швидко захоплюють наші території, як їм би того хотілось
значить ми перемагаємо, як каже бездарь ЗЕ