РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9456 посетителей онлайн
Новости Отказ ЕС от российских энергоресурсов
493 7

Фицо: Запрет ЕС на российское ядерное топливо - "самая большая опасность" для Европы

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что запрет ЕС на поставки российского ядерного топлива будет представлять "наибольшую опасность" и прямую угрозу для энергетической безопасности Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

По его словам, Словакия, как и Болгария, Чехия, Финляндия и Венгрия, пока зависит от российского ядерного топлива, поскольку большинство ее реакторов созданы по советским технологиям.

Фицо также сообщил, что в сентябре Братислава подписала соглашение с США о сотрудничестве в ядерной сфере, которое предусматривает строительство нового энергоблока на АЭС "Ясловске Богунице".

Он назвал план REPowerEU "полным нонсенсом" и заявил, что Словакия "никогда не согласится" на полный запрет импорта российского газа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

топливо (641) Евросоюз (17676) Фицо Роберт (239)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Словаччина, як і Болгарія, Чехія, Фінляндія та Угорщина, поки що залежить від російського ядерного палива, оскільки більшість її реакторів створені за радянськими технологіями. " - ось це найбільша небезпека. І не тільки для Європи...
показать весь комментарий
08.10.2025 12:52 Ответить
Усі ган#дони, а він повітряна кулька
показать весь комментарий
08.10.2025 12:56 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2025 12:57 Ответить
Фицо -Все что лишает нас корма! Это преступление и надругательство!
показать весь комментарий
08.10.2025 12:58 Ответить
Це просто смішно. Україна яка була сто років в совку, чомусь змогла перейти на американське ядерне паливо а Європа до сих пір сидить на кацапському кукані. Так хто тут Європа і хто НАТО ще потрібно розібратись?
показать весь комментарий
08.10.2025 12:59 Ответить
Для бешеной собаки сто верст не крюк.
Якщо не помиляюся при Пороху м'ясо з Аргентини закуповували.
А зараз вам смішно, що європейці не такі дурні як ми
показать весь комментарий
08.10.2025 13:09 Ответить
Підсів на путінський ядерний член
показать весь комментарий
08.10.2025 13:04 Ответить
 
 