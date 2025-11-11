Австралія могла імпортувати нафтопродукти з Росії через лазівку в санкціях

Австралія припинила купувати паливо безпосередньо у Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, але з 2023 року імпортувала понад 3 млн тонн нафтопродуктів російського походження.

Про це заявили в Європейському центрі досліджень енергетики та чистого повітря (Crea), пише The Guardian.

Санкції Австралії дозволяють закупівлі через треті країни, що, за словами аналітика Crea Europe Вайбхава Рагхунандана, опосередковано підтримувало видобуток нафти Росією та податкові надходження Кремля.

"Це значна лазівка, яку використовують австралійські покупці, які, хоча й перебувають на правильному боці закону, безсумнівно, перебувають на неправильному боці його етики", – сказав Рагхунандан.

Як свідчать урядові дані, з січня 2023 року Австралія купила майже чверть свого імпорту очищеної нафти з Сінгапуру, який отримав понад 22 млн тонн нафтопродуктів із Росії за цей період.

Третина цих обсягів надійшла до універсального терміналу Jurong Port, який частково належить інвестиційному фонду Macquarie.

Речник Macquarie заявив, що термінал перебуває в більшості у власності урядової організації Сінгапуру та підпадає під дію чинних сингапурських та міжнародних правил. Речник терміналу заявив, що він має надійні процеси для забезпечення належної перевірки та повністю відповідає чинному законодавству та санкціям.

Термінал, що частково належить Macquarie, продавав нафту таким компаніям, як Trafigura та Vitol. Речники компаній заявил, що їхні підприємства діяли у повній відповідності до всіх чинних законів і правил, включно із санкціями.

При цьому вони не гарантували, що не купували та не продавали нафтопродукти російського походження австралійським підприємствам, споживачам та державним установам.

Європейський Союз і Велика Британія в жовтні оголосили про санкції проти сторонніх переробників російської сировини з 2026 року, зокрема шляхом націлювання на конкретні термінали та нафтопереробні заводи.

