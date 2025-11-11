Фінансування Спецтрибуналу щодо агресії РФ під загрозою через позицію США, - Euronews

Ініціатива Ради Європи зі створення Спеціального міжнародного трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України може опинитися під загрозою через нестачу фінансування.

Як зазначається, європейським країнам буде складно утримувати проєкт без фінансової участі США.

За даними видання, Рада Європи представила проєкт бюджету трибуналу в розмірі близько 75 млн євро на рік, не враховуючи витрат на приміщення та охорону. ЄС має надати 10 млн євро щорічного внеску. Водночас ключові донори - Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія - поки не підтвердили свою участь у фінансуванні.

Джерела зазначають, що після скорочення допомоги Україні з боку Вашингтона Європі доводиться самостійно нести основний фінансовий тягар, що ставить під питання подальшу реалізацію проєкту.

"Рада Європи на цьому етапі не має коментарів. Переговори з державами-членами тривають", - відповіли в організації на запит Euronews.

Щоб розпочати роботу, трибунал має заручитися підтримкою щонайменше 16 країн, однак для українського кейсу ця кількість може бути більшою.

Що передувало?

Нагадаємо, у Європі триває робота над створенням Спеціального трибуналу, який має розглядати злочин агресії РФ проти України. До нього приєдналися щонайменше 25 держав.

Естонія приєдналась до керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

