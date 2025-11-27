Любые уступки России относительно границ угрожают и Литве, - глава МИД Будрис

Глава МИДКайстутис Будрис считает, что если РФ во время мирных переговоров позволят хотя бы минимально перекроить границы Украины, то рано или поздно Россия сделает то же самое с территорией Литвы.

"Если мы позволим перекроить границы в любой, даже самой незначительной форме, к нам придут с фломастером и картой, а затем и с танками, чтобы перекроить границы. Мы не можем допустить никакой де-юре или де-факто легитимации оккупированных территорий. Эти принципы очень важны", - подчеркнул министр.

Будрис отметил, что Европа имеет три абсолютно четких рычага в переговорах о мире в Украине, которые она должна использовать.

О каких рычагах идет речь?

"Первый - это замороженные (российские) активы. Мы должны взять замороженные активы сейчас, как можно быстрее, и сразу передать часть из них Украине, чтобы показать, что мы способны финансировать оборонные усилия Украины как минимум в течение 2-3 лет", - сказал он.

"Наш второй важный рычаг - членство Украины в Европейском Союзе. Никто, кроме Евросоюза, не может этого обещать, никто не может вести переговоры об этом или препятствовать членству Украины в Европейском союзе. Нужно политическое решение", - подчеркнул он.

Третьим рычагом является создание Специального трибунала.

"Некоторые представляют, что возможна амнистия за военные преступления, за преступление агрессии, за похищение детей, насилие и убийства мирных жителей, поэтому позиция Европы здесь также должна быть предельно ясной - мы этого не допустим", - подытожил министр.

