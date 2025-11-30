Аеропорт Вільнюса обмежив повітряний рух через повітряні кулі
Аеропорт Вільнюса в Литві повідомив у неділю про тимчасове припинення роботи через підозру на наявність повітряних куль у повітряному просторі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, обмеження повітряного руху тривали близько трьох годин.
У заяві аеропорту йдеться, що тимчасові обмеження були введені о 18:09 30 листопада 2025 року та діяли до 21:00.
Причини закриття повітряного простору
"За попередньою інформацією, на рішення про введення обмежень повітряного простору вплинули навігаційні сигнали, характерні для повітряних куль, що рухаються в напрямку аеропорту Вільнюса", — зазначили у відомстві.
Литва звинувачує Білорусь у новій формі гібридної атаки, дозволяючи метеозондам з контрабандою порушувати повітряний простір країни.
Реакція та міжнародні кроки
У жовтні Литва вже закривала пункти пропуску на кордоні з Білоруссю через польоти повітряних куль, але пізніше відкрила їх, коли загроза здавалася відсутньою.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав закриття кордону "божевільною аферою" та звинуватив Захід у гібридній війні проти Білорусі і Росії.
Міністри закордонних справ і транспорту Литви звернулися до Європейської комісії з проханням запровадити додаткові санкції проти Мінська у зв’язку з польотами повітряних куль із контрабандою.
- Раніше миписали, що Литва готує позов до Міжнародного суду ООН через метеокулі Білорусі.
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Ну те що після них почнеться 3 світова їх колисати не буде - вони там за Атлантикою - продадуть всім в 5 разів дорожчі ржавий мотлох