Естонія приєдналася до керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, - Цахкна

Естонія приєднується до керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це оголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні уряд Естонії ухвалив проєкт про приєднання Естонії до керівного комітету Спецтрибуналу Ради Європи щодо злочину агресії проти України. Це важливий крок до того, щоб трибунал почав роботу", - заявив Цахкна.

Він також закликав до якнайшвидшого запуску роботи трибуналу, аби Росія не уникла відповідальності за свої злочини.

Що передувало?

Нагадаємо, у Європі триває робота над створенням Спеціального трибуналу, який має розглядати злочин агресії РФ проти України. До нього приєдналися щонайменше 25 держав.

