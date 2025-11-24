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Новини Повітряні кулі Білорусі в Литві
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Литва заявила про "найнапруженішу ніч" через повітряні кулі з Білорусі

Литва перехопила вісім повітряних куль і дрон із Білорусі
Фото: VSAT

У Литві заявили, що ніч на 24 листопада стала найбільш напруженою у листопаді через масований запуск повітряних куль із території Білорусі, які вплинули на роботу литовської авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

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Глава Національного центру кризового управління Вільмантас Віткаускас зазначив: "Ми мали, мабуть, найінтенсивнішу ніч за весь листопад, оскільки запуск метеорологічних куль почався близько 17:00 з Білорусі і тривав до 02:00".

У центрі додали, що через метеозонди Вільнюський аеропорт скасував 13 рейсів, а ще 6 перенаправили до Каунаса. "Понад тисячу пасажирів довелося перевезти з Каунаса до Вільнюса і навпаки…", - сказав Віткаускас. Загалом у повітряному просторі Литви зафіксували понад 40 куль.

За останню добу польоти куль помітили і в Латвії - понад 30 сигналів на радарах. "Ймовірно, ця атака поширилася на ширшу географічну територію, і, за нашою інформацією, наші латвійські сусіди також отримали понад 30 сигналів на своїх радарах", - наголосив Віткаускас.

Станом на ранок 24 листопада у Литві виявили 6 повітряних куль, пошуки інших тривають.

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Що передувало?

  • У ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.
  • Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.
  • 27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу, а в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.
  • Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".
  • Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.
  • 29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.

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Автор: 

Білорусь (8146) Литва (2692)
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Топ коментарі
+7
Так повисиоайте білорашистів з країни,відмінити візи,нахилити бізнесменів,які мають стосунки з білорашистами, закрийте консульство....та ще 1000 можливостей....
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24.11.2025 11:17 Відповісти
+7
Десь я таку дурню вже чув... А точно, в 14 році в Криму всі чекали якогось міфічного "наказу". Результат відомий.
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24.11.2025 11:24 Відповісти
+6
Не розумію... ну добре шахед - від невеликий і швидко летить. Але що, в 21 столітті не можна збити якусь срану кулю?
Далі що? Поштовими голубами тиї єврокуколдів тероризуватимуть? Чи просто запльовуватимуть до смерті через паркан?
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24.11.2025 11:15 Відповісти
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Не розумію... ну добре шахед - від невеликий і швидко летить. Але що, в 21 столітті не можна збити якусь срану кулю?
Далі що? Поштовими голубами тиї єврокуколдів тероризуватимуть? Чи просто запльовуватимуть до смерті через паркан?
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24.11.2025 11:15 Відповісти
не має кому збивати - такі дії непередбачені законами
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24.11.2025 11:21 Відповісти
Десь я таку дурню вже чув... А точно, в 14 році в Криму всі чекали якогось міфічного "наказу". Результат відомий.
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24.11.2025 11:24 Відповісти
забули як китайська куля через всю канаду і пів америки пролетіла? а потім за нею аж пара ф-35 ганялася.
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24.11.2025 11:53 Відповісти
то був висотний зонд, наскільки я зрозумів.
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24.11.2025 12:14 Відповісти
Пояснюю один раз. Повітряна куля - це не один об'єм, а об'єм заповнений великою кількістю маленьких кульок, від 1 до 3 літрів. Чим менші кульки тим важче їх збити. Ну проб'є кулеметна куля таку конструкцію - лопнули кілька кульок в середині але в цілому такий зонд залишається "на плаву" ще досить довгий час. Ракетами по них стріляти це як мікроскопом комарів бити.
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24.11.2025 13:12 Відповісти
ну шож робить, тоді нехай білорусняві драники ставлять раком все повітряне сполучення Литви. хай терплять, раз нема в них методів проти Кості Саприкіна.
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24.11.2025 13:18 Відповісти
Пургу не неси..це звичайні метео зонди...до того ж ще радянського виробництва...
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24.11.2025 13:36 Відповісти
Так повисиоайте білорашистів з країни,відмінити візи,нахилити бізнесменів,які мають стосунки з білорашистами, закрийте консульство....та ще 1000 можливостей....
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24.11.2025 11:17 Відповісти
А ще можна так: куля вгору - шлагбаум на кордоні - вниз...
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24.11.2025 12:40 Відповісти
Тримайтеся, бідненькі. Розуміємо як вам зараз тяжко....
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24.11.2025 11:22 Відповісти
Жесть, та рознесіть ті кулі або додайте вибухівку і направте назад з «подарунком»
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24.11.2025 11:40 Відповісти
У бацьки загострення .
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24.11.2025 12:23 Відповісти
 
 