Фицо: Запрет ЕС на российское ядерное топливо - "самая большая опасность" для Европы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что запрет ЕС на поставки российского ядерного топлива будет представлять "наибольшую опасность" и прямую угрозу для энергетической безопасности Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

По его словам, Словакия, как и Болгария, Чехия, Финляндия и Венгрия, пока зависит от российского ядерного топлива, поскольку большинство ее реакторов созданы по советским технологиям.

Фицо также сообщил, что в сентябре Братислава подписала соглашение с США о сотрудничестве в ядерной сфере, которое предусматривает строительство нового энергоблока на АЭС "Ясловске Богунице".

Он назвал план REPowerEU "полным нонсенсом" и заявил, что Словакия "никогда не согласится" на полный запрет импорта российского газа.

