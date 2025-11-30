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Новини Повітряні кулі Білорусі в Литві
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Аеропорт Вільнюса обмежив повітряний рух через повітряні кулі

Метеокулі з Білорусі: у Вільнюсі не працює аеропорт

Аеропорт Вільнюса в Литві повідомив у неділю про тимчасове припинення роботи через підозру на наявність повітряних куль у повітряному просторі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, обмеження повітряного руху тривали близько трьох годин.

У заяві аеропорту йдеться, що тимчасові обмеження були введені о 18:09 30 листопада 2025 року та діяли до 21:00.

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Причини закриття повітряного простору

"За попередньою інформацією, на рішення про введення обмежень повітряного простору вплинули навігаційні сигнали, характерні для повітряних куль, що рухаються в напрямку аеропорту Вільнюса", — зазначили у відомстві.

Литва звинувачує Білорусь у новій формі гібридної атаки, дозволяючи метеозондам з контрабандою порушувати повітряний простір країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва заявила про "найнапруженішу ніч" через повітряні кулі з Білорусі

Реакція та міжнародні кроки

У жовтні Литва вже закривала пункти пропуску на кордоні з Білоруссю через польоти повітряних куль, але пізніше відкрила їх, коли загроза здавалася відсутньою.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав закриття кордону "божевільною аферою" та звинуватив Захід у гібридній війні проти Білорусі і Росії.

Міністри закордонних справ і транспорту Литви звернулися до Європейської комісії з проханням запровадити додаткові санкції проти Мінська у зв’язку з польотами повітряних куль із контрабандою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-які поступки Росії щодо кордонів загрожують і Литві, - глава МЗС Будріс

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Білорусь (8150) контрабанда (1817) Литва (2694)
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та це не кулі а "ВІЧНИЙ" мир імені Чемберлена - Трампа - Вітькоффа.

Ну те що після них почнеться 3 світова їх колисати не буде - вони там за Атлантикою - продадуть всім в 5 разів дорожчі ржавий мотлох
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30.11.2025 21:26 Відповісти
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30.11.2025 21:38 Відповісти
А продірявити ці кулі, як тільки порушили повітряний простір держави, ніяк не можна? Якось же повинні охоронятися кордони, інакше для чого вони існують?
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30.11.2025 21:54 Відповісти
Чому Україна досі не спамить кулями ппо москви щоночі?
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30.11.2025 21:56 Відповісти
Але ж ЖД коридор до Калінінграду ніхто не зупиняв. А спробуйте, панове литовці. На ремонт, на модернізацію, на дооснащення, на все що завгодно. І відразу ,,контрабандисти,, з Білорусі кудись хутко зникнуть.
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30.11.2025 22:03 Відповісти
Який дурний контрабандист пошле свій товар кулею, яке невідомо де, коли і як приземлиться?
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30.11.2025 23:07 Відповісти
 
 