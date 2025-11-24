Литва заявила о "самой напряженной ночи" из-за воздушных шаров из Беларуси

В Литве заявили, что ночь на 24 ноября стала самой напряженной в ноябре из-за массированного запуска воздушных шаров с территории Беларуси, которые повлияли на работу литовской авиации.

Глава Национального центра кризисного управления Вильмантас Виткаускас отметил: "У нас была, пожалуй, самая интенсивная ночь за весь ноябрь, поскольку запуск метеорологических шаров начался около 17:00 из Беларуси и продолжался до 02:00".

В центре добавили, что из-за метеозондов Вильнюсский аэропорт отменил 13 рейсов, а еще 6 перенаправили в Каунас. "Более тысячи пассажиров пришлось перевезти из Каунаса в Вильнюс и наоборот...", - сказал Виткаускас. Всего в воздушном пространстве Литвы зафиксировали более 40 шаров.

За последние сутки полеты шаров заметили и в Латвии - более 30 сигналов на радарах. "Вероятно, эта атака распространилась на более широкую географическую территорию, и, по нашей информации, наши латвийские соседи также получили более 30 сигналов на своих радарах", - подчеркнул Виткаускас.

По состоянию на утро 24 ноября в Литве обнаружили 6 воздушных шаров, поиски остальных продолжаются.

Что предшествовало?

В ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.

27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу, а в Медниках ("Медынинкяй") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

Министерство внутренних дел Литвы предложило полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.

29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.

