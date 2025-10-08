УКР
Фіцо: Заборона ЄС на російське ядерне паливо - "найбільша небезпека" для Європи

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що заборона ЄС на постачання російського ядерного палива становитиме "найбільшу небезпеку" і пряму загрозу для енергетичної безпеки Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

За його словами, Словаччина, як і Болгарія, Чехія, Фінляндія та Угорщина, поки що залежить від російського ядерного палива, оскільки більшість її реакторів створені за радянськими технологіями.

Фіцо також повідомив, що у вересні Братислава підписала угоду зі США про співпрацю в ядерній сфері, яка передбачає будівництво нового енергоблоку на АЕС "Ясловске Богуніце".

Він назвав план REPowerEU "повним нонсенсом" і заявив, що Словаччина "ніколи не погодиться" на повну заборону імпорту російського газу.

Топ коментарі
Усі ган#дони, а він повітряна кулька
08.10.2025 12:56 Відповісти
"Словаччина, як і Болгарія, Чехія, Фінляндія та Угорщина, поки що залежить від російського ядерного палива, оскільки більшість її реакторів створені за радянськими технологіями. " - ось це найбільша небезпека. І не тільки для Європи...
08.10.2025 12:52 Відповісти
Це просто смішно. Україна яка була сто років в совку, чомусь змогла перейти на американське ядерне паливо а Європа до сих пір сидить на кацапському кукані. Так хто тут Європа і хто НАТО ще потрібно розібратись?
08.10.2025 12:59 Відповісти
08.10.2025 12:57 Відповісти
Фицо -Все что лишает нас корма! Это преступление и надругательство!
08.10.2025 12:58 Відповісти
Це просто смішно. Україна яка була сто років в совку, чомусь змогла перейти на американське ядерне паливо а Європа до сих пір сидить на кацапському кукані. Так хто тут Європа і хто НАТО ще потрібно розібратись?
08.10.2025 12:59 Відповісти
Для бешеной собаки сто верст не крюк.
Якщо не помиляюся при Пороху м'ясо з Аргентини закуповували.
А зараз вам смішно, що європейці не такі дурні як ми
08.10.2025 13:09 Відповісти
Підсів на путінський ядерний член
08.10.2025 13:04 Відповісти
Фіцо, промий свого рота бо з нього сперма ***** тече.
08.10.2025 13:36 Відповісти
Цікаво, тому фіцо не огидно на себе в дзеркалі дивитися?
08.10.2025 13:38 Відповісти
Довбойоб!!!
08.10.2025 14:36 Відповісти
найбільша небезпека для ЄС Є ДВА ПРОРАШИСТСЬКІ "РЕАКТОРИ".КОТРІ ПРИ ВЛАДІ В УГОРЩИНІ І СЛОВАКІЇ..."ФІЦЮ" Й "ОРБАН"
08.10.2025 14:52 Відповісти
 
 