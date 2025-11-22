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Новини Допомога Україні від Литви
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Відвернувшись від України, ми заплатили б занадто дорого, - міністр нацоборони Литви Каунас

Робертас Каунас: Литва стоїть поруч з Україною

Міністр національної оборони Робертас Каунас запевнив, що зобов'язання Литви перед Україною залишаються міцними і непохитними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

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"Символічно, що в той же день, 21 листопада, 12 років тому в Україні зародився Майдан, або Революція гідності. Сьогодні Україна прагне зберегти гідність, суверенітет і життя свого народу. Так, у неї є внутрішні виклики, але ці проблеми підіймають і вирішують самі незалежні українські інститути", - наголосив Каунас.

Та додав:

Якби ми шукали приводи, щоб відвернутися від України, ми заплатили б занадто високу ціну. Росії вдається не тільки відновлювати, але й розширювати та модернізувати свій потенціал. Україна, як і раніше, демонструє героїчну волю до опору. Таким чином, вона бореться і за нашу гідність, за наше право жити, жити в умовах безпеки і свободи".

Уроки війни - важливі

Каунас обговорив з президентом України Володимиром Зеленський питання співпраці в галузі оборонної промисловості та обмінялися досвідом між Україною і Литвою.

Міністр наголосив на важливості українських уроків і необхідності переймати певний досвід. Каунас також розповів президенту України про проблеми, з якими стикається Литва, зокрема про перешкоди, які створюють метеозонди контрабандистів. На зустрічі обговорювалися також можлива мирна угода та позиція України в ситуації, що склалася.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До Києва прибув міністр оборони Литви Каунас: Обговорили зі Шмигалем виробництво морських дронів, радарів та мін. ФОТОрепортаж

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Це уже не уникнути - Литві приготуватись.

Що далі? - потоки біженців УКРАЇНОМОВНИХ в ЕС.
А РФ треба буде "кормити" перемогами своє населення далі - вовк ніколи не буде ситий
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22.11.2025 14:56 Відповісти
Правда сьогодення, про очевидні речі, для усіх притомних Людей!!
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22.11.2025 15:57 Відповісти
Пізно всралися. Треба було НАТО не сцяти 4 роки, а у 22 році стати поруч з Україною ще до війни, тоді б і війни не було. Сцикунством і стурбованостями війни не виграються.
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22.11.2025 17:55 Відповісти
 
 