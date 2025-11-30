РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7922 посетителя онлайн
Новости Воздушные шары Беларуси в Литве
342 5

Аэропорт Вильнюса ограничил воздушное движение из-за воздушных шаров

Метеошары из Беларуси: в Вильнюсе не работает аэропорт

Аэропорт Вильнюса в Литве сообщил в воскресенье о временном прекращении работы из-за подозрения на наличие воздушных шаров в воздушном пространстве. Как сообщает Цензор.НЕТ, ограничения воздушного движения длились около трех часов.

В заявлении аэропорта говорится, что временные ограничения были введены в 18:09 30 ноября 2025 года и действовали до 21:00.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Причины закрытия воздушного пространства

"По предварительной информации, на решение о введении ограничений воздушного пространства повлияли навигационные сигналы, характерные для воздушных шаров, движущихся в направлении аэропорта Вильнюса", - отметили в ведомстве.

Литва обвиняет Беларусь в новой форме гибридной атаки, позволяя метеозондам с контрабандой нарушать воздушное пространство страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва заявила о "самой напряженной ночи" из-за воздушных шаров из Беларуси

Реакция и международные шаги

В октябре Литва уже закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью из-за полетов воздушных шаров, но позже открыла их, когда угроза казалась отсутствующей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал закрытие границы "безумной аферой" и обвинил Запад в гибридной войне против Беларуси и России.

Министры иностранных дел и транспорта Литвы обратились к Европейской комиссии с просьбой ввести дополнительные санкции против Минска в связи с полетами воздушных шаров с контрабандой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любые уступки России в отношении границ угрожают и Литве, - глава МИД Будрис

Автор: 

Беларусь (8105) контрабанда (2419) Литва (2684)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та це не кулі а "ВІЧНИЙ" мир імені Чемберлена - Трампа - Вітькоффа.

Ну те що після них почнеться 3 світова їх колисати не буде - вони там за Атлантикою - продадуть всім в 5 разів дорожчі ржавий мотлох
показать весь комментарий
30.11.2025 21:26 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2025 21:38 Ответить
А продірявити ці кулі, як тільки порушили повітряний простір держави, ніяк не можна? Якось же повинні охоронятися кордони, інакше для чого вони існують?
показать весь комментарий
30.11.2025 21:54 Ответить
Чому Україна досі не спамить кулями ппо москви щоночі?
показать весь комментарий
30.11.2025 21:56 Ответить
Але ж ЖД коридор до Калінінграду ніхто не зупиняв. А спробуйте, панове литовці. На ремонт, на модернізацію, на дооснащення, на все що завгодно. І відразу ,,контрабандисти,, з Білорусі кудись хутко зникнуть.
показать весь комментарий
30.11.2025 22:03 Ответить
 
 