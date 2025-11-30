Аэропорт Вильнюса ограничил воздушное движение из-за воздушных шаров

Аэропорт Вильнюса в Литве сообщил в воскресенье о временном прекращении работы из-за подозрения на наличие воздушных шаров в воздушном пространстве. Как сообщает Цензор.НЕТ, ограничения воздушного движения длились около трех часов.

В заявлении аэропорта говорится, что временные ограничения были введены в 18:09 30 ноября 2025 года и действовали до 21:00.

Причины закрытия воздушного пространства

"По предварительной информации, на решение о введении ограничений воздушного пространства повлияли навигационные сигналы, характерные для воздушных шаров, движущихся в направлении аэропорта Вильнюса", - отметили в ведомстве.

Литва обвиняет Беларусь в новой форме гибридной атаки, позволяя метеозондам с контрабандой нарушать воздушное пространство страны.

Реакция и международные шаги

В октябре Литва уже закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью из-за полетов воздушных шаров, но позже открыла их, когда угроза казалась отсутствующей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал закрытие границы "безумной аферой" и обвинил Запад в гибридной войне против Беларуси и России.

Министры иностранных дел и транспорта Литвы обратились к Европейской комиссии с просьбой ввести дополнительные санкции против Минска в связи с полетами воздушных шаров с контрабандой.

