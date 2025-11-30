Аеропорт Вільнюса обмежив повітряний рух через повітряні кулі

Аеропорт Вільнюса в Литві повідомив у неділю про тимчасове припинення роботи через підозру на наявність повітряних куль у повітряному просторі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, обмеження повітряного руху тривали близько трьох годин.

У заяві аеропорту йдеться, що тимчасові обмеження були введені о 18:09 30 листопада 2025 року та діяли до 21:00.

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Причини закриття повітряного простору

"За попередньою інформацією, на рішення про введення обмежень повітряного простору вплинули навігаційні сигнали, характерні для повітряних куль, що рухаються в напрямку аеропорту Вільнюса", — зазначили у відомстві.

Литва звинувачує Білорусь у новій формі гібридної атаки, дозволяючи метеозондам з контрабандою порушувати повітряний простір країни.

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Реакція та міжнародні кроки

У жовтні Литва вже закривала пункти пропуску на кордоні з Білоруссю через польоти повітряних куль, але пізніше відкрила їх, коли загроза здавалася відсутньою.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав закриття кордону "божевільною аферою" та звинуватив Захід у гібридній війні проти Білорусі і Росії.

Міністри закордонних справ і транспорту Литви звернулися до Європейської комісії з проханням запровадити додаткові санкції проти Мінська у зв’язку з польотами повітряних куль із контрабандою.

Раніше миписали, що Литва готує позов до Міжнародного суду ООН через метеокулі Білорусі.

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