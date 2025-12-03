ЄС щомісяця платить РФ до 1,5 млрд євро за викопне паливо, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС продовжує щомісяця платити РФ за імпорт викопного палива 1,5 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час виступу.

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Відмова ЄС від палива з РФ

Так, коментуючи попередню згоду ЄС повністю відмовитися від використання російського викопного палива, фон дер Ляєн оголосила про початок "ери повної енергетичної незалежності Європи від Росії".

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Скільки ЄС платить РФ?

"Багато хто вважав, що це неможливо. Що ж, цифри говорять самі за себе, дозвольте мені деякі з них вам навести.

Сьогодні імпорт російського газу - СПГ та трубопровідного - знизився з 45% до 13%, імпорт вугілля - з 51% до нуля, а сирої нафти - з 26% до 2%", - сказала президентка ЄК.

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За її словами, зменшення імпорту російського викопного палива дозволило зменшити доходи, які РФ використовує для війни проти України.

"На початку війни (повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році) ми платили Росії 12 млрд євро на місяць за викопне паливо, а зараз ця сума зменшилася до 1,5 млрд євро на місяць, що все ще занадто багато, і ми прагнемо зменшити її до нуля", - додала фон дер Ляєн.

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