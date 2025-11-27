Будь-які поступки Росії щодо кордонів загрожують і Литві, - глава МЗС Будріс

Глава МЗС Кястутіс Будріс вважає, що якщо РФ під час мирних переговорів дозволять хоча б мінімально перекроїти кордони України, то рано чи пізно Росія зробить те саме з територією Литви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Якщо ми дозволимо перекроїти кордони в будь-якій, навіть найменшій формі, і до нас прийдуть з фломастером та картою, а потім і з танками, щоб перекроїти кордони. Ми не можемо допустити жодної де-юре чи де-факто легітимації окупованих територій. Ці принципи дуже важливі", - наголосив міністр.

Будріс зазначив, що Європа має три абсолютно чіткі важелі у переговорах про мир в Україні, які вона має використовувати.

Читайте також: Будріс про "мирний план" США: "Нема потреби тиснути на Україну. Тиснути потрібно на Росію"

Про які важелі йдеться?

"Перший - це заморожені (російські) активи. Ми повинні взяти заморожені активи зараз, якнайшвидше, і одразу передати частину з них Україні, щоб показати, що ми здатні фінансувати оборонні зусилля України щонайменше протягом 2-3 років", - сказав він.

Читайте: Будріс про затримки з фінансуванням України: Час грає на руку РФ, ми повинні позбавити її цього сценарію

"Наш другий важливий важіль - членство України в Європейському Союзі. Ніхто, окрім Євросоюзу, не може цього обіцяти, ніхто не може вести переговори про це чи перешкоджати членству України у Європейському союзі. Потрібне політичне рішення", – наголосив він.

Третім важелем є створення Спеціального трибуналу.

"Дехто уявляє, що можлива амністія за воєнні злочини, за злочин агресії, за викрадення дітей, насильство і вбивства мирних жителів, тому позиція Європи тут також має бути гранично ясною - ми цього не допустимо", - підсумував міністр.

Читайте: Лукашенко використовує переговори зі США для зняття санкцій, - Будріс