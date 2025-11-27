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Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ
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Литва повідомила про намір приєднатися до спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Допомога Україні від Литви

Литва повідомила Раду Європи про намір приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомили в МЗС Литви, передає Цензор.НЕТ.

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Так, зазначається, що 26 листопада Литва сповістила Раду Європи про свій намір приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України – ставши першою країною після України, яка це зробила.

"Це рішення відображає нашу непохитну підтримку України, відданість Статуту ООН і тверде переконання, що справедливість вимагає відповідальності… Закликаємо інші країни також приєднуватися", – йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, у Європі триває робота над створенням Спеціального трибуналу, який має розглядати злочин агресії РФ проти України. До нього приєдналися щонайменше 25 держав.
  • Ініціатива Ради Європи зі створення Спеціального міжнародного трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України може опинитися під загрозою через нестачу фінансування.

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