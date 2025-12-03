Єврокомісія врахувала майже всі зауваження Бельгії у новій пропозиції щодо "репараційних позик" Україні, - фон дер Ляєн

У новому документі про правову основу використання заморожених активів Росії для надання Україні так званих "репараційних позик", затвердженому Єврокомісією 3 грудня, враховані майже всі зауваження Бельгії.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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"Ми дуже уважно вислухали занепокоєння Бельгії та врахували майже всі з них у нашій пропозиції, яка сьогодні стосується репараційних позик", - повідомила фон дер Ляєн, зазначивши, що саме у Бельгії розташований Euroclear, де зберігається більшість заморожених російських активів.

За її словами, Єврокомісія передбачила дуже сильні запобіжні механізми, які мають захистити держави-члени та мінімізувати ризики. Зокрема, документ гарантує "неможливість виконання нелегітимного судового рішення за межами Європейського Союзу і всередині нього".

"Що дуже важливо, ми створили дуже сильний механізм солідарності, де в самому кінці ЄС може втрутитися. Ми хочемо запевнити всі наші держави-члени, але особливо Бельгію, в одній речі: ми справедливо розділимо тягар, як це прийнято в Європі", - наголосила президентка Єврокомісії.

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Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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