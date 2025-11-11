РУС
Финансирование Спецтрибунала по агрессии РФ под угрозой из-за позиции США, - Euronews

Инициатива Совета Европы по созданию Специального международного трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против Украины может оказаться под угрозой из-за недостатка финансирования.

Об этом сообщает Euronews, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, европейским странам будет сложно удерживать проект без финансового участия США.

По данным издания, Совет Европы представил проект бюджета трибунала в размере около 75 млн евро в год, не учитывая расходы на помещение и охрану. ЕС должен предоставить 10 млн евро ежегодного взноса. В то же время ключевые доноры - Франция, Германия, Италия и Великобритания - пока не подтвердили свое участие в финансировании.

Источники отмечают, что после сокращения помощи Украине со стороны Вашингтона Европе приходится самостоятельно нести основное финансовое бремя, что ставит под вопрос дальнейшую реализацию проекта.

"Совет Европы на данном этапе не имеет комментариев. Переговоры с государствами-членами продолжаются", - ответили в организации на запрос Euronews.

Чтобы начать работу, трибунал должен заручиться поддержкой как минимум 16 стран, однако для украинского кейса это количество может быть больше.

Что предшествовало?

Напомним, в Европе продолжается работа над созданием Специального трибунала, который должен рассматривать преступление агрессии РФ против Украины. К нему присоединились не менее 25 государств.

Эстония присоединилась к руководящему комитету Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Треба чекати, коли старий мудак залишить ****** дім.
11.11.2025 11:55 Ответить
Так, будемо чекати коли старий мудак там і простой пареньок тут залишать свої трони.
11.11.2025 11:59 Ответить
Спецтрибунал здувся?
11.11.2025 11:55 Ответить
.. абсолютно очікувано..таж ООНа.. ..
11.11.2025 11:59 Ответить
Та видайте вже ***** нобеля миру, чи що.
11.11.2025 11:58 Ответить
А, точно, ше ж Гаага в репертуарі.
11.11.2025 12:07 Ответить
Значить буде в світі вирішувати тільки сила,всі напрацювання в міжнародному праві будуть побоку.Поки болотні упирі не будуть притягнуті до відповідальності за військові злочини всі питання будуть вирішуватись війнами.
11.11.2025 12:07 Ответить
 
 