В Киев прибыл министр обороны Литвы Каунас: Обсудили со Шмыгалем производство морских дронов, радаров и мин. ФОТОрепортаж

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром обороны Литвы Робертасом Каунасом, который прибыл с визитом в Киев.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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"Поблагодарил литовское правительство и народ за непоколебимую поддержку Украины с начала широкомасштабного российского вторжения. Ценим выделение Литвой 0,25% ВВП на усиление наших оборонных возможностей, активное участие в коалициях и программах, особенно PURL и SAFE, а также выделение средств на закупку ЗРК Patriot", - говорится в сообщении.

Кроме того, Шмыгаль поблагодарил за подготовку нового пакета военной помощи, который будет включать критически важное вооружение.

О чем говорили?

Министры обсудили усиление сотрудничества в сфере ОПК. Определили перспективные направления: совместное производство морских дронов, радаров и противопехотных мин.

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Также Шмыгаль ознакомил Каунаса с критическими потребностями для усиления войск: FPV, дроны-перехватчики и deep-strike.

"Спасибо Литве за последовательную поддержку нашей позиции по достижению справедливого мира", - добавил он.