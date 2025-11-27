РУС
Любые уступки России относительно границ угрожают и Литве, - глава МИД Будрис

В Литве предостерегли от территориальных уступок России

Глава МИДКайстутис Будрис считает, что если РФ во время мирных переговоров позволят хотя бы минимально перекроить границы Украины, то рано или поздно Россия сделает то же самое с территорией Литвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Если мы позволим перекроить границы в любой, даже самой незначительной форме, к нам придут с фломастером и картой, а затем и с танками, чтобы перекроить границы. Мы не можем допустить никакой де-юре или де-факто легитимации оккупированных территорий. Эти принципы очень важны", - подчеркнул министр.

Будрис отметил, что Европа имеет три абсолютно четких рычага в переговорах о мире в Украине, которые она должна использовать.

О каких рычагах идет речь?

"Первый - это замороженные (российские) активы. Мы должны взять замороженные активы сейчас, как можно быстрее, и сразу передать часть из них Украине, чтобы показать, что мы способны финансировать оборонные усилия Украины как минимум в течение 2-3 лет", - сказал он.

"Наш второй важный рычаг - членство Украины в Европейском Союзе. Никто, кроме Евросоюза, не может этого обещать, никто не может вести переговоры об этом или препятствовать членству Украины в Европейском союзе. Нужно политическое решение", - подчеркнул он.

Третьим рычагом является создание Специального трибунала.

"Некоторые представляют, что возможна амнистия за военные преступления, за преступление агрессии, за похищение детей, насилие и убийства мирных жителей, поэтому позиция Европы здесь также должна быть предельно ясной - мы этого не допустим", - подытожил министр.

Литва (2680) территориальная целостность (308) Будрис Кястутис (25)
Порушуються міжнародне право і це буде загрожувати не тільки Литві, а встому світу. За весь час, коли Європа і США придумували нові автомобілі, мобілки, інтернет, кацапи штампували ракети, військові літаки, танки, бронемашини і снаряди. До речі, це вони робили за рахунок Заходу, який купував в них газ і нафту по високих цінах.
27.11.2025 09:35 Ответить
Прибалти під парасолькою НАТи. Україна ж рухаючись позаблоковим шляхом "завдяки" Кучмі зайшла в глухий кут війни
27.11.2025 09:36 Ответить
мабуть той литовець підозрює що натівська парасолька може виявитися такою ж надійною як і польсько-французський договір 1939 року 🤔
27.11.2025 09:43 Ответить
Не тільки кучма винен в тому.Совок довго і монотонно вбивав в голови українців тезу про "агресивний блок нато".
27.11.2025 10:15 Ответить
трампону це "в тєму"
зможе оголосити 37 перемогу
27.11.2025 09:46 Ответить
Трампон не вічний. Йому залишилося 3 роки, а можливо конгресмени виженуть його раніше. Воно старе, виживше з розуму. Його головна мета - збагачення і слава. Точно таке, як і наше гундосне, в якого головна мета збагачення і слава. Впевнений, що після президенства Трампа світ зміниться на краще. А сьогодні це ганьба. А для України Зеленський - це ганьбище і втрата всього, що ми створили за всі роки незалежностиі.
27.11.2025 10:48 Ответить
Та невже?
27.11.2025 10:02 Ответить
Якщо вони не воюють, то і побажання іхні нікому не цікаві.
27.11.2025 10:22 Ответить
 
 