Будь-які поступки Росії щодо кордонів загрожують і Литві, - глава МЗС Будріс
Глава МЗС Кястутіс Будріс вважає, що якщо РФ під час мирних переговорів дозволять хоча б мінімально перекроїти кордони України, то рано чи пізно Росія зробить те саме з територією Литви.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
"Якщо ми дозволимо перекроїти кордони в будь-якій, навіть найменшій формі, і до нас прийдуть з фломастером та картою, а потім і з танками, щоб перекроїти кордони. Ми не можемо допустити жодної де-юре чи де-факто легітимації окупованих територій. Ці принципи дуже важливі", - наголосив міністр.
Будріс зазначив, що Європа має три абсолютно чіткі важелі у переговорах про мир в Україні, які вона має використовувати.
Про які важелі йдеться?
"Перший - це заморожені (російські) активи. Ми повинні взяти заморожені активи зараз, якнайшвидше, і одразу передати частину з них Україні, щоб показати, що ми здатні фінансувати оборонні зусилля України щонайменше протягом 2-3 років", - сказав він.
"Наш другий важливий важіль - членство України в Європейському Союзі. Ніхто, окрім Євросоюзу, не може цього обіцяти, ніхто не може вести переговори про це чи перешкоджати членству України у Європейському союзі. Потрібне політичне рішення", – наголосив він.
Третім важелем є створення Спеціального трибуналу.
"Дехто уявляє, що можлива амністія за воєнні злочини, за злочин агресії, за викрадення дітей, насильство і вбивства мирних жителів, тому позиція Європи тут також має бути гранично ясною - ми цього не допустимо", - підсумував міністр.
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Тобі, як фуксу-капітулянту і зраднику, звісно, пофіг на те, що роблять люди для фронту, але дрони FP1 та FP2 себе непогано показують.
І я не деру сраку за "фламіндічей", я знаю, що на FirePoint працюють справжні інженери, які розробляють і виробляють необхідні фронту дрони. А ти нічого не знаєш і абсолютно нічого не робиш для захисту України. Можу закластися, що ти за 3,5 роки і 1 гривні не перевів для допомоги захисникам України, не те, щоб самому щось зробити. Бо ти є шматом зрадницького лайна, а не людиною.