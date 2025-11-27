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Новини Мирний план США
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Будь-які поступки Росії щодо кордонів загрожують і Литві, - глава МЗС Будріс

У Литві застерегли від територіальних поступок Росії

Глава МЗС Кястутіс Будріс вважає, що якщо РФ під час мирних переговорів дозволять хоча б мінімально перекроїти кордони України, то рано чи пізно Росія зробить те саме з територією Литви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

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"Якщо ми дозволимо перекроїти кордони в будь-якій, навіть найменшій формі, і до нас прийдуть з фломастером та картою, а потім і з танками, щоб перекроїти кордони. Ми не можемо допустити жодної де-юре чи де-факто легітимації окупованих територій. Ці принципи дуже важливі", - наголосив міністр.

Будріс зазначив, що Європа має три абсолютно чіткі важелі у переговорах про мир в Україні, які вона має використовувати.

Читайте також: Будріс про "мирний план" США: "Нема потреби тиснути на Україну. Тиснути потрібно на Росію"

Про які важелі йдеться?

"Перший - це заморожені (російські) активи. Ми повинні взяти заморожені активи зараз, якнайшвидше, і одразу передати частину з них Україні, щоб показати, що ми здатні фінансувати оборонні зусилля України щонайменше протягом 2-3 років", - сказав він.

Читайте: Будріс про затримки з фінансуванням України: Час грає на руку РФ, ми повинні позбавити її цього сценарію

"Наш другий важливий важіль - членство України в Європейському Союзі. Ніхто, окрім Євросоюзу, не може цього обіцяти, ніхто не може вести переговори про це чи перешкоджати членству України у Європейському союзі. Потрібне політичне рішення", – наголосив він.

Третім важелем є створення Спеціального трибуналу.

"Дехто уявляє, що можлива амністія за воєнні злочини, за злочин агресії, за викрадення дітей, насильство і вбивства мирних жителів, тому позиція Європи тут також має бути гранично ясною - ми цього не допустимо", - підсумував міністр.

Читайте: Лукашенко використовує переговори зі США для зняття санкцій, - Будріс

Автор: 

Литва (2693) територіальна цілісність (324) Будріс Кястутіс (55)
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Топ коментарі
+7
мабуть той литовець підозрює що натівська парасолька може виявитися такою ж надійною як і польсько-французський договір 1939 року 🤔
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27.11.2025 09:43 Відповісти
+6
Порушуються міжнародне право і це буде загрожувати не тільки Литві, а встому світу. За весь час, коли Європа і США придумували нові автомобілі, мобілки, інтернет, кацапи штампували ракети, військові літаки, танки, бронемашини і снаряди. До речі, це вони робили за рахунок Заходу, який купував в них газ і нафту по високих цінах.
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27.11.2025 09:35 Відповісти
+2
Не тільки кучма винен в тому.Совок довго і монотонно вбивав в голови українців тезу про "агресивний блок нато".
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27.11.2025 10:15 Відповісти
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Порушуються міжнародне право і це буде загрожувати не тільки Литві, а встому світу. За весь час, коли Європа і США придумували нові автомобілі, мобілки, інтернет, кацапи штампували ракети, військові літаки, танки, бронемашини і снаряди. До речі, це вони робили за рахунок Заходу, який купував в них газ і нафту по високих цінах.
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27.11.2025 09:35 Відповісти
Прибалти під парасолькою НАТи. Україна ж рухаючись позаблоковим шляхом "завдяки" Кучмі зайшла в глухий кут війни
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27.11.2025 09:36 Відповісти
мабуть той литовець підозрює що натівська парасолька може виявитися такою ж надійною як і польсько-французський договір 1939 року 🤔
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27.11.2025 09:43 Відповісти
Не тільки кучма винен в тому.Совок довго і монотонно вбивав в голови українців тезу про "агресивний блок нато".
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27.11.2025 10:15 Відповісти
трампону це "в тєму"
зможе оголосити 37 перемогу
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27.11.2025 09:46 Відповісти
Трампон не вічний. Йому залишилося 3 роки, а можливо конгресмени виженуть його раніше. Воно старе, виживше з розуму. Його головна мета - збагачення і слава. Точно таке, як і наше гундосне, в якого головна мета збагачення і слава. Впевнений, що після президенства Трампа світ зміниться на краще. А сьогодні це ганьба. А для України Зеленський - це ганьбище і втрата всього, що ми створили за всі роки незалежностиі.
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27.11.2025 10:48 Відповісти
Якщо вони не воюють, то і побажання іхні нікому не цікаві.
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27.11.2025 10:22 Відповісти
Аналогічно можна сказати і про тебе.
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27.11.2025 11:38 Відповісти
Також про всіх переможників чужими руками і заброньованців .
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27.11.2025 12:14 Відповісти
Заброньованці на відміну від капітулянтів, у більшості працюють на фронт. Ті самі дрони самі себе не розроблять і не виготовлять.
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27.11.2025 12:26 Відповісти
Бронь мають всякі розносчики кешу для фламіндичів, як всі бачили . Також поліцаї, цирки, журнашлюхи і т.д.
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27.11.2025 13:06 Відповісти
Бронь мають перш за все працівники оборонних підприємств. У тому числі і працівники Fire Point.
Тобі, як фуксу-капітулянту і зраднику, звісно, пофіг на те, що роблять люди для фронту, але дрони FP1 та FP2 себе непогано показують.
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27.11.2025 14:06 Відповісти
Клоун , ти забагато на себе береш, вирішуючі хто зрадник . Ти теж пиляеш бабки на фламіндичах шо так дереш сраку за них ?
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27.11.2025 14:29 Відповісти
Той хто за капітуліцію України - той є зрадником України. Тому тут і вирішувати нічого не треба. Твої вчинки вирішують, що ти є зрадником.
І я не деру сраку за "фламіндічей", я знаю, що на FirePoint працюють справжні інженери, які розробляють і виробляють необхідні фронту дрони. А ти нічого не знаєш і абсолютно нічого не робиш для захисту України. Можу закластися, що ти за 3,5 роки і 1 гривні не перевів для допомоги захисникам України, не те, щоб самому щось зробити. Бо ти є шматом зрадницького лайна, а не людиною.
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27.11.2025 14:52 Відповісти
А шо ти будеш базікати після капітуляціїї ?
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27.11.2025 15:14 Відповісти
Я роблю все, щоб її не було. А ти мрієш саме про капітуляцію, як типовий зрадник.
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27.11.2025 15:15 Відповісти
Погано робиш , надо краще. Мабуть багато в інтернеті сидиш.
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27.11.2025 15:16 Відповісти
Не тобі судити про те, хто, що і як робить, бо ти особисто нічого не робиш.
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27.11.2025 15:23 Відповісти
Якщо Україна капітулює наступними без зупики ***** окупує Молдову і країни Балтії після них буде Польща а на що здатне НАТО зі своїм 5 пунктом вони вже показали не один раз.
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27.11.2025 12:21 Відповісти
 
 