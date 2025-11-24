РУС
Литва заявила о "самой напряженной ночи" из-за воздушных шаров из Беларуси

Литва перехватила восемь воздушных шаров и дрон из Беларуси
В Литве заявили, что ночь на 24 ноября стала самой напряженной в ноябре из-за массированного запуска воздушных шаров с территории Беларуси, которые повлияли на работу литовской авиации.

Глава Национального центра кризисного управления Вильмантас Виткаускас отметил: "У нас была, пожалуй, самая интенсивная ночь за весь ноябрь, поскольку запуск метеорологических шаров начался около 17:00 из Беларуси и продолжался до 02:00".

В центре добавили, что из-за метеозондов Вильнюсский аэропорт отменил 13 рейсов, а еще 6 перенаправили в Каунас. "Более тысячи пассажиров пришлось перевезти из Каунаса в Вильнюс и наоборот...", - сказал Виткаускас. Всего в воздушном пространстве Литвы зафиксировали более 40 шаров.

За последние сутки полеты шаров заметили и в Латвии - более 30 сигналов на радарах. "Вероятно, эта атака распространилась на более широкую географическую территорию, и, по нашей информации, наши латвийские соседи также получили более 30 сигналов на своих радарах", - подчеркнул Виткаускас.

По состоянию на утро 24 ноября в Литве обнаружили 6 воздушных шаров, поиски остальных продолжаются.

Что предшествовало?

  • В ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.
  • Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.
  • 27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу, а в Медниках ("Медынинкяй") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.
  • Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".
  • Министерство внутренних дел Литвы предложило полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.
  • 29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.

Так повисиоайте білорашистів з країни,відмінити візи,нахилити бізнесменів,які мають стосунки з білорашистами, закрийте консульство....та ще 1000 можливостей....
Не розумію... ну добре шахед - від невеликий і швидко летить. Але що, в 21 столітті не можна збити якусь срану кулю?
Далі що? Поштовими голубами тиї єврокуколдів тероризуватимуть? Чи просто запльовуватимуть до смерті через паркан?
Десь я таку дурню вже чув... А точно, в 14 році в Криму всі чекали якогось міфічного "наказу". Результат відомий.
Не розумію... ну добре шахед - від невеликий і швидко летить. Але що, в 21 столітті не можна збити якусь срану кулю?
Далі що? Поштовими голубами тиї єврокуколдів тероризуватимуть? Чи просто запльовуватимуть до смерті через паркан?
не має кому збивати - такі дії непередбачені законами
Десь я таку дурню вже чув... А точно, в 14 році в Криму всі чекали якогось міфічного "наказу". Результат відомий.
забули як китайська куля через всю канаду і пів америки пролетіла? а потім за нею аж пара ф-35 ганялася.
то був висотний зонд, наскільки я зрозумів.
Пояснюю один раз. Повітряна куля - це не один об'єм, а об'єм заповнений великою кількістю маленьких кульок, від 1 до 3 літрів. Чим менші кульки тим важче їх збити. Ну проб'є кулеметна куля таку конструкцію - лопнули кілька кульок в середині але в цілому такий зонд залишається "на плаву" ще досить довгий час. Ракетами по них стріляти це як мікроскопом комарів бити.
ну шож робить, тоді нехай білорусняві драники ставлять раком все повітряне сполучення Литви. хай терплять, раз нема в них методів проти Кості Саприкіна.
Так повисиоайте білорашистів з країни,відмінити візи,нахилити бізнесменів,які мають стосунки з білорашистами, закрийте консульство....та ще 1000 можливостей....
А ще можна так: куля вгору - шлагбаум на кордоні - вниз...
Тримайтеся, бідненькі. Розуміємо як вам зараз тяжко....
Жесть, та рознесіть ті кулі або додайте вибухівку і направте назад з «подарунком»
У бацьки загострення .
