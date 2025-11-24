Литва заявила про "найнапруженішу ніч" через повітряні кулі з Білорусі
У Литві заявили, що ніч на 24 листопада стала найбільш напруженою у листопаді через масований запуск повітряних куль із території Білорусі, які вплинули на роботу литовської авіації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
Глава Національного центру кризового управління Вільмантас Віткаускас зазначив: "Ми мали, мабуть, найінтенсивнішу ніч за весь листопад, оскільки запуск метеорологічних куль почався близько 17:00 з Білорусі і тривав до 02:00".
У центрі додали, що через метеозонди Вільнюський аеропорт скасував 13 рейсів, а ще 6 перенаправили до Каунаса. "Понад тисячу пасажирів довелося перевезти з Каунаса до Вільнюса і навпаки…", - сказав Віткаускас. Загалом у повітряному просторі Литви зафіксували понад 40 куль.
За останню добу польоти куль помітили і в Латвії - понад 30 сигналів на радарах. "Ймовірно, ця атака поширилася на ширшу географічну територію, і, за нашою інформацією, наші латвійські сусіди також отримали понад 30 сигналів на своїх радарах", - наголосив Віткаускас.
Станом на ранок 24 листопада у Литві виявили 6 повітряних куль, пошуки інших тривають.
Що передувало?
- У ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.
- Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.
- 27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу, а в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.
- Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".
- Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.
- 29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.
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