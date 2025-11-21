До Києва прибув міністр оборони Литви Каунас: Обговорили зі Шмигалем виробництво морських дронів, радарів та мін. ФОТОрепортаж
Глава Міноборони України Денис Шмигаль провів зустріч із міністром оборони Литви Робертасом Каунасом, який прибув з візитом до Києва.
Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Подякував литовському уряду та народу за непохитну підтримку України від початку широкомасштабного російського вторгнення. Цінуємо виділення Литвою 0,25% ВВП на посилення наших оборонних спроможностей, активну участь у коаліціях та програмах, особливо PURL і SAFE, а також виділення коштів на закупівлю ЗРК Patriot", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Шмигаль подякував за підготовку нового пакета військової допомоги, який включатиме критично важливе озброєння.
Про що говорили?
Міністри обговорили посилення співробітництва у сфері ОПК. Визначили перспективні напрямки: спільне виробництво морських дронів, радарів та протипіхотних мін.
Також Шмигаль ознайомив Каунаса із критичними потребами для посилення війська: FPV, дрони-перехоплювачі та deep-strike.
"Дякую Литві за послідовну підтримку нашої позиції щодо досягнення справедливого миру", - додав він.
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