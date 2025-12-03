ЕС ежемесячно платит РФ до 1,5 млрд евро за ископаемое топливо, - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжает ежемесячно платить РФ за импорт ископаемого топлива 1,5 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время выступления.

Отказ ЕС от топлива из РФ

Так, комментируя предварительное согласие ЕС полностью отказаться от использования российского ископаемого топлива, фон дер Ляйен объявила о начале "эры полной энергетической независимости Европы от России".

Сколько ЕС платит РФ?

"Многие считали, что это невозможно. Что ж, цифры говорят сами за себя, позвольте мне некоторые из них вам привести.

Сегодня импорт российского газа - СПГ и трубопроводного - снизился с 45% до 13%, импорт угля - с 51% до нуля, а сырой нефти - с 26% до 2%", - сказала президент ЕК.

По ее словам, сокращение импорта российского ископаемого топлива позволило уменьшить доходы, которые РФ использует для войны против Украины.

"В начале войны (полномасштабного вторжения РФ в 2022 году) мы платили России 12 млрд евро в месяц за ископаемое топливо, а сейчас эта сумма уменьшилась до 1,5 млрд евро в месяц, что все еще слишком много, и мы стремимся уменьшить ее до нуля", - добавила фон дер Ляйен.

