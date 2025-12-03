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Новини Відмова ЄС від російських енергоресурсів
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ЄС щомісяця платить РФ до 1,5 млрд євро за викопне паливо, - фон дер Ляєн

ЄС досі платить Росії за паливо: названо цифри

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС продовжує щомісяця платити РФ за імпорт викопного палива 1,5 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час виступу.

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Відмова ЄС від палива з РФ

Так, коментуючи попередню згоду ЄС повністю відмовитися від використання російського викопного палива, фон дер Ляєн оголосила про початок "ери повної енергетичної незалежності Європи від Росії".

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Скільки ЄС платить РФ?

"Багато хто вважав, що це неможливо. Що ж, цифри говорять самі за себе, дозвольте мені деякі з них вам навести. 

Сьогодні імпорт російського газу - СПГ та трубопровідного - знизився з 45% до 13%, імпорт вугілля - з 51% до нуля, а сирої нафти - з 26% до 2%", - сказала президентка ЄК.

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За її словами, зменшення імпорту російського викопного палива дозволило зменшити доходи, які РФ використовує для війни проти України.

"На початку війни (повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році) ми платили Росії 12 млрд євро на місяць за викопне паливо, а зараз ця сума зменшилася до 1,5 млрд євро на місяць, що все ще занадто багато, і ми прагнемо зменшити її до нуля", - додала фон дер Ляєн.

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А ви кажете, що путін не має за що вбивати українців? Грошей йому бракує?
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03.12.2025 12:54 Відповісти
тупе кацапське іпсо
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03.12.2025 13:00 Відповісти
До пи****ди всі ці санкції. Єдині санкції це удари по Сосії ракетами і дронами. А також топити всі рашистські корита з будь чим. До того ж потрібно бити по рашистським аеропортам а особливо по диспетчерським і навігаційним вишкам. Інакше якщо будемо бігати як собака по натягнутому дроті поки нас як бичка приведуть на м'ясокомбінат
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03.12.2025 13:20 Відповісти
Не треба забувати , що нафта , до ЄС , йде через територію України !
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03.12.2025 14:42 Відповісти
А газ?
Зріджений через Балтійське море.
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03.12.2025 16:29 Відповісти
Отак поступово вашими ж грошима ***** і вбиває українців.
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03.12.2025 15:56 Відповісти
 
 