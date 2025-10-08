Фіцо: Заборона ЄС на російське ядерне паливо - "найбільша небезпека" для Європи

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що заборона ЄС на постачання російського ядерного палива становитиме "найбільшу небезпеку" і пряму загрозу для енергетичної безпеки Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

За його словами, Словаччина, як і Болгарія, Чехія, Фінляндія та Угорщина, поки що залежить від російського ядерного палива, оскільки більшість її реакторів створені за радянськими технологіями.

Фіцо також повідомив, що у вересні Братислава підписала угоду зі США про співпрацю в ядерній сфері, яка передбачає будівництво нового енергоблоку на АЕС "Ясловске Богуніце".

Він назвав план REPowerEU "повним нонсенсом" і заявив, що Словаччина "ніколи не погодиться" на повну заборону імпорту російського газу.

