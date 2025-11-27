Литва повідомила про намір приєднатися до спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Литва повідомила Раду Європи про намір приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомили в МЗС Литви, передає Цензор.НЕТ.

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Так, зазначається, що 26 листопада Литва сповістила Раду Європи про свій намір приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України – ставши першою країною після України, яка це зробила.

"Це рішення відображає нашу непохитну підтримку України, відданість Статуту ООН і тверде переконання, що справедливість вимагає відповідальності… Закликаємо інші країни також приєднуватися", – йдеться в повідомленні.

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