Отвернувшись от Украины, мы заплатили бы слишком дорого, - министр нацобороны Литвы Каунас
Министр национальной обороны Робертас Каунас заверил, что обязательства Литвы перед Украиной остаются твердыми и непоколебимыми.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.
"Символично, что в тот же день, 21 ноября, 12 лет назад в Украине зародился Майдан, или Революция достоинства. Сегодня Украина стремится сохранить достоинство, суверенитет и жизнь своего народа. Да, у нее есть внутренние вызовы, но эти проблемы поднимают и решают сами независимые украинские институты", - подчеркнул Каунас.
И добавил:
Если бы мы искали поводы, чтобы отвернуться от Украины, мы заплатили бы слишком высокую цену. России удается не только восстанавливать, но и расширять и модернизировать свой потенциал. Украина, как и раньше, демонстрирует героическую волю к сопротивлению. Таким образом, она борется и за наше достоинство, за наше право жить, жить в условиях безопасности и свободы".
Уроки войны - важны
Каунас обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы сотрудничества в области оборонной промышленности и обменялся опытом между Украиной и Литвой.
Министр подчеркнул важность украинских уроков и необходимость перенимать определенный опыт. Каунас также рассказал президенту Украины о проблемах, с которыми сталкивается Литва, в частности о препятствиях, которые создают метеозонды контрабандистов. На встрече обсуждались также возможное мирное соглашение и позиция Украины в сложившейся ситуации.
